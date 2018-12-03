У нового флагмана Xiaomi будет огромный экран и невысокая цена

Xiaomi допустила утечку информации о новом флагманском Mi 9, до анонса которого остается еще несколько месяцев. Это потенциально самый доступный топовый смартфон 2019 г.

Убийца флагманов 2019

В Сети получили распространение новые сведения о смартфоне Mi 9, флагмане 2019 г. китайской компании Xiaomi. Информация затронула как технические характеристики гаджета, так и его рекомендуемую стоимость на момент старта продаж в Китае.

Данные о Mi, предоставленные ресурсом iGeekPhone со ссылкой на китайскую платформу микроблогов Weibo, указывают на анонс смартфона в первой половине 2019 г. Это соответствует плану Xiaomi по ежегодному выпуску нового флагмана – актуальный сейчас Mi 8 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 был представлен в мае 2018 г. и стоил на день анонса $422 за младшую версию с 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. В России его продажи в аналогичной комплектации стартовали в начале августа 2018 г. по цене 30 тыс. руб.

Цена и характеристики

Стоимость Xiaomi Mi 9 за минимальную конфигурацию составит $434, и в нее войдут 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Цена немного выше в сравнении с Mi 8, но и памяти у смартфона тоже больше. Также будут доступны версии с 8 и 10 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Форм-фактор Mi 9 в сравнении с Mi 8 не изменится, несмотря на наличие в модельном ряду Xiaomi вертикального слайдера Mi Mix 3, анонсированного в октябре 2018 г. Mi 9 будет выполнен в моноблочном корпусе. Вместо «моноброви» смартфон получит небольших размеров каплевидный вырез под фронтальную камеру (разрешение не указывается), а сам дисплей будет представлен панелью AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и встроенным сканером отпечатков пальцев. Экран Mi 8, для сравнения – это матрица Super AMOLED с разрешением Full HD+ или 2248х1080 пикселей при диагонали 6,21 дюйма, а дактилоскоп в этой модели располагается на тыльной части корпуса.

Новый Xiaomi Mi 9 борется за звание самого доступного топовго смартфона 2019 года

В основу Mi 9 ляжет новый флагманский процессор Qualcomm с рабочим названием Snapdragon 8150. Чип пока не представлен официально – его анонс ожидается до конца декабря 2018 г., и после дебюта он может сменить название на Snapdragon 855. Производство процессора будет осуществляться по нормам самого современного на данный момент 7-нанометрового техпроцесса, а его предшественник Qualcomm 845 выпускается по 10-нанометровой технологии.

В новом флагмане Xiaomi заявлено наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, разъема USB-C с поддержкой ускоренной подзарядки аккумулятора емкостью 3700 мАч Qualcomm Quick Charg 5.0, а также беспроводной зарядки мощностью до 12 Вт по стандарту Qi. Кроме того Mi 9 станет одним из первых смартфонов на мировом рынке, оснащенных поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G, на развертывание и внедрение которых по всему миру, по мнению главного технического директора Глобальной ассоциации операторов GSM (GSMA) Алекса Синклера (Alex Sinclair), потребуется от трех до пяти лет.

В дополнение ко всему перечисленному смартфон укомплектуют тройной основной фотокамерой, одним из модулей которой станет Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. Mi 8 располагает двойной камерой 12+12 мегапикселей. На Mi 9 будут устанавливаться ОС Google Android 9 Pie и фирменная оболочка Xiaomi MIUI 10. Прочие спецификации смартфона, включая наличие или отсутствие разъема под наушники и слота под карты microSD, а также материал корпуса, не раскрываются.

Конкуренты Xiaomi Mi 9

Главными соперниками Mi 9 на рынке станут флагманы 2019 г. других производителей, и в первую очередь это Samsung Galaxy S10, анонс которого предварительно назначен на январь 2019 г. Показ смартфона состоится в рамках международной выставки CES 2019, которая пройдет в Лас-Вегасе (США) в период с 8 по 12 января 2019 г.

Смартфон OnePlus 7, ожидаемый весной 2019 г., тоже составит конкуренцию Mi 9, равно как и свежие модели Р-серии компании Huawei. Что касается линейки смартфонов Apple, то, с учетом габаритов и возможностей Mi 9, соперничать с ним сможет лишь iPhone XS Max с экраном 6,5 дюйма. Но он находится в совершено иной ценовой категории, так как стоит от $1100. Цены на Mi 9, напомним, стартуют от $434.