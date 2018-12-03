«Связной» начал обмен старых смартфонов на новые

«Связной | Евросеть» предложит покупателям особый сертификат, позволяющий в течение года обменять старый смартфон или планшет на новый с существенной скидкой.

Услуга Smart Protect

Объединенная компания «Связной | Евросеть» объявила о запуске услуги Smart Protect, которая позволяет при сдаче старого устройства сэкономить на покупке нового смартфона. Сдать старый гаджет можно в любом состоянии – залитый водой, после удара при падении или перепада напряжения.

Теперь при покупке гаджетов стоимостью свыше 5 тыс. руб. во всех магазинах «Связной» клиенты могут оформить особый сертификат, действующий в течение 12 месяцев. Сертификат, который обойдется в 20% от покупки, дает обладателю право на скидку, которая в денежном выражении, например, на новый смартфон формируется исходя из стоимости ранее приобретенного устройства. При использовании сертификата в период до 6 месяцев скидка на новое устройство составит 70% от стоимости старого гаджета, в период от 6 до 12 месяцев – 50% от стоимости старого устройства. В «Связном» обещают быстрое согласование на обмен – в пределах 15 минут.

«Услуга Smart Protect дает уникальную возможность заменить свои гаджеты, сэкономив при этом львиную долю средств, – сказал директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной | Евросеть» Антон Павлов. – Например, если покупатель приобретает смартфон стоимостью 45 тыс. руб., оформляет сертификат и использует его в течение шести месяцев, экономия на следующую покупку составит 31,5 тыс. руб». В компании уверены, что услуга будет пользоваться популярностью и позволит клиентам всегда оставаться на пике технологий.

CNews обратился в службу по связям с общественностью объединенной компании «Связной | Евросеть» с вопросом о том, можно ли ожидать появления других схем приобретения техники, которые избавили бы потенциального покупателя от колоссальных первоначальных затрат, – например, аналога широко распространенной в США контрактной системы, при которой операторы мобильной связи целенаправленно субсидируют приобретение абонентом смартфона, чтобы «удержать» клиента на продолжительный срок. В компании CNews ответили, что «Связной» является ритейлером, поэтому с подобными вопросами правильнее было бы обратиться к представителям сотовых операторов, а также напомнили о существовании программы Multi trade-in.

«Связной» представил услугу Smart Protect

Действительно, услуга Smart Protect – не первая попытка внедрения «Связным» альтернативных моделей продажи мобильной электроники. В ноябре 2018 г. ритейлер объявил о запуске программы Multi trade-in, по условиям которой в розничных магазинах «Связного» стало возможным получить скидку до 100% на новый смартфон, планшет, моноблок или ноутбук в обмен на два или более старых смартфона или планшета, произведенных Apple, Samsung, LG, Oppo, Xiaomi, Nokia и др. (полный перечень принимаемой техники указан на официальном сайте «Связного»).

Также напомним, что в ноябре 2013 г. МТС, один из крупнейших операторов мобильной связи России, и «Связной» объявили о запуске виртуального сотового оператора «Связной мобайл». Предполагалось, что стартовые пакеты нового оператора будут распространяться в салонах «Связного», он же будет осуществлять обслуживание клиентов. При этом новые абоненты учитывались в базе МТС.

В июне 2015 г. МТС уведомила «Связной» о том, что контракт на продажу договоров оператора в этой сети будет расторгнут в августе 2015 г., после чего «Связной» заморозил развитие виртуального оператора «Связной мобайл» на сети МТС.

В конце 2015 г. контролировавшая сеть «Связной» компания Trellas подала иск против МТС с требованием взыскать с оператора 77 млрд руб. Истец обвинял МТС в использовании торгового знака «Связной» в рамках проекта виртуального оператора «Связной мобайл». Права на эту торговую марку принадлежали Trellas, которая не давала согласия на ее использование.

В феврале 2016 г. МТС и «Связной» урегулировали спор: оператор МТС согласился выплатить «Связному» компенсацию в размере 1 млрд руб. В то же время акционер «Связного» отказался от иска к МТС на сумму 77 млрд руб.

МТС и смартфоны по подписке

Схему, отдаленно напоминающую в различных аспектах гибрид Smart Protect и «контрактной системы» с 1 декабря 2018 г. предлагает МТС. В рамках сервиса «смартфон по подписке» пользователь получает устройство с большой скидкой и возможность менять его на новую модель.

По условиям программы для приобретения по данной схеме в настоящее время доступны любые смартфоны Samsung с подпиской на срок в один год. В феврале 2019 г. акция будет расширена на устройства Apple, Huawei и других производителей, а максимальный срок подписки будет расширен до двух лет.

В рамках подписки клиент получает аппарат, ежемесячно выплачивая часть его стоимости. Например, за 12 месяцев пользователь выплатит только половину от цены купленного гаджета. Такая своеобразная услуга рассрочки оформляется при участии «МТС Банка».

По истечении срока действия подписки, клиент сможет либо заменить устройство на новую модель, продолжив платить за сервис подписки, либо продолжить пользоваться старым и в течение следующего полугодового периода выплачивать ежемесячный платеж, после чего обязательства перед «МТС Банком» будут считаться выполненными.

Стоит отметить, что к обмену в МТС принимаются смартфоны в рабочем состоянии – допускаются небольшие царапины и мелкие сколы. Если смартфон находится в сильно изношенном состоянии, то для продления подписки придется заплатить до 30% от стоимости сдаваемого смартфона. Сумма зависит от состояния устройства, и максимальную сумму в 30% придется отдать только в случаях, когда гаджет не подлежит восстановлению или утерян.

Сервис доступен всем абонентам МТС и тесно интегрирован с номером пользователя: ежемесячный платеж списывается с мобильного счета вместе с абонентской платой за тариф, при этом пользователь получит скидку 10% на услуги связи на весь период использования подписки.