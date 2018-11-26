Huawei выпустила дешевый смартфон с большой батареей и «флагманскими» особенностями. Цена

В начале декабря в России стартуют продажи Honor 8C — бюджетного смартфона Huawei с большим аккумулятором. У устройства есть особенности, которые производитель называет «флагманскими», в том числе камера с искусственным интеллектом.

Старт продаж Honor 8C

Huawei представила в России бюджетный смартфон Honor 8C, продажи которого начнутся 3 декабря 2018 г. Смартфон примечателен наличием аккумулятора на 4000 мАч. Рекомендованная розничная цена модели составляет 12990 руб. Предшественником Honor 8C является Honor 7C, поступивший в продажу в мае 2018 г.

Технические характеристики

Honor 8C оснащен безрамочным дисплеем FullView с диагональю 6,26 дюйма и разрешением 720 x 1520 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Соотношение сторон составляет 18:9. В верхней части экрана присутствует выемка для камеры, в нижней части разработчики оставили рамку.

Аппаратной основой для новинки послужил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Как указывает производитель на своем сайте, это первый в мире смартфон, выполненный на базе данного процессора. Huawei утверждает, что по сравнению со Snapdragon 626 производительность повысилась на 40%. Honor 8C получил также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Есть возможность установки карты microSD емкостью до 256 ГБ, для чего не придется жертвовать второй SIM-картой.

Продажи Huawei Honor 8C в России стартуют 3 декабря

Смартфон оснащен сканером отпечатка пальцев. Новинка работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo и оболочки EMUI 8.2 Lite. Предусмотрена поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Габариты устройства составляют 158,72 мм х 75,94 мм х 7,98 мм при весе 167 г.

Флагманские особенности

Основная камера смартфона имеет два модуля с разрешением 13 МП и 2 МП соответственно. Производитель называет камеру «флагманской» из-за присутствия в ней искусственного интеллекта, распознающего порядка 500 сценариев съемки в 22 категориях. Возможна запись видео с разрешением 4160 x 3120. Еще одной флагманской особенностью Huawei считает диафрагму f/1.8, позволяющую вести съемку при плохом освещении.

Разрешение селфи камеры составляет 8 МП, видео можно записывать с разрешением 3264×2448.

Емкость несъемного аккумулятора составляет 4000 мАч. Производитель обещает, что смартфон можно использовать в автономном режиме до двух дней. Заряда должно хватить на 12,5 часов воспроизведения видео, 50 часов воспроизведения музыки, более 11 часов игр и 50 часов работы в режиме ожидания.