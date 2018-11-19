Microsoft продавал в России игры, приравняв 1 рубль к 1 доллару

Баг, а не фича

Российские геймеры обнаружили в интернет-магазине Microsoft Store уязвимость, позволяющую покупать игры крупных разработчиков и издателей для платформы Xbox One по сверхнизким ценам. Причиной этого стали проблемы с конвертацией валют в магазине – все численные значения цен в русскоязычной версии Storeстали указываться в долларах, в то время как оплата принималась в рублях, сообщает портал DTF.ru.

Путаница с валютами позволила покупать игры по курсу $1 к 1 руб., и получить такую выгоду оказалось предельно просто. Для этого требовалось всего лишь добавить в корзину одну игру с рублевой ценой, а остальные – с ценами в долларах, и не забыть при этом выбрать Россию в списке регионов.

Русская смекалка

Десятки пользователей Microsoft Store, узнав о выпавшей им возможности сэкономить десятки и даже сотни долларов, закупили топовые игры в больших количествах: один из пользователей MS Store похвастался в социальных сетях, что смог всего на 900 руб. купить 25 игр. В частности, Shadow of War можно было приобрести за 33 руб., а Cuphead— за 13 руб. Топовое издание актуального автосимулятора один из покупателей приобрел за 72 руб.

Счастье любит тишину

Информация о возможности покупать игры для Xbox по курсу 1 руб. к $1 очень быстро облетела игровое сообщество – для распространения использовалась, в частности, социальная сеть «Вконтакте». В итоге сведения в кратчайшие сроки долетели и до российского представительства Microsoft, и на момент написания статьи купить игры по столь выгодному курсу уже нельзя – магазин временно отключил возможность добавления игр с ценами в рублях в корзину. После исправления сбоя с курсами валют функциональность магазина восстановят в полном объеме.

Решение Microsoft

В головном офисе Microsoftуже также осведомлены о сложившейся ситуации. Вместе с российским представительством корпорации было выработано решение по выходу из нее, оказавшееся весьма гуманным по отношению к находчивым русским геймерам.

Невиданная щедрость: магазин Microsoft Store продавал игры по курсу 1 рубль к 1 доллару

Все без исключения пользователи, умышленно или напротив, не специально купившие игры по сверхнизкой цене, используя уязвимость, наказаны не будут. Microsoft решил вообще не вводить санкции против российских пользователей: полной блокировки аккаунтов и других ограничений не предвидится. В списке игр останутся все игры внутренних студий, изданные Microsoft Studios. Прочие игры других производителей все же будут отозваны с полным возвратом затраченных средств.

В итоге с финансовой точки зрения пользователи вообще ничего не потеряют, а их находчивость будет вознаграждена: часть игр, купленных со «скидкой» все-таки останется в их профилях.

Кто пострадает

Ответственных за случившееся еще предстоит найти, как и тех, кто в итоге покроет разницу в стоимости всех купленных игр. Сбои подобного рода случаются крайне редко: чаще всего интернет-магазины если и сбоят, то просто из-за повышенных нагрузок на их серверы.

К примеру, в начале осени 2018 г. крупнейший в России книжный интернет-магазин «Лабиринт» сообщил о сбое – вышел из строя сервер, обеспечивающий обмен данными между службами магазина. Это привело, как пишут «Ведомости», к смещению сроков доставки заказов. Произошедшее связали с началом нового учебного года и резким ростом количества заказов.

Но, если в случае с «Лабиринтом» явных пострадавших нет, то про историю с Google Play, произошедшую в начале лета 2018 г., такого сказать нельзя. В июне Googleпроводил ряд экспериментов с настройкой работы алгоритмов поиска, повлекших за собой колоссальное падение суточных установок приложений: в раде случаев разработчики ПО потеряли до 90% скачиваний в сутки. Основной причиной стал неправильный подбор похожих приложений: к примеру, пользователь ищет простенькую игру для своего ребенка и хочет найти ее аналоги других разработчиков, а вместо этого ему предлагается скачать приложения популярных платежных систем. Эпопея с неправильной работой поиска длилась в течение всего июня 2018 г. Объемы финансовых потерь разработчиков не уточняются.