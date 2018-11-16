«Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину

«Яндекс.такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango. В этой стране ему придется конкурировать с местным сервисом организации поездок Gett, который работает также и в России.

«Яндекс» идет в Израиль

«Яндекс.такси» запускает сервис организации поездок в Израиле под брендом Yango. В своем Telegram-канале «Яндекс» отметил, что сервис начнет работать в ближайшее время, однако конкретные сроки указаны не были.

На начальном этапе услуги Yango будут доступны только в Гуш-Дане — крупнейшей агломерации Израиля с численностью населения 3,2 млн человек, на территории которой расположен Тель-Авив. В дальнейшем компания не исключает экспансии в другие части страны.

Условия работы

Приложение Yango можно будет скачать в магазинах приложений уже через несколько дней. Оно будет доступно как на иврите, так и на русском. Машину Yango на территории Израиля можно будет заказать и через «Яндекс.такси» — эта опция может пригодиться туристам или местным жителям, бывающим в России, — но скачать и установить само «Яндекс.такси» в Израиле будет нельзя. При этом Yango будет сотрудничать с израильскими сервисами организации поездок, как и «Яндекс.такси» в других странах.

«Яндекс» сообщает, что цены на поездки в Yango будут формироваться согласно законодательству Израиля, но обещает много скидок и других акций на начальном этапе работы. Компания утверждает, что в итоге Yango должен быть дешевле других сервисов.

К моменту запуска сервиса «Яндекс» планирует создать в Израиле юридическое лицо и открыть центр для водителей. Директором Yango в Израиле станет Янив Альфи (Yaniv Alfi), у которого есть опыт руководства компаниями в сфере машинного обучения и кибербезопасности. В частности, он возглавлял израильское подразделение McAfee.

Конкуренты на израильском рынке

Yango придется конкурировать с израильским сервисом заказа такси Gett, штаб-квартира которого расположена в Тель-Авиве. Gett работает и за пределами Израиля — сервисом можно воспользоваться в 120 городах мира, включая Москву, Лондон и Нью-Йорк. В Израиле Gett начал работу в 2011 г., в Москве появился в 2012 г.

Сервис заказа такси «Яндекса» вышел на израильский рынок

Gett добился значительных успехов в организации корпоративных поездок — его клиентами являются 17,5 тыс. организаций. Стоимость Gett по состоянию на 2018 г. оценивается в $1,4 млрд. Общий объем полученных компанией инвестиций составляет $700 млн, из которых более $300 млн были вложены автопроизводителем Volkswagen Group.

Yango в других странах

Напомним, о создании бренда Yango, под которым «Яндекс» намеревается оказывать услуги по организации поездок в ряде стран, было известно и ранее. В октябре 2018 г. сервис под этим брендом был запущен в Кот-дʼИвуаре. Название является сокращением от Yandex Go.

В ноябре сервис под этим брендом заработал в Финляндии, которая стала 14 страной присутствия «Яндекс.такси». Как поясняет компания, в Хельсинки пользователям доступен тариф «Эконом» со стоимостью поездок от 3 евро.

Приехав в страну, где работает Yango, автомобиль этого сервиса можно заказать через приложение «Яндекс.такси», не устанавливая специально Yango. Этот принцип работает и в обратную сторону.

Рынок заказа такси в России

Собеседник CNews на рынке заказа такси говорил в конце 2017 г., что если учитывать в целом всю Россию, а не только Москву и Санкт-Петербург, то лидирующим агрегатором такси в стране является «Максим», у которого сильные позиции в регионах. Кроме того, такси «Максим» можно вызвать по телефону, а Uber, Gett и «Яндекс.такси» работают только через интернет.

На втором месте находилась объединенная компания RuTaxi и Fasten, которая работает под брендом «Везет», и где также есть опция заказа такси по телефону. На третьем месте — формировавшаяся на тот момент совместная компания «Яндекс.такси» и Uber. Далее, на четвертой позиции с большим отставанием находился Gett.

В Москве до слияния «Яндекс.такси» и Uber по числу поездок лидировал «Яндекс.такси», на втором месте находился Gett, на третьем — Uber.