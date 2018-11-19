За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн

В последние три года объем венчурных инвестиций в стартапы со стороны российского бизнеса, включая покупку этих стартапов, превышает $570 млн. Больше всего подобных сделок приходится на долю Сбербанка, АФК «Система» и Mail.Ru Group. Власти считают, что российские компании, в первую очередь средние, нужно подталкивать к покупке стартапов.

Венчурные инвестиции в России

В 2016-2018 гг. общий объем корпоративных венчурных инвестиций и вложений в покупку ИТ-стартапов превысит в России $570 млн. При этом на 2016 г. приходится почти $180 млн из этой суммы, на 2017 г. — свыше $245 млн, а на 2018 г. — чуть более $150 млн. Больше всего подобных сделок в указанный период заключили Сбербанк, АФК «Система» и Mail.Ru Group.

К таким выводам пришел аналитический центр Tadviser, который провел исследование «Корпоративный венчур в ИТ-индустрии России, 2016-2018». Ранее эта сфера не подвергалась системной оценке, отмечают в Tadviser, во всяком случае не конкретно в сегменте ИТ.

Аналитики также отмечают рост интереса к стартапам со стороны корпораций и увеличение количества сделок между ними. Правительство уже начало оказывать поддержку госкорпорациям и частным холдингам по акселерации и покупке стартапов, следующим шагом станет создание стимулирующих инструментов, гласит отчет. При этом частные группы компаний типа «Ланит», «1С» и Softline работают со стартапами не менее, а подчас и более активно, чем госкорпорации.

Как компании работают со стартапами: «Ланит»

Выбирая стартапы для сотрудничества, корпорации оценивают в первую очередь синергию в области продуктов и каналов, а также опыт и связи их основателей. Принятие решений о венчурных инвестициях в компаниях осуществляет высшее руководство, сам процесс не формализован, отмечают аналитики. При этом стратегии компаний в отношении стартапов не похожи ни на M&A в чистом виде, ни на чистые экосистемные стратегии типа инвестиционных партнерств для расширения продуктов и рынков.

Президент ГК «Ланит» Филипп Генс отмечает, что его компания предпочитает инвестировать в высокотехнологические стартапы на ранней стадии, когда есть возможность сформировать их стратегию и вписать в экосистему, принеся таким образом проекту «максимум пользы» с целью вывести его на уровень самостоятельности.

Единственный способ найти новые ресурсы для российских компаний — это вкладываться в стартапы, считают власти

«Окупаемость достигается через дивидендный поток и капитализацию (продажу полную или частичную). В нашей стране слабо развита венчурная, фондовая инфраструктура для финансирования растущих компаний, и практически нет возможности делать новые раунды по более высокой оценке, как это принято в мире», — приводит его слова Tadviser.

При этом системный интегратор «Ланит» ожидает от сотрудничества распространения синергии на заказчиков и клиентов. Среди главных критериев значится объем продаж стартапа. Приобретенный интегратором опыт и компетенции используются для стимулирования роста портфельных компаний.

Подход «Ростелекома»

При этом компании обычно рассчитывают с помощью стартапа простимулировать собственный бизнес, в то время как венчурные фонды задаются всего лишь целью перепродать купленные активы по более высокой цене через 3-7 лет.

2016 г. 2017 г. 2018 г. ВСЕГО Первичные 39 062 575 61 029 148 39 282 823 139 374 545 Вторичные 139 611 144 185 647 653 112 040 005 437 298 803 Всего 178 673 719 246 676 801 151 322 828 576 673 348 В том числе раскрыты суммы 165 817 829 141 331 617 86 508 078 393 651 472

Источник: TAdviser

Например, Денис Рябченков, директор по развитию технологических партнерств в «Ростелекоме», отмечает, что проекты должны быть «комплементарны» бизнесу компании, за их счет должен обогащаться продуктовый портфель. В частности, венчурный фонд «Ростелекома» «Коммит Кэпитал» имеет целью наращивание продуктовой синергии и взаимопроникновение технологий, он же создает добавленную стоимость совместных продуктов.

Как работает «1С»

«1С» обычно создает со стартапами совместные предприятия, выкупая долю в 51%. Главная цель предприятий — прибыль от операционной деятельности. При этом доход от капитала, возможные дивеститутры и другие инвестиционные операции «1С» не интересны. В компании полагают, что темпы роста конгломерата из небольших компаний будут выше, если бизнес продолжат вести заинтересованы в успехе основатели, располагающие при этом ресурсами большой компании. Стартап должен быть из той сферы рынка, в которой работает сама «1С».

По кварталам Первичный рынок Вторичный рынок ВСЕГО 2016-1 16 407 943 0 16 407 943 2016-2 6 392 984 2 142 984 8 535 969 2016-3 8 415 408 2 142 984 10 558 393 2016-4 7 846 239 135 325 176 143 171 415 2017-1 9 097 037 28 059 520 37 156 557 2017-2 10 266 367 71 849 461 82 115 829 2017-3 10 725 970 15 049 600 25 775 571 2017-4 30 939 773 70 689 071 101 628 844 2018-1 12 487 303 76 030 689 88 517 993 2018-2 6 400 932 7 201 863 13 602 795 2018-3 13 192 725 18 004 658 31 197 383 2018-4 (прогноз) 7 201 863 10 802 795 18 004 658 По годам 2016 г. 39 062 575 139 611 144 178 673 719 2017 г. 61 029 148 185 647 653 246 676 801 2018 г. 39 282 823 112 040 005 151 322 828 Всего 139 374 545 437 298 803 576 673 348

Источник: TAdviser

Как поясняет директор по продвижению экономических программ «1С» Алексей Харитонов, большое значение придается также возможной синергии с основными направлениями, и то, насколько работа стартапа способствует развитию бизнеса партнеров-франчайзи. «Например, когда создавали СП со SmartWay, было важно, что наши франчайзи теперь смогут предлагать клиентам не только автоматизацию основных процессов, но и аутсорсинг услуг по командировкам», — отмечает он.

Что делает «Софтлайн»

«Софтлайн» в работе со стартапами применяет одновременно элементы корпоративного и финансового венчура, ориентируясь на рост, который диктует рынок, и свою роль куратора. Аналитики Tadviser полагают, что «Софтлайн» в настоящий момент эволюционирует из ИТ-дистрибутора в гибридную структуру с чертами бизнеса и венчурного фонда.

Дмитрий Поляков, замруководителя Softline Venture Partners, характеризует компанию как универсального инвестора, который работает и как корпоративный фонд, находя проекты для дальнейшей интеграции в свои каналы продаж, и как инвестор, который приобретает компании с целью продать в среднесрочной перспективе.

Инициатива государства

В исследуемый период власти проявили инициативу, подразумевающую приоритетное создание в госкорпорациях и компаниях с госучастием «специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании корпоративных венчурных фондов», отмечает Tadviser. В октябре 2018 г. на заседании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России было выдвинуто предложение о форсировании скупки стартапов государственными и частными компаниями.

По словам вице-премьера Максима Акимова, в большинстве секторов экономики компании не найдут новых ресурсов роста операционной эффективности пока фактически не превратятся в венчурные фонды. Вице-премьер отметил, что многие глобальные компании уже действуют по этой схеме, скупая стартапы. По его словам, власти обсуждают, как сделать так, чтобы к этому «появился вкус» у российских компаний. При этом речь идет не только о крупных компаниях типа «Росатома», «Ростеха» или РЖД, а в первую очередь о среднем бизнесе с выручкой от 500 млн до 4–5 млрд руб.