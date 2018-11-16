Microsoft запустила SDK для разработки блокчейн-приложений «за несколько дней»

В облаке Azure заработал SDK для создания блокчейн-приложений. Microsoft утверждает, что его использование сокращает процесс разработки с нескольких месяцев до нескольких дней.

Набор разработчика блокчейн

Microsoft запустила набор разработчика блокчейн на базе облачной платформы Azure. Компания обещает, что SDK позволит компаниям быстро запускать распределенный реестр и создавать блокчейн-приложения за несколько дней, а не за несколько месяцев, как это было раньше.

Старший программный менеджер команды разработки блокчейн Microsoft Марк Меркури (Marc Mercuri) пояснил в блоге, что SDK расширяет возможности уже существующих шаблонов для разработчиков блокчейн, а также набора служб для разработки блокчейн-приложений Azure Blockchain Workbench. В SDK вошли сервисы Azure для управления ключами, для работы с личными данными вне блокчейна, для мониторинга и отсылки сообщений API в эталонную архитектуру. Все это может использоваться для быстрого создания приложений на основе блокчейна.

Какие появятся возможности

Пользователи смогут интегрировать рабочие процессы блокчейна с существующими системами и приложениями, использующими облачные службы Microsoft Flow и Logic Apps, а также расширять свои возможности с помощью API на основе архитектурного стиля REST для клиентской разработки и API, основанного на сообщениях, для межсистемной интеграции.

Microsoft запустила облачный SDK для разработки блокчейн-приложений

Изначально блокчейн-SDK будет фокусироваться на трех возможностях: создание соединительных интерфейсов для таких продуктов как мобильные клиенты, интернет вещей, SMS и голосовые системы; интеграция данных, ПО и материалов, которые находятся «вне цепи», таких как документы Office, видео и файлы CAD; и развертывание умных контрактов и бизнес-сетей на блокчейне.

Как зародился проект

Как поясняет, Microsoft идея SDK зародилась в ходе реализации различных блокчейн-проектов — создания прозрачного электронного реестра для финансирования цепочки поставок в Нигерии и приложения для отслеживания поставок продовольствия в Великобритании.

«По мере обнаружения схожих схем в разных случаях наши команды увидели новые способы помочь разработчикам продвигаться дальше и быстрее», — поясняет Меркури.

Ранее в этом году Microsoft также сообщила, что планирует запустить пилот цифровой ID-платформы, основанные на блокчейне, которая даст возможность пользователям контролировать доступ к конфиденциальной информации онлайн через защищенный шифрованием узел.