«Касперский» отказывается открывать офисы в США

Гудбай, Америка

«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в Северной Америке. В США новых офисов не будет вовсе, по крайней мере, в обозримом будущем, а в Канаде представительство откроется лишь в следующем году, без уточнения даты.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на директора по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Александра Моисеева, до конца 2018 г. офисы планировалось открыть в Лос-Анджелесе, Чикаго и Торонто. Сейчас у «Лаборатории» есть один продажный офис в Бостоне.

Всему виной политика США

Александр Моисеев подчеркнул, что необходимость открытия новых офисов в США у компании отпала, и связано это напрямую с политической ситуацией на мировой арене. Отношения между Россией и США за последние четыре года резко ухудшились, и «Лаборатория Касперского» стала одной из компаний, оказавшихся меж двух огней.

В сентябре 2017 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) приказал в обязательном порядке удалить продукты компании из сетей госорганов США. На это ведомствам было отведено 90 дней.

В конце июля 2018 г. стало известно о полном отказе Пентагона от закупок и использования любых программных продуктов, в разработке которых принимали участие российские или китайские производители. Запрет распространяется как на само Министерство обороны США, так и на его отраслевых партнеров.

«Лаборатория Касперского» не станет открывать новые представительства на территории США

По мнению властей страны, разработки «Лаборатории Касперского» в той или иной мере могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США. Месяцем позже американские СМИ написали, что программные продукты «Лаборатории» использовались для кражи данных о государственной обороне США у Агентства национальной безопасности (АНБ), но доказательств этого так и не было предоставлено.

«Лаборатория Касперского» не осталась в стороне и в декабре 2017 г. подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить требование администрации президента США. В иске говорилось как раз об отсутствии каких-либо доказательств использования продукции компании для шпионажа в пользу России. В мае 2018 г. иск был отклонен, но «Лаборатория» незамедлительно обжаловала решение суда.

Но на этом история не закончилась: следующий шаг сделали власти США, запретив использование ПО «Лаборатории Касперского» не только в федеральных ИТ-системах, но и в системах их подрядчиков, сообщило в июне 2018 г. издание Federal Computer Week. Новые директивы применяются как к федеральным контрактам, так и к более мелким закупкам, которые нередко освобождаются от государственного регулирования.

Как «Касперский» пытается отбиться

Еще осенью 2017 г. «Лаборатория Касперского» открыла исходный код всех своих продуктов, включая антивирусные базы, независимым экспертам. В течение первого квартала 2018 г. был проведен независимый анализ исходного кода с целью валидации целостности и надежности продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций «Лаборатории».

Весной 2018 г. «Лаборатория» заявила о переносе обработки пользовательских данных, в том числе и полученных от пользователей из Северной Америки, из России в нейтральную Швейцарию. Центр будет открыт в Цюрихе до конца 2019 г. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит $12 млн.

С Канадой все может получиться

Александр Моисеев подметил, что у «Лаборатории» наблюдаются серьезные трудности в работе в Северной Америке. Это отражается в первую очередь на корпоративных продажах в регионе, но сегмент B2C (Business to Client) в онлайн-секторе демонстрирует рост продаж. Другими словами, количество рядовых пользователей продукции «Лаборатории Касперского» в Новом Свете увеличивается. Однако этот сектор централизован, и для наращивания темпов его развития в любом случае требуется открытие новых офисов.

С другой стороны, если отношения с властями США у компании очень напряженные, то в Канаде складывается немного иная ситуация. «Лаборатория» пока не спешит отказываться от открытия представительства в этой стране, но и не уточняет сроки начала его работы. О них будет сказано дополнительно.

Европа тоже настроена «против»

В Старом Свете у «Лаборатории Касперского» дела тоже идут не очень хорошо. В начале лета 2018 г. на голосовании Европарламента была одобрена резолюция за номером A8-0189/2018, в которой продукция компании названа в буквальном смысле «вредоносной». Документ носит исключительно рекомендательный характер и не имеет силы закона, но в целом определяет отношение ЕС к российским программным разработкам.

Как и в случае с США, «Лаборатория» безучастной не осталась: пока что обошлось без судов, но компания сообщила о решении временно приостановить развитие проектов в области кибербезопасности с европейскими партнерами, в том числе проект NoMoreRansom, который продвигала совместно с Европолом, полицией Нидерландов и компанией McAfee.

Голосованию в Европарламенте предшествовало еще одно событие: в мае 2018 г., по данным РБК, правительство Голландии приняло решение об отказе от использования продукции «Лаборатории Касперского». Об этом в своем письме в национальный парламент страны сообщил глава Министерства безопасности и правосудия Нидерландов Фердинанд Грапперхаус (Ferdinand Grapperhaus).