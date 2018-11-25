Дельтакредит: Через год-полтора банки превратятся в экосистемы

Один из трендов на финансовом рынке – создание онлайн-экосистем, предоставляющих самые разные, в том числе и небанковские услуги в рамках «одного окна». Банки, имеющие узкую специализацию, вынуждены более тщательно прорабатывать ИТ-стратегию, чтобы решать задачи клиентов. Об особенностях цифровизации ипотечного банка, запросах современных клиентов и будущем банковской сферы в целом рассказал ИТ-директор банка «Дельтакредит» Тимур Самедов.

CNews: Расскажите о структуре управления ИТ в вашем банке. Какое место ИТ-блок занимает в структуре банка?

Тимур Самедов: На сегодняшний день ИТ является одной из основных составляющих бизнеса. Именно ИТ-платформы и решения с учетом тренда на использование клиентами технологий позволяют бизнесу достигать высоких показателей. В банке «Дельтакредит» в ИТ-департаменте работают порядка 55 человек. Их условно можно поделить на две команды: та, которая осуществляет функцию поддержки (run), и та, которая занимается развитием и внедрением новых платформ (сhange). В последней работают 25 сотрудников. Они делятся по направлениям, часть команды занимается системой онлайн-одобрений, «Дельтаэкспресс», часть – «Дельтапро», партнерской системой. Вокруг этих двух платформ существуют интеграционные решения, которые обеспечивают передачу данных между нашими фронт-офисными и бэк-офисными системами.

CNews: «Дельтакредит» – ипотечный банк. В чем особенность вашей ИТ-стратегии?

Тимур Самедов: Современные заемщики хотят получать все услуги как можно быстрее и по возможности в рамках «одного окна». Поэтому в банке им нужны не только финансовые услуги, но и, например, юридические. Людям важно решить весь комплекс вопросов, связанных с недвижимостью в одном месте, если речь идет об ипотечных сделках. Так возникает необходимость создания и развития экосистемы, которая позволяет клиенту получить полный набор услуг. Если говорить об онлайн-экосистеме, то дело ближайшего будущего – единый портал, на котором клиент сможет получить полный комплекс услуг, начиная от поиска жилья и заканчивая ремонтом и выбором мебели. Думаю, подобные системы станут повседневной реальностью через год-полтора.

Тимур Самедов: Мы отдаем некоторую разработку на аутсорс, но это составляет не более 10–15% всего объема разработки. Большую часть разработки и развития наших систем мы делаем сами

CNews: Каковы расходы банка на ИТ? Какова динамика ИТ-бюджета за последние годы? Каковы планы на предстоящий год?

Тимур Самедов: ИТ-бюджет «Дельтакредит» исчисляется сотнями миллионов рублей, и он увеличивается с учетом растущих потребностей бизнеса. Бюджет делится на две части. Первая – это оплата сервисов, например, лицензий Microsoft для MS Office, поддержка различных решений, каналы связи провайдерам телекоммуникационных сетей, например «Билайн» и Ростелеком, а также поддержки существующей инфраструктуры. Это так называемый run, то есть регулярные платежи. Также есть бюджет change: эта часть посвящена развитию, которое планируется на ближайший период, обычно это год. К примеру, у нас есть старый сервер, и он не может поддерживать объемы, возросшие за 3–5 лет, мы понимаем, что должны его менять. Также бюджет change связан с новыми запросами бизнеса, к примеру, новая платформа или новое интеграционное решение.

CNews: Какие технологии вы использовали при реализации проекта онлайн-одобрения кредитов? Как работает эта услуга?

Тимур Самедов: Банк «Дельтакредит» не просто находится в цифровом тренде, а старается быть пионером во многих направлениях. Процесс диджитализации начался для нас в 2015 году. Нам надо было искать новых клиентов и способы повышения эффективности. Так мы начали разрабатывать систему онлайн-одобрения кредитов – «Дельтаэкспресс». Проект запустился в мае 2016 года – мы были первыми. «Дельтаэкспресс» представляет собой личный кабинет для потенциальных клиентов банка. В личном кабинете возможно подобрать кредитную программу, воспользовавшись ипотечным калькулятором, получить предварительное решение о соответствии заемщика требованиям банка в короткие сроки, загружать документы потенциального клиента, заносить информацию по объекту недвижимости и загружать по нему пакет документов, подписывать документы простой электронной подписью, контролировать статус обработки документов со стороны банка, оформлять оценку объекта недвижимости, ознакомиться с документами перед сделкой, а также связаться с менеджером. В сентябре мы реализовали обновление дизайна «Дельтаэкспресс», которое позволяет клиентам работать в новом, интуитивно понятном, легком для восприятия и работы интерфейсе. Кроме того, система стала работать существенно быстрее. Мы надеемся, что наши клиенты оценят удобство обновленного сервиса и все преимущества, которые он предлагает. Его доля в выдачах за неполные 10 месяцев 2018 года – 4,6%, а доля в обращениях – 15,9%.

CNews: Одна из самых серьезных проблем – кибербезопасность. Как вы защищаете свой бизнес и своих клиентов?

Тимур Самедов: В группе Societe Generale реализована глобальная стратегия по повышению уровня информационной безопасности в каждом ее банке по всему миру, включая банк «Дельтакредит». Это значит, что уровень кибербезопасности в нашем банке ничем не уступает высокому уровню зрелости французского или немецкого подразделений группы. Мы управляем рисками информационной безопасности на основе лучших практик. В действительности это означает, что мы отслеживаем целый ряд источников угроз, в частности, от CERT группы, от FinCERT ЦБ, от крупных мировых центров компетенций. У нас построены процессы предупреждения и реагирования на них, внедрена эшелонированная защита от атак на техническом уровне, строго соблюдаются процессы комплаенса, проводятся тесты на проникновение, повышение осведомленности сотрудников и другие необходимые меры. В банке регулярно проводятся внутренние и внешние независимые аудиты, подтверждающие, что процессы информационной безопасности работают эффективно, а бизнес и клиенты защищены.

CNews: Многие отраслевые бизнесы наращивают собственную ИТ-экспертизу, становясь постепенно ИТ-компаниями. Насколько силен этот тренд в банковской сфере?

Тимур Самедов: У каждого банка – свой подход в наращивании той или иной экспертизы, и у каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Есть банки, которые полностью отдают разработку и поддержку сторонним компания, это позволяет снизить расходы на найм персонала. Но возникает вопрос: если в этой компании начнутся проблемы, что произойдет с банком? Надо либо принять эти риски и работать в этом направлении, либо посчитать их недопустимыми и развивать экспертизу внутри организации, понимая при этом рост затрат на персонал. Еще одним важным аспектом является уровень компетенции, которым обладает тот или иной вендор в заявленной области: обозначенное на этапе договора качество работ может соблюдаться не в полном объеме. Еще одной проблемной точкой со сторонним подрядчиком является контроль бюджета. В случае с внутренней разработки имеется возможность более точно рассчитать траты с минимизацией риска выйти за рамки заложенного бюджета.

Банк «Дельтакредит» наращивает экспертизу у себя. На сегодняшний день ИТ-команда составляет порядка 8% общего числа сотрудников. Мы также взаимодействуем с поставщиками и вендорами, отдаем некоторую разработку на аутсорс, но это составляет не более 10–15% всего объема разработки. Большую часть разработки и развития наших систем мы делаем сами.

CNews: Каковы планы вашего департамента на ближайшее будущее?

Тимур Самедов: В ближайших планах – реализация авторизации на сайте банка через личный кабинет на портале Госуслуги (для этого надо будет ввести логин и пароль от своего подтвержденного профиля на сайте gosuslugi.ru). Нововведение позволит потребителю сэкономить время на заполнение полей, информация по которым уже имеется на сайте Госуслуг, в том числе паспортных данных, ИНН, СНИЛС. Также мы первыми среди всех российских банков реализуем внутри системы онлайн-одобрения автоматический запрос в бюро кредитных историй (БКИ).

Банк также планирует и далее развивать интеграцию с застройщиками – это позволит клиенту прийти в офис девелопера, выбрать квартиру и, используя онлайн-платформу, прямо на месте получить ипотечный кредит.