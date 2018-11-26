Туристам на Бали запретили пользоваться смартфонами и ноутбуками

В отпуск – без смартфонов

Руководство пятизвездочного отеля Ayana Resort на острове Бали официально запретило всем своим постояльцам пользоваться смартфонами в дневное время. Инициатива призвана отучить туристов от регулярной проверки обновлений в социальных сетях во время отпуска, передает The Guardian.

Как отметила администрация отеля, отпуск создан для отдыха, а не для постоянной связи с коллегами и руководством в мессенджерах, проверки электронной почты и выкладывания фотографий в соцсети и Instagram. Запрет распространяется на всех без исключения, но все же имеет ряд исключений.

Гаджетная детоксикация

Постояльцам отеля Ayana Resort запрещено пользоваться сотовыми телефонами, смартфонами, планшетами и ноутбуками каждый день с 9 до 17 часов по местному времени. Зона, свободная от гаджетов, распространяется на всю территорию возле бассейна: в здании отеля и в своем номере жильцы могут пользоваться техникой в любое удобное им время.

Неизлечимая болезнь?

Нежелание или уже неспособность отключить свой гаджет или просто не пользоваться им продолжительное время считается болезнью и называется «номафобией». Номафобию также называют «болезнью XXI века», и у различных людей причины ее возникновения могут быть разными: у кого-то входит в привычку раз в несколько минут проверять обновления в сетях, кто-то уже привык постоянно выкладывать свежие снимки в фотосервисы, а у кого-то номафобия вызвана страхом пропустить важное сообщение от начальства, даже во время законного отпуска.

Пятизвездочный спа-отель Ayana Resort, запретивший посетителям

смартфоны и компьютеры ради цифровой детоксикации

По данным опроса OnePoll, более 20% американцев, находящихся на отдыхе, будь то курорт или просто пикник, проверяют свои смартфоны каждый час, а 14% респондентов –и вовсе дважды в час. Но есть и те, кто постоянно держат гаджеты в руках и уже автоматически проверяют уведомления и апдейты – таких набралось 8%.

В The Guardian сомневаются в успехе кампании отеля Ayana Resort и в том, что идея о запрете использования мобильных устройств получит широкое распространение. По данным недавно проведенного компанией Travelzoo исследования, 30% респондентов ездили в отпуск в красивые и экзотичные места в первую очередь для того, чтобы иметь возможность выкладывать свежие фото в социальных сетях и делиться впечатлениями от отдыха в режиме онлайн.

Цифровой детокс в России

В России пока не было прецедентов масштабного запрета использования современных гаджетов в местах большого скопления людей, в том числе и на курортах. Тем не менее, многие россияне сходятся во мнении, что смартфонам и прочим электронным девайсам не место в образовательных учреждениях, в частности, в школах.

По результатам исследования ВЦИОМ, 83% россиян уверены в том, что планшеты и смартфоны негативно отражаются на способностях ребенка к обучению, отвлекая его от процесса получения знаний. Из 100% респондентов 73% активно поддержали идею о полном запрете использования гаджетов во время учебного процесса, и 63% считают, что запрет надо ввести для школьников всех возрастов, то есть и для учеников начальных классов, и для старшеклассников.

Запрет гаджетов в других странах и даже в воздухе

Пока в России только рассматривают возможность запрета мобильных устройств в стенах учебных заведений, во Франции уже рассмотрели и приняли соответствующий документ.

30 июля 2018 г. в ходе голосования в Национальном собрании Франции в стране был принят закон, полностью запрещающий ученикам младших и средних классов пользоваться смарт-часами, лэптопами, планшетными компьютерами, смартфонами и им подобной техникой.

Новый закон исключает любое использование гаджетов не в образовательных целях, но не распространяется на детей с ограниченными возможностями. Старшеклассники под запрет официально не попадают, однако директорам школ позволяется самостоятельно принимать решение о введении соответствующих ограничительных мер.

Новые правила вступили в силу в сентябре 2018 г., с началом нового учебного года. Проведенные опросы показали, что не все родители уверены в разумности нового закона, поскольку наличие у их ребенка смартфона или сотового телефона позволяет им меньше беспокоиться о них, так как они будут всегда на связи.

В 2016 г. Международная организация гражданской авиации ICAO в сентябре 2016 г. выпустила электронный бюллетень № ЕВ 2016/57 AN 11/2.1, который, помимо прочего, содержал рекомендации пассажирам не пользоваться своими гаджетами и не заряжать их от портативных аккумуляторов во время полета.

Обеспокоенность была связана, в частности, со смартфоном Samsung Galaxy Note 7, представленным летом 2016 г. В конструкции аккумулятора этой модели смартфона обнаружился дефект, приводивший к самопроизвольному возгоранию и даже взрыву. По всему миру было зафиксировано несколько десятков случаев получения ожогов, а также крупных материальных убытков от загоревшегося Note 7.

Нередки и случаи запрета использования смартфонов определенной марки или с определенной операционной системой. К примеру, в августе 2018 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил американским чиновникам использовать смартфоны Huawei и ZTE в связи с возможной шпионской деятельностью этих компаний в пользу правительства Китая. А в середине ноября 2018 г. назад основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии.