Объемы неупорядоченных данных в ЦОД растут лавинообразно

По данным аналитиков компании Igneous, больше половины дата-центров Северной Америки вынуждены работать с большими объемами неструктурированных данных. 59% ЦОД управляют более, чем 10 млрд файлов. При этом каждый год число этих файлов увеличивается на 23%. Об этом свидетельствуют данные исследования «Государственный доклад, посвященный анализу неструктурированных данных».

Неструктурированные данные превращаются в лавину

В опросе, проведенном в рамках исследования, приняли участие 200 руководителей североамериканских ИТ-компаний. Респонденты рассказали, что большая часть (55%) неструктурированной информации – это машинные данные. Они содержат сведения о работе приложений, серверов, мобильных устройств, датчиков производственных систем. В исследовании отмечается, что объем неструктурированных данных растет в 10 раз быстрее структурированных.

В среднем у каждого из респондентов в компании есть как минимум семь серверов для хранения данных (NAS, компьютер с дисковым массивом для хранения данных). У каждого третьего – больше 10 таких серверов. Каждая двенадцатая компания обладает более 50 NAS.

Данные становятся самым дорогим активом

Большинство респондентов утверждают, что данные являются важнейшим активом их бизнеса. Наравне с клиентами и сотрудниками. При этом участники опроса уверены, что данные важнее бренда, интеллектуальной собственности и даже физических активов. По их мнению, данные составляют примерно 40% стоимости среднестатистической компании.

Фото: ru.depositphotos.com Объем неструктурированных данных растет в 10 раз быстрее структурированных

Участники опроса отметили, что самыми важными функциями данных является их доступность, возможность управления и возможность их анализа. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что появилась потребность в повышении доступности неструктурированной информации и к созданию инструментов для ее анализа. На рынке уже появилось немало предложений, связанных с новыми технологиями хранения данных. Эти решения позволят справиться с ростом неструктурированных массивов информации. Однако по-прежнему не хватает технологий, способных анализировать всю эту информацию.

Эксперты уже начали бить тревогу. Технический директор P1 Technologies Джефф Диниско (Jeff DiNisco) говорит, что пока не появится инструментов для структурирования и обработки неупорядоченных данных человечество не сможет двинуться дальше. «Мы просто ничего не сможем сделать с таким массивом информации», – сказал он.

Топ-менеджер Igneous Киран Багешпар (Kiran Bhageshpur) менее пессимистичен. Он заявил что, несмотря ни на что, значение данных неумолимо растет. «Некоторые явления не были бы возможны без такого объема данных, который есть сегодня. Например, машинное обучение. Кроме того, без большого потока информации искусственный интеллект не мог бы принимать решения», – заключил Киран Багешпур.

«Компании по всему миру генерируют все больше и больше данных. В то же самое время они стремятся оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру и добиться максимальных результатов при минимальных затратах, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. – Решить эту задачу позволяет NetApp StorageGRID – простое в использовании и масштабируемое хранилище неструктурированных данных. Мы совершенствуем и успешно внедряем StorageGRID уже более 15 лет и поэтому можем говорить о его надежности и эффективности».