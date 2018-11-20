«Мегафон» поднял цены на роуминг из-за девальвации рубля

«Мегафон» поднял цены на международный роуминг из-за падения курса рубля. Оператор пояснил, что более не может удерживать соответствующие тарифы, которые зависят от взаиморасчетов в долларах.

«Мегафон» повышает цены на международный роуминг

«Мегафон» 3 декабря 2018 г. повысит стоимость роуминга для абонентов ряда тарифных планов и тарифных линек, включая «Теплый прием», «Включайся», «Мегафон-Онлайн», «Все включено», «Переходи на ноль» и др. Объявление об этом размещено на сайте оператора.

Больше мегабайт за большие деньги

В настоящее время в тарифах «Включайся» для большинства стран действует следующая тарификация международного интернет-роуминга. При первом запуске мессенджеров (WhatsApp, Viber, eMotion) с абонента взимается 99 руб., после чего он получает возможность безлимитного использования данных мессенджеров до конца суток (по истечении 10 Мбайт скорость снижается до 64 Кбит/с). При первом выходе на остальные интернет-ресурсы с абонента также снимается 99 руб., за что ему до конца суток предоставляется пакет объемом 10 Мбайт.

Теперь же первый выход в интернет будет стоить абоненту 299 руб. За это он получит до конца суток безлимитный трафик на указанные мессенджеры и 50 Мбайт трафика на другие ресурсы.

«Мегафон» поднял цены на международный роуминг из-за падения курса рубля

В других тарифных планах первый выход в интернет стоит 349 руб., за что абонент получает до конца суток пакет объемом 50 Мбайт. По новым условиям первый выход в интернет будет стоить 399 руб., и за него абонент получит до конца суток трафик объемом 70 Мбайт и безлимитный доступ к мессенджерам.

Звонки и SMS из роуминг также подорожали

Кроме этого в международном роуминге «Мегафон» повышает стоимость голосовых вызовов и SMS. Повышение зависит от страны пребывания. Так, в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии сейчас одна минута входящего вызова и исходящего вызова в Россию и по стране пребывания стоит 49 руб. Новая цена составит 59 руб.

В Турции, Греции и Черногории цена одной минуты указанных типов вызовов повысится с 79 руб. до 89 руб. На Украине, в Хорватии и Чехии одна минута указанных вызовов подорожает с 89 руб. до 99 руб.

В Египте, Шри-Ланке, Таиланде и Израиле стоимость одной минуты указанных типов вызовов повысится с 129 руб. до 149 руб. Отправка одного SMS в роуминге из большинства стран повысится с 25 руб. до 29 руб.

Опции для международного роуминга отменены или подорожали

Стоимость опции «Мир онлайн», предоставляющей безлимитный доступ в интернет в международном роуминге, повысится с 600 руб. в сутки до 649 руб. в сутки. Опция «В Абхазии как дома», обеспечивающая тарификацию в Абхазию по домашним тарифам, подорожает с 30 руб. в сутки до 39 руб. в сутки.

Опция «Весь мир», обеспечивающая бесплатный прием входящих вызовов в международном роуминге, подорожает с 99 руб. в сутки до 109 руб. в сутки. Опция «Отпуск онлайн», обеспечивающая стоимость 1 МБ в международном роуминге на уровне 15 руб., отменяется.

Отменяются и SMS-пакеты в международном роуминге. Пакеты минут в международном роуминге, которые сейчас стоят от 329 руб. до 1429 руб., будут стоить от 349 руб. до 1499 руб.

Новые цены на международную связь из России

Кроме того, для всех тарифов при нахождении в России устанавливается новая цена международных вызовов: 39 руб., 59 руб. и 79 руб. за минуту в зависимости от страны. Стоимость международного SMS составит 9,9 руб. Для некоторых тарифов новые цены будут выше существующих.

Причин повышения цен - падение курса рубля

В «Мегафоне» объяснили CNews повышение цен на роуминг падением курса рубля. «Мы долгое время сохраняли цены на действующем уровне, - заявила пресс-служба «Мегафона». - Но так как взаиморасчеты с нашими партнерами за услуги международной связи и роуминг происходят в долларах, то мы вынуждены менять стоимость в связи с колебаниями курса валюты, которые произошли с последнего изменения».

Пресс-служба «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») заявила, что оператор мониторит ситуацию на рынке и пока не собирается повышать тарифы на международный роуминг. Пресс-служба МТС также заявила, что оператор изучает ситуацию на рынке, и пока никаких решений по повышению цен нет.