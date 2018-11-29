На рынке появилась коммерческая услуга взлома iPhone — для всех, кроме силовиков

Взлом iPhone пачками

Американская компания DriveSavers предложила всем желающим услугу Passcode Lockout Data Recovery по взлому смартфонов AppleiPhoneсо 100-процентной гарантией результата. Специалисты DriveSavers, пишет TheVerge, извлекут из заблокированного мобильного устройства все личные данные, включая фотографии, документы, контакты, переписку и многое другое. Стоит такая услуга $3900 при цене на самый дорогой смартфон AppleiPhoneот $1100.

Из соображений безопасности и во избежание появления конкурентов техническая составляющая метода строго засекречена.

Никаких сделок с копами!

В своем пресс-релизе компания DriveSavers подчеркнула, что не станет разблокировать яблочные гаджеты всем подряд — обратиться к ним за соответствующей услугой может только владелец конкретного устройства в случае, если он забыл пароль или не может пройти аутентификацию по TouchIDили FaceID. Клиенту будет необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и факт владения аппаратом. Это главное правило компании, но из него есть исключения: для разблокировки чужого телефона можно предоставить свидетельство о смерти его владельца, документы о завещании или другие бумаги, имеющие законную силу.

Компания из США предлагает взламывать iPhone со 100-процентной эффективностью

DriveSavers ни при каких обстоятельствах не станет сотрудничать с правоохранительными органами и помогать им выуживать информацию из смартфонов преступников или подозреваемых, заявляют в компании.

Чтобы воспользоваться сервисом DriveSavers, посещение ее офиса не требуется — достаточно прислать гаджет с пакетом копий необходимых документов по почте.

DriveSavers взломает все

Компания DriveSavers хоть и акцентирует внимание на взломе iPhone, но только ими все-таки не ограничивается. Как отметили ее специалисты, им под силу обойти защиту на любой технике Apple — планшетных компьютерах, ноутбуках, настольных ПК. Также к ним могут обратиться владельцы гаджетов на Windows и Android-устройств ряда производителей, в том числе LG, Lenovo и Huawei

Риск мошенничества

Эффективность предлагаемой DriveSavers услуги сотрудникам TheVergeпроверить пока не удалось. Компания Appleнередко заявляла, что защиту ее устройств невозможно обойти, и что персональным данным их владельцев ничто не угрожает. Даже сотрудники ФБР не сумели взломать iPhoneв 2016 г. при расследовании дела так называемого стрелка из Сан-Барнардино, и им пришлось нанять стороннего исполнителя, который за вознаграждение в $1 млн все-таки получил доступ к хранящейся в памяти гаджета информации.

Другие методы взлома

DriveSavers – не единственная компания, предлагающая услугу по взлому смартфонов Apple. Так, имея в кошельке $1500, можно обратиться в израильскую компанию Cellbrite, научившуюся взламывать iPhone и iPad под управлением iOS от версии 5 до версии 11.

На сегодняшний день платформа iOSобновлена до версии 12, но и в ней есть уязвимости, позволяющие выкачивать личную информацию даже из современных смартфонов, включая линейку iPhone 2018 г. Недочеты в системе безопасности свежей мобильной ОС выявил специалист по операционной системе iOS Хосе Родригес (Jose Rodriguez) — он даже выложил в сеть видео, наглядно демонстрирующее процесс успешного взлома.

А еще можно обратиться за помощью к искусственному интеллекту: американские ученые разработали нейросеть, способную с высокой точностью подделывать отпечатки пальцев различных людей. При помощи уникальных алгоритмов подбора отдельных составляющих отпечатков нейросеть может взломать любое устройство, оснащенное дактилоскопом, будь то смартфоны и планшеты на Android, гаджеты Appleс сенсором TouchID или даже ноутбуки бизнес-класса на базе ОС Windows.

Кроме того, у российских силовиков уже готово решение для взлома, притом аппаратное: в августе 2018 г. следственный комитет закупил специализированные программно-аппаратные комплексы иностранного производства MagiCube и UFED 4PC Ultimate. По словам их разработчиков, устройства способны копировать информацию из заблокированных мобильных устройств под управлением не только Apple iOS, но и Google Android.