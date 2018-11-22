На российском рынке ПК сменился лидер

По итогам III кв. 2018 г. лидером российского рынка ПК стала Lenovo, которая уступила в 2017 г. это звание HP Inc. и с тех пор не возвращалась на первую строчку. Уступая в сегменте десктопов, Lenovo лидирует в поставках ноутбуков. Весь рынок показал годовой рост на 16,8% в штуках.

Итоги квартала

По итогам III кв. 2018 г. в Россию было поставлено 1,49 млн ПК, включая десктопы и портативные устройства. Это на 16,8% больше, чем было завезено в аналогичный период предыдущего года. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавший результаты исследования IDC PC Quarterly Tracker.

По словам Натальи Виноградовой, менеджера программ исследований в IDC Россия, розничные продажи ПК в России в октябре продолжали умеренный рост, онлайн-продажи также демонстрировали позитивную динамику. Драйверами роста российского рынка ПК в настоящий момент являются отложенный спрос, все более доступное кредитование покупки и замена устройств в коммерческом сегменте.

Смена лидера

Лидером российского рынка ПК с долей 18,4%, если говорить о количестве поставленных устройств, стала компания Lenovo. Второе место занимает HP Inc. с долей 17,9%. На третьем месте находится Acer, поставивший на рынок 16% всех ПК, четвертое и пятое место занимают Asus и Dell с долей 12,8% и 5,8% соответственно.

Примечательно, что в предыдущем квартале на первом месте находилась HP Inc., которая обеспечила 23,9% поставок, если говорить о количестве устройств. Lenovo с результатом 17,5% занимала второе место. Напомним, по итогам 2017 г. HP Inc. вышла в лидеры российского рынка ПК, сместив на второе место Lenovo, и с тех пор китайскому вендору не удавалось отвоевать утраченные позиции.

Рынок по сегментам

По итогам III кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено 529 тыс. десктопов, что на 15,5% больше аналогичного показателя за предыдущий год. В этом сегменте первое место занимает HP Inc., за ней идут Acer, Lenovo, iRU и Dell.

Lenovo вернула себе лидерство на российском рынке ПК

Аналитики отмечают существенный годовой рост поставок неттопов — он составил 20,8%. IDC считает, что эти устройства особенно востребованы в коммерческом секторе, поскольку стоят дешевле обычных десктопов, а также требуют меньше энергии и места. При этом производительность неттопа сравнима с возможностями офисного настольного ПК.

Поставки ноутбуков продемонстрировали годовой рост на 17,5% и достигли 960 тыс. штук. Здесь лидером является Lenovo, за ней идут Asus, HP Inc., Acer и Apple.

Достижения нового лидера

По итогам квартала доля Lenovo в сегменте потребительских ПК составила 21,1%. Что касается поставок ноутбуков, то здесь на долю лидера рынка приходится 23,8%. В категории ноутбуков ближайший конкурент Asus отстает от Lenovo на 5,1 п.п.

Если говорить о разных типах ноутбуков, то в сегменте трансформеров Lenovo является безусловным лидером с долей рынка 50,2%, что в три раза больше, чем у ближайшего конкурента. В поставках традиционных ноутбуков на долю Lenovo приходится 27,2%.

В общей сложности в финансовом 2018-2019 г. Lenovo планирует продать в России около 5,5 млн ПК, то есть на 400 тыс. штук больше, чем в в предыдущем году. Доля рынка по итогам года должна составить 18,4%.