IBM в России возглавила женщина

Смена власти

Компания IBM сообщила о смене генерального директора в своем подразделении в России и СНГ. В должность вступила Ирис Джеба (Iris Dzeba), впервые пришедшая в компанию в 2005 г. На посту гендиректора IBM в России и СНГ Джеба сменила Андрея Филатова, занимавшего эту должность с июля 2015 г.

Андрей Филатов начал свою карьеру в IBM в феврале 2010 г. с должности директора по развитию бизнеса департамента аппаратных средств в России и СНГ. В апреле 2014 г. его перевели на должность директора по продажам IBM в России. После ухода с поста гендиректора Андрей Филатов останется в компании. О его новой должности пресс-служба IBM сообщит дополнительно — сейчас это закрытая информация.

Плачевные итоги деятельности IBM при Филатове

Под руководством Филатова российский филиал IBM не продемонстрировал рост финансовых показателей. Напротив, в 2016 и 2017 гг. наблюдался стабильный спад выручки. Согласно официальной статистике, в 2016 г. выручка сократилась до 11,9 млрд руб (-12% за год), а прибыль — до 3,5 млрд руб. (-35% за год). Также было зафиксировано 27-процентное сокращение выручки в долларах.

В 2017 г. финансовые показатели IBM Россия и СНГ еще ухудшились — выручка упала до 10,7 млрд руб. (-9,2% за год), а прибыль — до 2,7 млрд руб (-22% за год). Показатели за 2018 г. пока недоступны.

При этом в 2015 г. представительство продемонстрировало рост выручки до 13,6 млрд руб. (+49% за год), и прибыли до 5,4 млрд руб. (+77% за год).







Потенциал нового гендиректора

За свою карьеру в IBM Ирис Джеба не впервые так тесно связана с IBM в России и СНГ. Она, по ее словам, работала со многими крупными российскими корпорациями. «В настоящее время IBM входит в эру искусственного интеллекта, и мы помогаем заказчикам задействовать связанные с этим новые возможности ИТ в обработке данных, облачных средах, информационной безопасности, блокчейн-сетях и платформах интернета вещей», – прокомментировала она свое назначение.

Ирис Джеба назначена генеральным директором IBM в России и СНГ

Работа Джебы в компании началась 13 лет назад с должности торгового представителя, а в период с 2009 г. по 2015 г. она занимала различные руководящие посты в регионе стран Центральной и Восточной Европы. Непродолжительное время она была генеральным директором представительства IBM в Сербии, после чего возглавила продажи серверных решений System X и конвергентных решений PureSystems в Центральной и Восточной Европе.

В январе 2015 г. Джеба перешла в европейское представительство китайской корпорации Lenovo, где до сентября 2017 г. руководила подразделением Data Center Group в Восточной Европе. В октябре 2017 г. Ирис Джеба вернулась в IBM на новую для себя должность директора по стратегическим инициативам IBM в России и СНГ.

Деятельность IBM в СССР и России

Корпорация IBM была основана в 1911 г., и в настоящее время у нее есть три основных направления деятельности: программное обеспечение, компьютеры и устройства, а также научные и технические разработки. IBM имеет представительства в 177 странах мира. По состоянию на 2017 г. общая численность ее штата превышала 366 тыс. человек, а ее прибыль достигла $79,139 млрд.

История IBM в России берет свое начало в 1972 г., а первый ее офис в Москве был открыт в 1974 г. За эти годы корпорация стала поставщиком решений и услуг для заказчиков из различных отраслей экономики, в том числе государственного сектора, телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и страхования, добычи нефти и газа. Офисы IBM представлены в ряде крупных городов России, а в Москве также находятся клиентский центр и научно-технический центр IBM.