RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос

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, Текст: Эльяс Касми
Популярный торрент-трекер RuTracker придумал новый действенный способ обхода блокировок. RuTracker запустил сервис для создания пользователями личных полнофункциональных копий трекера.

Личное зеркало RuTracker

Российский торрент-портал RuTracker, ранее известный как Torrents.ru, сообщил в своем официальном Telegram-канале о новом и надежном способе обхода блокировки портала - уникальном сервисе «Мой.Рутрекер», позволяющем пользователям создавать личные зеркал ресурса.

Редакция CNews не нашла в Рунете ни одного аналогичного проекта, позволяющего в практически автоматическом режиме создавать полнофункциональные зеркала сайтов, что делает сервис «Мой.Рутрекер» в своем роде уникальным.

«Мой.Рутрекер» позволяет создать не просто доменное имя-редирект, ведущее на оригинальный сайт, а настоящее зеркало, полностью функциональную копию RuTracker. Причем адрес не нужно сообщать никому – суть проекта в его приватности. Чем меньше людей будут знать о существовании пользовательского зеркала, тем ниже вероятность его блокировки властями.

«Мой.Рутрекер». Инструкция по применению

Авторы проекта «Мой.Рутрекер» подчеркивают, что процедура создания уникального зеркала максимально упрощена и занимает в среднем 10 минут. В сети уже выложена готовая инструкция с подробным разбором каждого шага.

Есть пять шагов на пути к получению личного зеркала RuTracker. Сначала требуется зарегистрировать собственное доменное имя. После этого нужно пройти регистрацию по адресу rutracker.me/register и нажать кнопку «Создать зеркало», после чего вписать в появившемся поле ранее зарегистрированный домен. «Рутрекер» в автоматическом режиме проверит доменное имя и пришлет сообщение с именами NS-серверов, которые нужно прописать в настройках DNS-сервера у регистратора домена. Далее RuTracker проведет последнюю автоматическую проверку зеркала, на которую может уйти от 10 минут до 24 часов , после чего оно начнет работу.

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RuTracker придумал и запустил новый действенный способ обхода блокировок

Платить за право пользоваться персональной копией торрент-трекера не требуется – все полностью бесплатно, и нужно будет лишь заплатить за обязательную регистрацию доменного имени и в дальнейшем продлевать аренду раз в год. Без уникального домена создать зеркало не получится.

RuTracker не рекомендует создавать зеркала в зонах .RU и .РФ, поскольку это повышает риск их блокировки на всей территории страны. Предпочтение стоит отдавать международным зонам, и чем менее известной будет выбранная зона, тем лучше.

Предложение рождает спрос

Сервис «Мой.Рутрекер» был запущен утром 27 ноября 2018 г., и до этого полгода проходил тестирование, как пишут его создатели. За это время были созданы около 250 зеркал.

Главным преимуществом сервиса стала простота его использования: в его основе нет специфических технологий обхода блокировки, что и позволяет в кратчайшие сроки создать сотни и даже тысячи зеркал.

С чего все началось

Три года назад, в ноябре 2015 г. торрент RuTracker по решению Мосгорсуда был пожизненно заблокирован на территории России в рамках вступившего в силу 1 мая 2015 г. расширенной версии «антипиратского закона», изначально заработавшего 1 августа 2013 г.. Документ позволяет владельцам прав на все виды контента (кроме фото) обращаться в Мосгорсуд с требованиями о блокировке пиратских ресурсов, и этим правом воспользовалось издательство «Эксмо», подавшее иск о пожизненной блокировке трекера. Суд вынес решение в пользу истца, даже несмотря на то, что к тому моменту «Рутрекер» позволял правообладателям закрывать раздачи с их интеллектуальной собственностью. Решение суда вступило в силу 22 января 2016 г.

Первым ответом RuTracker стало проведение в интернете в декабре 2015 г. всероссийских «учений по гражданской обороне», посвященных обучению пользователей способам обхода блокировки. Результат налицо: спустя три года с начала блокировки проект продолжает существовать и развиваться. Как отметили представители сервиса, пользовательская аудитория сократилась, но число скачиваний сохранилось на прежнем уровне.

Сразу после блокировки в России, 26 января 2016 г. RuTracker объявил о разрыве всех отношений с правообладателями – они потеряли возможность блокировать раздачи, а ранее закрытые темы были вновь открыты на постоянной основе.

Новый этап борьбы

В феврале 2017 г. власти России нанесли новый удар по свободному распространению контента и приняли законопроект о необходимости блокировки не только самих пиратских сайтов, но и их зеркал. Спустя еще три месяца RuTracker представил и выложил на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнадзора.

Идея запустить сервис «Мой.Рутрекер» связана с планами властей подготовить новый закон о блокировке пиратских сайтов и из зеркал без суда. Под угрозой окажутся все сайты Рунета – их владельцы даже не получат уведомление о том, что их контент признан пиратским. Другими словами, сначала будет осуществлена блокировка, и лишь потом владелец ресурса получит требование удалить запрещенный в стране контент. Соответствующий документ был подготовлен Министерством культуры России. Именно по этой причине авторы проекта «Мой.Рутрекер» не рекомендуют пользователям сообщать кому бы то ни было адреса созданных им зеркал.

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