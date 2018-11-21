Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности

Сергей Кириенко перечислил меры, которые власти собираются принять для развития ИТ-отрасли в России. Поскольку главное богатство отрасли — это кадры, часть мер направлена на сферу образования. Он призвал российских айтишников «начать работать на государство» и «вместо того, чтобы жаловаться на законопроекты, самим разрабатывать проекты нормативных актов для отрасли»

«Локомотив экономического роста»

Российские власти считают ИТ-отрасль одним из локомотивов экономического роста страны, поэтому намерены продолжать способствовать ее развитию. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на открытии XI Недели российского интернета в Москве, передает ТАСС.

«Государство хорошо понимает важность и значимость ИТ-отрасли. Более того, оно исходит из того, что эта отрасль является локомотивом экономического развития страны в целом», — приводит его слова информагентство.

Чиновник упомянул «специальные меры поддержки», которые власти готовы предложить ИТ-отрасли в связи с ее спецификой. Одной из таких мер является продление до 2023 г. льгот по отчислениям в Фонд оплаты труда — выплаты были снижены в два раза. В настоящий момент в министерствах и ведомствах обсуждается введение 50%-го субсидирования процентной ставки по кредитам.

Также Кириенко отметил, что российский ИТ-рынок по-прежнему открыт для иностранных компаний, если они соблюдают законодательство. Планов ограничить рынок для законопослушных иностранных игроков у властей нет, сообщил он.

Айтишники на госслужбе

Кириенко также призвал российских айтишников начать работать на государство. «Мы хотели бы более активного участия ИТ-компаний и представителей ИТ-индустрии в программах обучения и кадрового отбора. Президент инициировал масштабные программы по созданию социальных лифтов, позволяющие людям бизнеса и других сфер экономики страны принимать участие в программах отбора и подготовки кадрового резерва и получать высокие государственные должности», — пояснил свою мысль чиновник.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко

В качестве примера такой программы он привел конкурс управленцев «Лидеры России». В целом Кириенко считает, что на госслужбе должно быть больше людей, которые ориентируются в появляющихся благодаря ИТ новых возможностях и понимают язык отрасли.

В качестве примера ведомства, которому пошло на пользу наличие в штате бывших айтишников, чиновник привел Федеральную налоговую службу (ФНС). По его словам, высокие темпы развития ИТ в ведомстве во многом являются результатом того, что в его руководстве работают выходцы из этой отрасли.

Регуляторная работа

Также Кириенко полагает, что ИТ-компании должны участвовать в создании правил развития отрасли вообще и российского сегмента интернета в частности. Он отмечает, что чем активнее развиваются отрасль и интернет, тем нужнее становятся такие правила.

«Мы в первую очередь рассчитываем на саморегулирование и договоренности организаций ИТ-индустрии между собой. Хорошим примером является, на мой взгляд, последнее антипиратское соглашение, которое было подписано участниками рынка», — приводит его слова ТАСС.

Он призвал ИТ-компании вместо того, чтобы жаловаться на законопроекты, которые вносятся в парламент, занять более инициативную позицию и самим разрабатывать проекты нормативных актов для отрасли.

Подготовка кадров

Кириенко отметил, что главным капиталом ИТ-отрасли в России является не аппаратура или линии связи, а кадры, благодаря которым страна и входит в число лидеров по ИТ. По его словам, в 2018 г. в государственные вузы на ИТ-специальности поступило более 120 тыс. абитуриентов. При этом количество бюджетных мест для специалистов в этой сфере в государственных вузах постоянно увеличивается, сообщил чиновник.

Государство намерено потратить более 100 млрд руб. на программу подготовки кадров для цифровой экономики, заявил Кириенко. Часть средств пойдет на подготовку состоявшихся специалистов в сфере ИТ, еще часть — на обучение школьников и студентов.

Российский интернет

Кириенко также отметил, что в апреле 2019 г. исполняется 25 лет со дня регистрации первого домена Рунета. В связи с этим власти рассматривают возможность создания оргкомитета по подготовке к празднованию этого события.

Также на Неделе интернета были озвучены данные РАЭК, согласно которым объем рынка электронной коммерции в России составляет 2 трлн руб., рынка маркетинга и рекламы — 250 млрд руб., рынка инфраструктуры и связи — 1,8 трлн руб., а рынка цифрового контента — 75 млрд руб. По данным совместного исследования РАЭК и Gazprom Media Digital, проведенного в 2018 г., рынок больших данных оценивается в 3 млрд руб.

Вклад цифровой экономики и связанных рынков, то есть всей экономики Рунета, в ВВП страны достиг в 2018 г. 5,1%, показав годовой рост на 11%. Значительный вклад в развитие экономики Рунета вносит мобильная экономика. В частности, в сегменте мобильных приложений насчитывается 217 тыс. рабочих мест, что на 24% больше, чем в прошлом году. Мобильными технологиями пользуется 97% компаний.

Согласно данным исследования Mediascope, в Рунете на сегодняшний день насчитывается 90 млн. пользователей, причем 61% из них выходят туда с мобильных устройств. Среднестатистический пользователь Рунета становится моложе, поскольку интернетом сейчас пользуются 97% молодежи.