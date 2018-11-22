Впервые в российской истории прокуратуру наказали рублем за блокировку сайта

Компенсация за два года блокировки — половина биткоина

Итогом двухлетнего прецедентного дела о блокировке сайта bitcoininfo.ru стал полный разгром прокуроров. 21 ноября 2018 г. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решил, что прокуратура города должна возместить 150 тыс. рублей судебных издержек Николаю Тонкошкурову — владельцу заблокированного ресурса. Это следует из определения суда.

Дело началось весной 2016 г., когда без ведома Тонкошкурова по требованию прокурора Выборгский районный суд вынес решение о блокировке ресурса о криптовалютах Bitcoin.info. Прокурор указал, сайт распространял информацию о незаконном в России средстве платежа, и суд на основании закона о блокировках от 2013 г. вынес решение, отправив копию решения в Роскомнадзор. С тех пор Тонкошкуров пытался обжаловать в разных инстанциях, но суды отказывались принимать его апелляции, поскольку его права якобы не были затронуты. Суд не учитывал, что домен (интернет-адрес) — это собственность физлица.

Озвученная компенсация размером в 150 тыс. руб. — вишенка на торте. Основной успех Тонкошкурова и его юристов из «Центра цифровых прав» датируется маем 2018 г. Тогда Верховный суд в итоге определил, что владельцев сайтов нужно извещать о блокировке сайтов, и что они имеют безусловное право на участие в процессе. Решение Верховного суда стало прецедентным: до того российские суды вынесли тысячи решений без участия владельцев интернет-ресурсов, сотни из них касаются криптовалютных проектов.

Владельцу заблокированного ресурса Bitcoininfo.ru прокуратура Петербурга должна возместить судебные расходы

Николай Тонкошкуров потребовал компенсировать свои судебные расходы — 234,5 тыс. руб.: из них на юриста пришлось 200 тыс. руб., на транспорт и командировочные — 34,3 тыс. руб. Однако 21 ноября 2018 г. Октябрьский суд оценил работу адвокатов дешевле — 115 тыс. рублей, но накладные расходы постановил возместить полностью.

Дважды прецедентное дело

Представлявший Николая Тонкошкурова адвокат Центра цифровых прав Саркис Дарбинян сказал CNews, что снижение судьей размера требуемой компенсации на адвоката — обычная практика. Прокуратура сообщила ему, что непременно будет обжаловать компенсацию, потому что не намерена портить себе статистику в 2018 г. У прокуроров есть 15 дней на подачу апелляции, а после апелляции определение о компенсации вступит в силу — тогда придется перечислять деньги Тонкошкурову.

По словам Дарбиняна, это первый случай, когда пострадавшему присуждают компенсацию процессуальных расходов по делу о блокировке. В целом борьба против судебных блокировок сайтов в России насчитывает лишь около 30 выигранных дел, и шесть-семь из них приходятся на разблокировки ресурсов о криптовалютах. По внесудебным блокировкам вообще нулевая статистика побед — Таганский суд и Мосгорсуд не отменяют решения федеральных ведомств.

Напомним, МВД может без решения суда отправлять запросы в Роскомнадзор на блокировку сайтов по наркотикам, Роспотребнадзор — по суициду, Генпрокуратура — по экстремизму, Росалкоголь — по торговле алкоголем, Федеральная налоговая служба — по азартным играм, Роскомнадзор блокирует детскую порнографии, также особняком стоят процедуры Мосгорсуда по блокировке пиратских ресурсов.

Сайт до сих пор заблокирован

Пока шли разбирательства, Николай Тонкошкуров настроил редирект с bitcoininfo.ru на своей же действующий отраслевой портал сryptorussia.ru. Дарбинян говорит, что домен bitcoininfo.ru по-прежнему принадлежит его клиенту. Остался только один нюанс — этот адрес до сих пор в блоклисте Роскомнадзора:

«В четверг напишем Роскомнадзору, чтобы немедленно исключили из реестра, — сообщил Дарбинян. — Блокировка сайта была юридически снята еще с момента решения Верховного суда. Видимо, Роскомнадзору документы из суда ещё не пришли. А вообще из-за самой блокировки экономическая необходимость в адресе bitcoininfo.ru отпала».