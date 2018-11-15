Выходят улучшенные Google Glass не для всех. Опрос

Дополненная реальность для профессионалов

Компания Google готовит к выпуску второе поколение очков дополненной реальности Glass Enterprise Edition, нацеленной на профессионалов из различных областей. Первое поколение было представлено летом 2017 г., и в настоящее время его активно используют сотрудники компаний Samsung, General Electric, Volkswagen и др.

AR-очки недоступны для обычного потребителя вследствие неудачного эксперимента с самой первой моделью Google Glass образца 2013 г.

Релиз уже близко

Точная дата релиза смарт-очков Google Glass Enterprise Edition 2 не сообщается. Сегодня предсерийный образец поступил на тестирование в Федеральную комиссию по связи США (FCC), которая зачастую является последним препятствием для любого гаджета на пути к мировой рознице.

FCC пока не публикует спецификации очков – вместо этого она предоставила их схематичное изображение. С точки зрения дизайна серьезных отличий второго поколения от первого нет – Google ограничилась лишь небольшими изменениями, нацеленными в первую очередь на улучшение эргономики.

Изменения в характеристиках

Очки Google Glass Enterprise Edition второго поколения, по данным портала Wareable, должны получить камеру с более высоким разрешением и улучшенной оптикой. Первые AR-очки имеют 8-мегапиксельный сенсор, разрешающей способности которого в ряде случаев может быть недостаточно.

С чего все началось

История очков дополненной реальности Google берет свое начало зимой 2013 г., когда впервые был представлен концепт проекта Google Glass. Первые AR-очки создавались для массового потребителя, и в апреле того же года в продажу поступила ограниченная партия, распространенная среди разработчиков программного обеспечения. Стоимость одного экземпляра Google Glass достигла $1500.

Внешне новые Glass Enterprise Edition 2 мало отличаются от прошлой версии

Широкое распространение очков стартовало в мае 2014 г. по той же цене. Устройство представляло собой тонкую металлическую рамку, объединенную с дужками. Над правым глазом были зафиксированы 5-мегапиксельная камера и небольшой проектор, а тач-панель для управления при помощи касаний разместили на правой дужке. Список характеристик очков включал: 1 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 16 ГБ, аккумулятор 780 мАч, модули Bluetooth 3 и Wi-Fi 802.11b/g, а также трехосевые акселерометр, гироскоп и магнитометр. Немного позже объем оперативной памяти был увеличен до 2 ГБ.

Проект Google Glass, несмотря на весь свой потенциал, в итоге оказался провальным. Высокая цена отталкивала потенциальных покупателей, а совершившие покупку пользователи жаловались на некачественное программное обеспечение Glass OS на базе Android 4.4 KitKat, непроработанное управление голосом, необходимость постоянной синхронизации с Android-смартфоном по Bluetooth, отсутствие поддержки Apple iOS и плохую автономность устройства. Помимо этого, голосовое управление поддерживало исключительно английский язык.

Переориентация на бизнес-сегмент

В январе 2015 г. Google свернул продажи очков первого поколения и приступил к разработке нового устройства на их основе. Количество реализованных экземпляров не раскрывается.

Вторым проектом Google в этой области стали очки Glass Enterprise Edition первого поколения, анонсированные в июне 2017 г. и поступившие в продажу месяцем позже.

Разработчики учли все отзывы владельцев оригинальных очков Glass и сконцентрировались на усовершенствовании программного обеспечения и повышении времени автономной работы. Итоговый продукт стал легче за счет использования композитных материалов и научился обходиться без подзарядки вдвое дольше за счет нового аккумулятора емкостью 780 мАч. Google полностью обновил аппаратное обеспечение очков, интегрировав в него 32 ГБ постоянной памяти, процессор Intel Atom, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, барометр и модуль Wi-Fi 802.11ac, способный работать на частотах 2,4 и 5 ГГц.

Очки Google Glass Enterprise Edition недоступны для массового пользователя – приобрести их могут только корпоративные клиенты Google. Отзывы об очках в большей степени положительные: в частности, компания AGCO, американский производитель сельхозтехники, сумела сократить время производства на 25%, а DHL повысила эффективность работы сотрудников на 15%. AR-очки Google пригодились и в медицинской сфере: на 20% сократились объемы бумажной работы, что позволило докторам уделять на 50% больше времени пациентам. Данные об объемах продаж Google Glass засекречены.