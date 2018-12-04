CNews поздравляет с Днем российской информатики

Сегодня в России отмечается неофициальный День информатики, поскольку именно 4 декабря в далеком 1948 г. в стране был зарегистрирован первый патент на ЭВМ. Разработчиком устройства был Исаак Брук. Одновременно с минималистичной ЭВМ Брука, которую он завершил в 1951 г., была создана рассчитанная на максимальные показатели ЭВМ Сергея Лебедева.

Первый патент

Четвертое декабря считается в России неофициальным Днем российской информатики, поскольку именно в этот день Исаак Брук и Башир Рамеев запатентовали созданную ими ЭВМ. Так как это случилось в 1948 г., сегодня российская информатика отмечает юбилей — 70 лет. Коллектив CNews поздравляет читателей с этой круглой датой и предлагает вспомнить, как появился на свет первый советский компьютер.

Хронология событий в 1948 г. была следующей. В августе Брук и Рамеев подготовили проект своей первой ЭВМ, а в октябре представили предложения по созданию лаборатории для разработки и создания такого устройства. 4 декабря 1948 г. Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение под номером 10475. Это был первый официальный документ в сфере вычислительной техники, зарегистрированный в России.

Как появилась М-1

Как поясняют в Институте электронных управляющих машин им. И. С. Брука, идеи Брука и Рамеева воплотились в реальное цифровое вычислительное устройство с хранимой программой, работа над которым началась в том же 1948 г. Это была ЭВМ М-1, созданная в 1950-51 гг. командой Брука в Лаборатории электросистем Энергетического института АН СССР.

М-1 примечательна тем, что используемые ею ресурсы были «удивительно скромны для того времени», отмечает гендиректор института Александр Ким. Для работы М-1 требовалось 730 вакуумных электроламп, занимаемая машиной площадь составляла 4 кв. м, устройство потребляло 8 КВт энергии. Команда Брука, создавшая машину, состояла всего из девяти сотрудников, причем только у самого Брука была ученая степень.

Так выглядел первый в России официальный документ в сфере вычислительной техники

Для сравнения: в современном процессоре «Эльбрус-8С» разработки АО «МЦСТ» используется 2,7 млрд транзисторов, а находящийся в разработке микропроцессор Эльбрус-16С будет оснащен порядка 6 млрд транзисторов. Это на шесть порядков больше, чем было активных элементов в первых отечественных ЭВМ.

Историческое совпадение

Примечательно, что в том же 1948 г. к созданию быстродействующей электронно-счетной машины приступил Сергей Лебедев, основатель Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН. Создание своей первой ЭВМ под названием МЭСМ он закончил в том же 1951 г., причем на три месяца раньше завершения строительства М-1.

Устройство Лебедева значительно отличалось от машины Брука по характеристикам. В МЭСМ использовалась 6 тыс. электровакуумных ламп, она занимала площадь 60 кв. м и потребляла примерно 25 кВт энергии. МЭСМ была в состоянии осуществлять около 3 тыс. операций в минуту, в то время как М-1 — примерно 1 тыс. Для сравнения: серверы «Эльбрус-804», которые сегодня серийно выпускает ИНЭУМ им. И. С. Брука, демонстрируют производительность в 1 ТФлопс, то есть на десять порядков больше, чем производительность МЭСМ.

Внешний вид М-1

При этом как М-1, так и МЭСМ базировались на архитектуре с хранимой программой, получившей название архитектуры фон Неймана. Это решение Брук и Лебедев избрали независимо друг от друга. Историческое совпадение довершает тот факт, что эта же архитектура использовалась американскими учеными с 1946 г. в ЭВМ ENIAC, но ни Брук, ни Лебедев не были знакомы с достижениями зарубежных коллег. Впервые публикации, посвященные ENIAC, появились в СССР в 1962 г.

«Из разных подходов — минимализма и баланса "цена-производительность" И. С. Брука и достижения максимальных характеристик С. А. Лебедева — родились оригинальные и имевшие долгую историю развития семейства вычислительных машин — "малые" ЭВМ серий "М", далее — СМ ЭВМ, и семейства "больших" ЭВМ БЭСМ и далее — супер-ЭВМ "Эльбрус"», — поясняет Александр Ким.