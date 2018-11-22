Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск

Система распознавания лиц FindFace Security, подключенная к камерам видеонаблюдения в магазинах в Кемерово, идентифицировала покупателя, который находился в розыске за грабеж. Получив сигнал, полиция прибыла на место и задержала преступника, вскоре он признал свою вину. FindFace Security внедряется в Кемерово в рамках проекта «Цифровой город».

Случай в магазине

С помощью системы распознавания лиц FindFace Security российского разработчика NtechLab в Кемерово был задержан преступник, подозреваемый в грабеже и в связи с этим находившийся в розыске. Его лицо попало в зону работы камер, которыми были оборудованы магазины шаговой доступности. Всего система насчитывает пять камер и работает в тестовом режиме, поимка преступника состоялась на четвертый день после начала тестирования.

В настоящий момент в Кемерово разворачивается проект «Цифровой город», в рамках которого и были установлены системы видеонаблюдения, подключенные к FindFace Security. Цель проекта — изменить подход к безопасности в регионе. Куратором проекта выступает компания Good Line, местный провайдер кабельного телевидения и доступа в интернет. Компания обеспечивает работу систем видеонаблюдения и связанной с ними инфраструктуры.

Как пояснил гендиректор Good Line Роман Жаворонков, компания установила камеры с функцией распознавания лиц в некоторых магазинах Кемерово. Затем было запущено экспериментальное сканирование потока покупателей с целью обнаружить среди них нежелательных посетителей. Изображение лица одного из покупателей система отождествила с фото гражданина, который находился в розыске по подозрению в грабеже. Фото имелось в базе данных правоохранительных органов.

Полиция сразу же получила уведомление по оперативному каналу связи. Прибыв на место, правоохранители задержали подозреваемого, который позднее признал свою вину. Как поясняют разработчики FindFace Security, с того момента, когда лицо нежелательного посетителя попадает в зону видеосъемки, до отправки сигнала в полицию проходит не более двух секунд.

Гендиректор NtechLab Михаил Иванов утверждает, что кроме FindFace Security на российском рынке нет решений такого рода, которые доказали бы свою эффективность при работе в реальных условиях. В пример он приводит успешную работу системы на Чемпионате мира по футболу.

Сфера применения FindFace Security

FindFace Security используется в банковской сфере, в ритейле, а также для организации видеонаблюдения на социальных и транспортных инфраструктурных объектах. В частности, решение нашло применение в системе видеонаблюдения в Москве — в рамках пилотного проекта к системе было подключено 3 тыс. камер городского видеонаблюдения. Такой же проект стартовал в городе Альметьевске и в будущем должен быть реализован во всех крупных городах Республики Татарстан. FindFace Security используется в пилотных проектах «Безопасный город», которые «Ростех» реализует в ряде регионов России.

FindFace Security распознает лицо, сравнивая его с базой данных, за несколько секунд

С помощью FindFace Security можно повысить безопасность госучреждений, промышленных объектов, спортивных и развлекательных мероприятий, игорных заведений и так далее, отмечают разработчики. Кроме того, система может применяться в маркетинге, где используется, например, для показа персонализированной рекламы или сбора данных о том, какие товары наиболее интересны покупателям разных возрастных групп.

Для распознавания лица можно использовать обычные камеры. Идентификация успешно проходит даже при плохом освещении или попадании в кадр посторонних объектов, на точность не влияет поворот головы или изменения во внешности, утверждают разработчики. FindFace Security имеет масштабируемый архитектуру, поэтому количество подключаемых к системе камер и серверов практически не ограничено.

Мировое признание

NtechLab отмечает, что FindFace Security базируется на алгоритме биометрической идентификации, точность которого была подтверждена исследованиями Национального института стандартов и технологий США (NIST) и конкурсом американского Агентства передовых исследований в сфере разведки (IARPA).

IARPA, которое в США занимается технологиями обеспечения безопасности под руководством Агентства национальной безопасности (АНБ), организовало конкурс решений в сфере распознавания лиц. Участие в конкурсе приняли несколько десятков компаний из разных стран мира, среди них были как американские разработчики, так и фирмы из Китая и Европы. Решение NtechLab стало победителем в двух номинациях — самый точный алгоритм и самый быстрый.

Согласно результатам тестирования, проведенного в 2017 г. NIST при Министерстве торговли США, мировой рейтинг технологий распознавания лиц возглавил алгоритм FindFace от NtechLab. В исследовании Facial Recognition Vendor Test приняло участие 14 алгоритмов от компаний из разных стран. NtechLab представила на тестирование две версии своего алгоритма. Кроме NtechLab, в рейтинге NIST также приняли участие алгоритмы российских компаний 3DiVi и Vocord, немецкой Dermalog, индийской Samtech InfoNet, американских Rank One Computing и VCognition, китайской TongYi Transportation Technology, литовской Neurotechnology и других. По результатам тестирования NIST, первое и третье места заняли алгоритмы FindFace, второе место получило решение от компании 3DiVi.

Сервис FindFace был запущен в 2016 г. С его помощью пользователи изначально могли сфотографировать любого человека и сравнить его лицо с профилями в социальной сети «Вконтакте». В июле 2018 г. NtechLab решила остановить работу сервиса и прекратить его разработку, поскольку решила сосредоточиться на создании продуктов для госсектора и бизнеса.

В декабре 2015 г. решение от NtechLab победило в мировом чемпионате по распознаванию лиц The MegaFace Benchmark, которое провел Университет Вашингтона, обойдя более 100 конкурентов, в том числе решение Facenet, созданное Google. На основании таких достижений разработчики FindFace Security называют свое решение «лучшим в мире».