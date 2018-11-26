Заканчивается постсоветский телекоммуникационный конфликт, который полыхал 15 лет

Власти Молдавии и Приднестровья готовы урегулировать конфликт в сфере телекоммуникаций, который продолжается 15 лет. Правительство Молдавии выдаст приднестровскому оператору «Интерднестрком» лицензию на работу на своей территории, компенсировав при этом потери молдавских операторов.

Оператор из непризнанной республики Приднестровья приходит в Молдавию

Правительство Молдавии одобрило законопроект о регистрации в стране телекоммуникационной компании «Интерднестрком», работающий на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Теперь документ внесен в парламент Молдавии.

Министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич пояснил, что принятие указанного законопроекта позволит «восстановить телефонную связь между двумя берегами Днестра», реки, разделяющей Молдавию и Приднестровье.

Как начинался конфликт между Молдавией и Приднестровьем в телекоммуникационной сфере

При распаде Советского Союза Приднестровье отказалось входить в состав Молдавии и стало непризнанным государством. Телекоммуникационный рынок по оба берега Днестра стал развиваться разными путями.

В Молдавии в конце 1990-х сотовые операторы стали работать в европейском стандарте GSM в диапазоне 900 МГц (позднее к нему добавился диапазон 1800 МГц). Сейчас в республике два сотовых оператора: Orange («дочка» одноименного французского оператора) и Moldcell (принадлежит шведской Telia).

Сокращенное название оператора «Интерднестрком» - IDC

В Приднестровье в конце 1990-х альтернативный оператор фиксированной связи «Интерднестрком» запустил сотовую сеть в американском стандарте CDMA, которая использует иной диапазон – 800 МГц. Позднее «Интерднестрком» приобрел основного оператора стационарной телефонии в непризнанной республике – «Транстелеком».

В 2005 г. «Интерднестрком» и молдавский государственный оператор фиксированной связи «Молдтелеком» одновременно запустили сети CDMA в ином диапазоне - 450 МГц.

В 2003 г. между Молдавией и Приднестровьем началась война в сфере телекоммуникаций. Молдавия на частотах, используемых «Интерднестркомом», запустила цифровое телевидение. Оно создало помехи для CMDA-сети приднестровского оператора.

В ответ на стороне Приднестровья стали глушить сигнал молдавских GSM-операторов. В итоге взаимные помехи были прекращены. При этом сигнал молдавских сотовых операторов доходит до Приднестровья. А поскольку в Молдавии не требуется паспорт для продажи SIM-карт, большинство жителей Приднестровья пользуются именно молдавской связью

В том же 2003 г. была разорвана стационарная связь между Молдавией и Приднестровьем. Молдавия ввела новую систему телефонных кодов, которую отказалось признать Приднестровье. В итоге связь между Молдавией и Приднестровьем осуществляется посредством IP-телефонии по завышенным тарифам.

«Интерднестрком» заплатил за лицензию в Молдавии, но так и не начал работу

Конфликт можно было решить еще в 2004 г. Тогда «Интерднестрком» получил лицензию на работу в Молдавии, заплатив за нее $1 млн. Однако занимавший в то время пост президент Молдавии Владимир Воронин успешно обжаловал в Конституционном суде предоставление лицензии «Интерднестркому».

В итоге приднестровский оператор так и не начал работу в Молдавии. При этом $1 млн, заплаченных за лицензию, компании так и не вернули.

Власти Молдавии компенсируют потери своим сотовым операторам

В 2017 г. власти Приднестровья и Молдавии подписали протокол «О мерах по организации взаимодействия в области электросвязи». В рамках его реализации в Молдавии и принимается указанный законопроект. Нормализация отношений происходит при посредничестве ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Кирилл Габурич отметил, что правительство Молдавии компенсирует молдавским операторам Orange и Moldcell возможные потери от выхода на рынок приднестровского оператора.

Впрочем, источник CNews на телекоммуникационном рынке сомневается, что выход «Интерденстрком» в Молдавию серьезно повлияет на рыночную ситуацию. Что касается телефонной связи между двумя берегами Днестра, то эта проблема решилась сама собой с помощью Viber и других мессенджеров, добавляет собеседник издания.