Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года»
27 ноября 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года».
27 ноября 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года».
Информатизация здравоохранения в России происходит неравномерно. Существуют регионы с фактически тотальной информатизацией всех основных медицинских процессов, а есть и те, которые только приступили к этому процессу.
По данным на середину 2017 г. было автоматизировано и подключено к единым базам данных более 70% рабочих мест врачей. Более 95% регионов РФ предоставляли населению услугу электронной записи к врачу, более 70% были подключены к единой системе электронного документооборота. Основная задача министерства на ближайшие годы – объединить созданные на региональном уровне решения в единую национальную систему, которая позволит гражданам получать медицинскую помощь в любом городе страны.
В апреле 2018 г. увидело свет распоряжение Правительства РФ о выделении из резервного фонда 2 млрд руб. на подключение поликлиник к Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Сумма финансирования ЕГИСЗ из федерального бюджета уже достигла 10 млрд руб., а общая сумма с учетом средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 40 млрд руб.
Наибольшее количество средств получат Тверская и Ростовская области – более, чем 78 млн руб. каждая. Выделенные средства должны быть потрачены на переход к электронному документообороту. Ожидается, что ЕГИСЗ поможет лучше контролировать выделенные на здравоохранение средства и оптимизировать их расходование.
В марте 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому «Ростелеком» выбран единственным поставщиком услуг интернет-доступа для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения.
- Какие события произошли на рынке ИТ в здравоохранении в 2018 г.?
- Как развивается ЕГИСЗ на федеральном уровне?
- Каковы перспективы развития телемедицины?
- Какие законодательные изменения нужны рынку ИТ в здравоохранении?
- Как защитить персональные данные пациентов?
- Что происходит в российских регионах?
- Что ждет рынок дистанционной медицины?
- Какова роль страховых компаний на рынке информатизации здравоохранения?
- Каковы перспективы развития онлайн-аптек?
- Какие технологии необходимы здравоохранению?
- Как будет развиваться e-медицина в 2019 г.?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года».
Подтвердили выступление с докладом:
Елена Бойко, директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России;
Тема: «Федеральный проект «Цифровой контур здравоохранения».
Лариса Петрова, Key account manager, Samsung;
Демьян Раменский, директор по развитию, «Корпсофт 24»;
Тема: «Защита персональных данных пациентов».
Борис Меркулов, инженер по безопасности, Linxdatacenter;
Тема: «Защищенная инфраструктура, соответствующая требованиям законодательства РФ о персональных данных применительно к медицинским и страховым организациям».
Екатерина Смирнова, руководитель практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям, Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры»;
Тема: «Правовой статус и риски интернет платформ при оказании телемедицинских услуг».
Илья Тыров, заместителя директора по развитию ИТ, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»;
Тема: «Какие технологии необходимы здравоохранению?»
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Тема: «Единое информационное пространство службы крови».
Владимир Соловьев, директор по развитию направления здравоохранение, компания «Нетрика»;
Тема: «Презентация нового сервиса N3.Health от компании «Нетрика».
Алексей Гайдуков, руководитель разработки линейки «1С:Медицина», фирма «1С»;
Тема: «Создание компонентов ГИС в сфере здравоохранения субъекта РФ на базе решений «1С».
Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;
Тема: «Развитие информационного взаимодействия ФСС с Минздравом в сфере социального обеспечения».
Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;
Тема: «Возможности и риски использования в цифровом Здравоохранении сквозных технологий».
Анатолий Балабанов, заместитель Генерального директора по информационным технологиям, «Клиника ЛМС»;
Денис Швецов, директор по развитию сети клиник «Доктор рядом»;
Геннадий Орлов, независимый эксперт;
Тема: «Эталонная сервисная модель СЕЗАМ региональных систем записи к врачу и единые показатели функционирования».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.