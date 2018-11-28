ЕЭС России создала ИТ-систему, которая убеждает чиновников, что пора обновлять «железо»

В ходе своего выступления в рамках CNews Forum директора по ИТ системного оператора Единой энергетической системы России рассказал о созданной в его организации ИТ-системе, которая позволяет наглядно представить контролирующим органам ИТ-ландшафт оператора — с очевидным обоснованием того, что необходимо заменить или модернизировать.

«Научное» обоснование ИТ-бюджета

В контексте того, что в последние годы федеральные госорганы стали значительно больше внимания уделять обоснованности расходов в курируемых ими организациях на замену «железа», Системный оператор Единой энергетической системы России (СО ЕЭС) создал отдельную ИТ-систему для прозрачного принятия решений о модернизации ресурсов. Это можно было заключить со слов директора по ИТ в СО ЕЭС Глеба Лигачева во время его выступления на CNews Forum, который прошел в середине ноября 2018 г.

«Мы создали систему управления и учета активов, куда занесли все информационные системы и связали их с используемым “железом”, — рассказал он. — А после этого мы создали методологию, которая позволяет объяснить, почему и когда надо что-то менять».

Причиной такого подхода стал тот факт, что СО ЕЭС при защите своего ИТ-бюджета из года в год приходится слышать одни и те же вопросы чиновников: «зачем вы покупаете серверы, когда вы их, мы точно помним, уже купили в прошлом году?», «Зачем вы модернизируете систему, когда вы недавно модернизировали нечто с похожим названием?» и т. д.

Принципы и методология обоснования

«Для обоснованного и единообразного определения перечней ИТ-оборудования, подлежащего реновации, требуется более точная оценка, чем срок службы из “ИТ-политики” или бухучета», — уверен Глеб Лигачев. За основу оценки морального и физического износа в СО ЕЭС взяли срок жизненного цикла оборудования — как с точки производителя, так и эксплуатанта.

Глеб Лигачев: В федеральных органах исполнительной власти мы каждый год защищаем бюджет и каждый год отвечаем на одни и те же вопросы

Вендор оборудования сначала его и производит, и продает, и поддерживает, через какое-то время только поддерживает, а потом перестает делать и это. Что касается заказчика, то в момент покупки, как давно оборудование начало производиться, для его бухгалтерии совершенно не важно. «Есть срок, пока оно работает и еще не стало плохим. Потом оно стало работать похуже. И в итоге есть какой-то период, за которым уже, глядя на этот холодильник, понимаешь, что он морозит просто потому, что зима на улице, и дверца открыта», — говорит Лигачев. — Я же так понимаю, что в мире большинство банкоматов до сих пор на DOS работают, потому что уже умерли хакеры, которые могут его взламывать».

С учетом всего сказанного, в СО ЕЭС считают целесообразным введение некоего индекса технико-функционального состояния ИТ-оборудования (ИТФС) — формализованной оценки актуального и прогнозного технико-функционального состояния находящегося в эксплуатации ИТ-оборудования для обоснованного принятия решения о необходимости проведения его реновации.

Презентация Глеба Лигачева (кликните для пролистывания)

«Собственно, расчет алгоритмов этого индекса функциональности достаточно простой, — не сомневается Лигачев. — Если система критичная и этот актив действительно работает, а не на складе лежит, то тогда проверяется, не превысил ли он лимит жизни у поставщика и у нас, и делится все на три категории: «в реновацию срочно», «внимание» и «все хорошо, ничего не трогайте, и будет работать».

С первой и третьей категорией все предельно ясно, в первом случае у пользователя практически нет выбора — необходимость оперативной замены очевидна. В последнем — никаких действий не требуется. Категория же «внимание» весьма интересна, потому что у пользователя есть время на то, чтобы не просто старое оборудование поменять на такое же новое, но и посмотреть вокруг — вдруг уже появились какие-то новые хорошие технологии.

Выступление Глеба Лигачева на CNews Forum 2018

По заверению Лигачева, теперь при согласовании ИТ-бюджета в СО ЕЭС готовы предоставить в отношении любой своей информсистемы наглядную графическую схему с сегментацией по типам оборудования, из которой видно, что требует замены, и что именно откажет, если ее не осуществить. Подробнее об этом можно узнать из презентации Глеб Лигачева и видеозаписи его выступления на CNewsForum.

Несколько фактов о СО ЕЭС

Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»), обеспечивающей страну электричеством, является специализированной организацией, единолично осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС. Организация была выделена из состава РАО ЕЭС и зарегистрировано как самостоятельное предприятие в июне 2002 г.

На данный момент оператор решает задачи управления технологическими режимами работы объектов ЕЭС, перспективного развития и обеспечение взаимодействия оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности. Все 100% голосующих акций АО «СО ЕЭС» принадлежат Российской Федерации.

CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости

В 2018 г. CNews Forum — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — собрала рекордное число гостей: свыше 1600 человек. На форуме прозвучало около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку свыше 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В традиционном присуждении наград CNews Awards были отмечены самые значимые ИТ-проекты уходящего года в различных отраслях. В отдельных номинациях победителей могли выбрать все участники пленарного заседания с помощью электронного голосования.

Помимо Глеба Лигачева на форуме выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко, директор по ИТ компании «М.видео» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов и многие другие.