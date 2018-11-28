«Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО

«Гослинукс» признан «российским прикладным ПО»

Экспертный совет по программному обеспечению (ПО) при Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций принял решение удовлетворить запрос Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о включении в Единый реестр российского ПО операционные системы «Гослинукс» (GosLinux) с изменением класса продукта на «прикладное ПО».

«В результате экспертизы подготовлено экспертное заключение "о несоответствии требованиям Правил № 1236". Программное обеспечение является произведением от CentOS, которая распространяется по лицензии GPL», – говорится в решении Экспертного совета.

Заявку на включение ОС в Единый реестр российского ПО ФССП впервые подала в феврале 2016 г. Ее рассмотрение затянулось на продолжительный срок, поскольку членам Совета не удавалось достигнуть консенсуса по вынесенному на обсуждение вопросу. В частности, некоторые эксперты высказали мнение, что «Гослинукс» не полностью удовлетворяет критериям принадлежности к категории самостоятельных продуктов. Часть экспертов и вовсе посчитала, что включение этой ОС в Реестр лишено смысла, поскольку она и так бесплатно доступна в Фонде алгоритмов и программ.

Федеральная служба судебных приставов проявила чудеса настойчивости и добилась включения свой ОС в реестр российского ПО

В конце апреля 2018 г. Совет официально отказал «Гослинукс» во включении в Реестр.

На вопрос CNews о том, что именно заставило экспертов кардинально изменить свое мнение, на момент выхода публикации в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не ответили.

Что такое «Гослинукс» и чем он знаменит

«Гослинукс» – это соответствующий требованиям ФССП дистрибутив GNU/Linux со встроенными средствами защиты информации, поставляемый в исполнениях для рабочих станций и для серверов. Его разработка велась в течение 2013 г. на базе дистрибутива CentOS 6.4, который в свою очередь, основан на коммерческом дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux. CentOS внедрялся на серверах ФССП России в территориальных органах службы, начиная с 2012 г.

Разработчиком дистрибутива выступил «Ред софт», в марте 2013 г. выигравший тендер на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС ФССП. Сумма госконтракта составила 118,15 млн руб. Как ранее сообщал СNews, разработка, внедрение и сопровождение непосредственно ОС в ФССП в 2013-2015 гг. обошлись ведомству в 21 млн руб., 2 млн руб. из которых было потрачено на обучение администраторов.

Уникальной особенностью «Гослинукс» является то, что права на продукт принадлежат не коммерческой организации, а РФ в лице ФССП. В конце марта 2014 г. ФССП получила сертификат ФСТЭК на свою технологическую платформу и собственную операционную систему. В конце августа 2015 г. ведомство совместно с Минкомсвязи разместили «Гослинукс» в Национальном фонде алгоритмов и программ, что подразумевает его свободное и бесплатное использование любыми госорганами России.

О Едином реестре российского ПО

Единый реестр российского программного обеспечения (ПО) представляет собой публичную электронную систему учета ПО, которое официально признано происходящим из РФ для приоритетного использования государственными структурами и компаниями с государственным участием. На 28 ноября 2018 г. реестр содержит 4 791 наименование.

Российскими производителями ПО, занимающимися разработкой проприетарного или свободного ПО, либо предоставляющих услуги по разработке, тестированию и поддержке ПО по заказам сторонних организаций, могут быть признаны российские юридические лица, в которых не менее чем 51% долей в уставном капитале или акций, производных инструментов и других инструментов корпоративного контроля принадлежат прямо или косвенно российским гражданам или государственным образованиям, а также физическим лицам, являющимся гражданами и налоговыми резидентами РФ.

Создание реестра российского программного обеспечения закреплено федеральным законом, в целях расширения использования ИТ-продукции в органах государственной власти РФ, а также в целях оказания правообладателям ПО мер государственной поддержки. Дополнительным целями называются обеспечение информационной безопасности органов власти и импортозамещение. Соответствующий закон (ФЗ-188 от 29.06.2015) подписан Президентом РФ, Владимиром Путиным. Ведение реестра поручено Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сегодня – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). Сайт реестра заработал в начале 2016 г.