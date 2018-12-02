Mail.Ru Cloud Solutions будет продавать приложения по подписке

Mail.Ru Cloud Solutions заявила о запуске новой облачной торговой площадки. Она предназначена для объединения компании-разработчиков и предоставления возможности размещения на рынке их приложений и сервисов по подписной модели.

Новая торговая платформа

Mail.Ru Cloud Solutions сообщила о запуске магазина облачных сервисов Mail.Ru Cloud Marketplace. Эта площадка предназначена для использования в качестве нового канала дистрибуции, с помощью которого компании-вендоры смогут распространять свои продукты по подписке.

Среди пользователей растет популярность бизнес-модели, по которой к необходимому приложению или сервису в любое удобное время можно получить доступ из облака, оплатив только использованный объем услуг. Это позволяет решить проблему доступности ИТ-инфраструктуры, когда полный пакет необходимого разработчику ПО требует больших финансовых затрат, а также времени на его установку. Однако при переходе на эту модель компании-поставщики могут столкнуться с трудностями: по оценке Mail.Ru Group, адаптация приложения под облачную платформу занимает от трех до 12 месяцев, а средний бюджет составляет порядка p10 млн. Решить эту проблему и представить рынку свой продукт в облаке поможет Mail.Ru Cloud Marketplace.

Площадка объединяет компании-разработчиков и предоставляет им готовый канал дистрибуции приложений и сервисов. Если продукт уже распространяется по сервисной модели, эта платформа станет дополнительным каналом дистрибуции, а выход на него потребует минимум времени и вложений. Подключение по модели shared revenue позволит вендору не платить за первоначальное размещение приложений. Если же продукт ещё не предоставлялся в виде подписок, команда MCS поможет адаптировать его к этой модели распространения.

В разделе уже доступны популярные бесплатные приложения, которые помогут быстрее развернуть новое ПО

«Будущее развитие программного обеспечения уходит в облака. Вместе с разработчиками мы будем закрывать потребности тех ниш, где ИТ-продукты требуются “здесь и сейчас”. Маркетплейс в облаке позволит вендорам дистрибутировать свои сервисы по подписке и предоставлять востребованные решения», – рассказал Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group.

В разделе уже доступны популярные бесплатные приложения, которые помогут быстрее разворачивать новое ПО: серверы сборки, Docker Hub, хранилища артефактов, специализированные базы данных, серверы мониторинга и логирования.

Другие сервисы MCS

Mail.Ru Cloud Marketplace дополнит ряд уже предлагаемых компанией облачных услуг на платформе MCS, созданной в январе 2018 г. В их число входят: сервис Infra, позволяющий создавать виртуальные машины, диски и сети, а также управлять ими в едином веб-интерфейсе; «горячее» хранилище Hotbox, «холодное» хранилище Icebox и хранилище резервных копий Glacier; сервис Контейнеры Kubernetes для высоконагруженных сайтов и приложений; масштабируемый облачный сервис для обработки больших данных на базе Apache Hadoop и Apache Spark; облачный сервис для вычислений на GPU на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100; а также сервис для быстрой разработки приложений на основе машинного обучения, включающий такие готовые решения, как компьютерное зрение Vision и аудиоаналитика Sounds.

Серверы Mail.Ru Cloud Solutions расположены на территории России: это гарантирует минимальное время отклика и соответствие требованиям законодательства РФ, подчеркивают в Mail.Ru Group.