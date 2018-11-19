Microsoft продавал в России игры, приравняв 1 рубль к 1 доллару
В MicrosoftStore обнаружилась недокументированная возможность скупать топовые игры по невероятно выгодным ценам. Российские геймеры сэкономили тысячи рублей, но сбой в работе магазина был оперативно устранен.
Баг, а не фича
Российские геймеры обнаружили в интернет-магазине Microsoft Store уязвимость, позволяющую покупать игры крупных разработчиков и издателей для платформы Xbox One по сверхнизким ценам. Причиной этого стали проблемы с конвертацией валют в магазине – все численные значения цен в русскоязычной версии Storeстали указываться в долларах, в то время как оплата принималась в рублях, сообщает портал DTF.ru.
Путаница с валютами позволила покупать игры по курсу $1 к 1 руб., и получить такую выгоду оказалось предельно просто. Для этого требовалось всего лишь добавить в корзину одну игру с рублевой ценой, а остальные – с ценами в долларах, и не забыть при этом выбрать Россию в списке регионов.
Русская смекалка
Десятки пользователей Microsoft Store, узнав о выпавшей им возможности сэкономить десятки и даже сотни долларов, закупили топовые игры в больших количествах: один из пользователей MS Store похвастался в социальных сетях, что смог всего на 900 руб. купить 25 игр. В частности, Shadow of War можно было приобрести за 33 руб., а Cuphead— за 13 руб. Топовое издание актуального автосимулятора один из покупателей приобрел за 72 руб.
Счастье любит тишину
Информация о возможности покупать игры для Xbox по курсу 1 руб. к $1 очень быстро облетела игровое сообщество – для распространения использовалась, в частности, социальная сеть «Вконтакте». В итоге сведения в кратчайшие сроки долетели и до российского представительства Microsoft, и на момент написания статьи купить игры по столь выгодному курсу уже нельзя – магазин временно отключил возможность добавления игр с ценами в рублях в корзину. После исправления сбоя с курсами валют функциональность магазина восстановят в полном объеме.
Решение Microsoft
В головном офисе Microsoftуже также осведомлены о сложившейся ситуации. Вместе с российским представительством корпорации было выработано решение по выходу из нее, оказавшееся весьма гуманным по отношению к находчивым русским геймерам.
Все без исключения пользователи, умышленно или напротив, не специально купившие игры по сверхнизкой цене, используя уязвимость, наказаны не будут. Microsoft решил вообще не вводить санкции против российских пользователей: полной блокировки аккаунтов и других ограничений не предвидится. В списке игр останутся все игры внутренних студий, изданные Microsoft Studios. Прочие игры других производителей все же будут отозваны с полным возвратом затраченных средств.
В итоге с финансовой точки зрения пользователи вообще ничего не потеряют, а их находчивость будет вознаграждена: часть игр, купленных со «скидкой» все-таки останется в их профилях.
Кто пострадает
Ответственных за случившееся еще предстоит найти, как и тех, кто в итоге покроет разницу в стоимости всех купленных игр. Сбои подобного рода случаются крайне редко: чаще всего интернет-магазины если и сбоят, то просто из-за повышенных нагрузок на их серверы.
К примеру, в начале осени 2018 г. крупнейший в России книжный интернет-магазин «Лабиринт» сообщил о сбое – вышел из строя сервер, обеспечивающий обмен данными между службами магазина. Это привело, как пишут «Ведомости», к смещению сроков доставки заказов. Произошедшее связали с началом нового учебного года и резким ростом количества заказов.
Но, если в случае с «Лабиринтом» явных пострадавших нет, то про историю с Google Play, произошедшую в начале лета 2018 г., такого сказать нельзя. В июне Googleпроводил ряд экспериментов с настройкой работы алгоритмов поиска, повлекших за собой колоссальное падение суточных установок приложений: в раде случаев разработчики ПО потеряли до 90% скачиваний в сутки. Основной причиной стал неправильный подбор похожих приложений: к примеру, пользователь ищет простенькую игру для своего ребенка и хочет найти ее аналоги других разработчиков, а вместо этого ему предлагается скачать приложения популярных платежных систем. Эпопея с неправильной работой поиска длилась в течение всего июня 2018 г. Объемы финансовых потерь разработчиков не уточняются.