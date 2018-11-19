За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн
В последние три года объем венчурных инвестиций в стартапы со стороны российского бизнеса, включая покупку этих стартапов, превышает $570 млн. Больше всего подобных сделок приходится на долю Сбербанка, АФК «Система» и Mail.Ru Group. Власти считают, что российские компании, в первую очередь средние, нужно подталкивать к покупке стартапов.
Венчурные инвестиции в России
В 2016-2018 гг. общий объем корпоративных венчурных инвестиций и вложений в покупку ИТ-стартапов превысит в России $570 млн. При этом на 2016 г. приходится почти $180 млн из этой суммы, на 2017 г. — свыше $245 млн, а на 2018 г. — чуть более $150 млн. Больше всего подобных сделок в указанный период заключили Сбербанк, АФК «Система» и Mail.Ru Group.
К таким выводам пришел аналитический центр Tadviser, который провел исследование «Корпоративный венчур в ИТ-индустрии России, 2016-2018». Ранее эта сфера не подвергалась системной оценке, отмечают в Tadviser, во всяком случае не конкретно в сегменте ИТ.
Аналитики также отмечают рост интереса к стартапам со стороны корпораций и увеличение количества сделок между ними. Правительство уже начало оказывать поддержку госкорпорациям и частным холдингам по акселерации и покупке стартапов, следующим шагом станет создание стимулирующих инструментов, гласит отчет. При этом частные группы компаний типа «Ланит», «1С» и Softline работают со стартапами не менее, а подчас и более активно, чем госкорпорации.
Как компании работают со стартапами: «Ланит»
Выбирая стартапы для сотрудничества, корпорации оценивают в первую очередь синергию в области продуктов и каналов, а также опыт и связи их основателей. Принятие решений о венчурных инвестициях в компаниях осуществляет высшее руководство, сам процесс не формализован, отмечают аналитики. При этом стратегии компаний в отношении стартапов не похожи ни на M&A в чистом виде, ни на чистые экосистемные стратегии типа инвестиционных партнерств для расширения продуктов и рынков.
Президент ГК «Ланит» Филипп Генс отмечает, что его компания предпочитает инвестировать в высокотехнологические стартапы на ранней стадии, когда есть возможность сформировать их стратегию и вписать в экосистему, принеся таким образом проекту «максимум пользы» с целью вывести его на уровень самостоятельности.
«Окупаемость достигается через дивидендный поток и капитализацию (продажу полную или частичную). В нашей стране слабо развита венчурная, фондовая инфраструктура для финансирования растущих компаний, и практически нет возможности делать новые раунды по более высокой оценке, как это принято в мире», — приводит его слова Tadviser.
При этом системный интегратор «Ланит» ожидает от сотрудничества распространения синергии на заказчиков и клиентов. Среди главных критериев значится объем продаж стартапа. Приобретенный интегратором опыт и компетенции используются для стимулирования роста портфельных компаний.
Подход «Ростелекома»
При этом компании обычно рассчитывают с помощью стартапа простимулировать собственный бизнес, в то время как венчурные фонды задаются всего лишь целью перепродать купленные активы по более высокой цене через 3-7 лет.
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|ВСЕГО
|Первичные
|39 062 575
|61 029 148
|39 282 823
|139 374 545
|Вторичные
|139 611 144
|185 647 653
|112 040 005
|437 298 803
|Всего
|178 673 719
|246 676 801
|151 322 828
|576 673 348
|В том числе раскрыты суммы
|165 817 829
|141 331 617
|86 508 078
|393 651 472
Источник: TAdviser
Например, Денис Рябченков, директор по развитию технологических партнерств в «Ростелекоме», отмечает, что проекты должны быть «комплементарны» бизнесу компании, за их счет должен обогащаться продуктовый портфель. В частности, венчурный фонд «Ростелекома» «Коммит Кэпитал» имеет целью наращивание продуктовой синергии и взаимопроникновение технологий, он же создает добавленную стоимость совместных продуктов.
Как работает «1С»
«1С» обычно создает со стартапами совместные предприятия, выкупая долю в 51%. Главная цель предприятий — прибыль от операционной деятельности. При этом доход от капитала, возможные дивеститутры и другие инвестиционные операции «1С» не интересны. В компании полагают, что темпы роста конгломерата из небольших компаний будут выше, если бизнес продолжат вести заинтересованы в успехе основатели, располагающие при этом ресурсами большой компании. Стартап должен быть из той сферы рынка, в которой работает сама «1С».
|По кварталам
|Первичный рынок
|Вторичный рынок
|ВСЕГО
|2016-1
|16 407 943
|0
|16 407 943
|2016-2
|6 392 984
|2 142 984
|8 535 969
|2016-3
|8 415 408
|2 142 984
|10 558 393
|2016-4
|7 846 239
|135 325 176
|143 171 415
|2017-1
|9 097 037
|28 059 520
|37 156 557
|2017-2
|10 266 367
|71 849 461
|82 115 829
|2017-3
|10 725 970
|15 049 600
|25 775 571
|2017-4
|30 939 773
|70 689 071
|101 628 844
|2018-1
|12 487 303
|76 030 689
|88 517 993
|2018-2
|6 400 932
|7 201 863
|13 602 795
|2018-3
|13 192 725
|18 004 658
|31 197 383
|2018-4 (прогноз)
|7 201 863
|10 802 795
|18 004 658
|По годам
|2016 г.
|39 062 575
|139 611 144
|178 673 719
|2017 г.
|61 029 148
|185 647 653
|246 676 801
|2018 г.
|39 282 823
|112 040 005
|151 322 828
|Всего
|139 374 545
|437 298 803
|576 673 348
Источник: TAdviser
Как поясняет директор по продвижению экономических программ «1С» Алексей Харитонов, большое значение придается также возможной синергии с основными направлениями, и то, насколько работа стартапа способствует развитию бизнеса партнеров-франчайзи. «Например, когда создавали СП со SmartWay, было важно, что наши франчайзи теперь смогут предлагать клиентам не только автоматизацию основных процессов, но и аутсорсинг услуг по командировкам», — отмечает он.
Что делает «Софтлайн»
«Софтлайн» в работе со стартапами применяет одновременно элементы корпоративного и финансового венчура, ориентируясь на рост, который диктует рынок, и свою роль куратора. Аналитики Tadviser полагают, что «Софтлайн» в настоящий момент эволюционирует из ИТ-дистрибутора в гибридную структуру с чертами бизнеса и венчурного фонда.
Дмитрий Поляков, замруководителя Softline Venture Partners, характеризует компанию как универсального инвестора, который работает и как корпоративный фонд, находя проекты для дальнейшей интеграции в свои каналы продаж, и как инвестор, который приобретает компании с целью продать в среднесрочной перспективе.
Инициатива государства
В исследуемый период власти проявили инициативу, подразумевающую приоритетное создание в госкорпорациях и компаниях с госучастием «специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании корпоративных венчурных фондов», отмечает Tadviser. В октябре 2018 г. на заседании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России было выдвинуто предложение о форсировании скупки стартапов государственными и частными компаниями.
По словам вице-премьера Максима Акимова, в большинстве секторов экономики компании не найдут новых ресурсов роста операционной эффективности пока фактически не превратятся в венчурные фонды. Вице-премьер отметил, что многие глобальные компании уже действуют по этой схеме, скупая стартапы. По его словам, власти обсуждают, как сделать так, чтобы к этому «появился вкус» у российских компаний. При этом речь идет не только о крупных компаниях типа «Росатома», «Ростеха» или РЖД, а в первую очередь о среднем бизнесе с выручкой от 500 млн до 4–5 млрд руб.