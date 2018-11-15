В России не выдают выписки о владельцах квартир: В онлайн-сервисе второй масштабный сбой за три месяца

Росреестр пообещал восстановить работоспособность сервиса электронных выписок из ЕГРН к 19 ноября. Это уже второй всероссийский сбой в работе Росреестра за последние полгода.

Две недели на восстановление

Онлайн-сервис Росреестр, предоставляющий выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), вышел из строя в результате нескольких DDoS-атак. На восстановление работоспособности сервиса потребуется несколько дней: по данным Росреестра, проект возобновит работу не ранее 19 ноября 2018 г.

Сервис по предоставлению выписок из ЕГРН не работает с 4 ноября 2018 г., передает портал «Реестры России». В общей сложности россияне не смогут получить требующуюся им услугу в течение более чем двух недель.

Актуальное положение дел

Дата, когда Росреестр подвергся DDoS-атакам, не называется. Сейчас сервис выписок из ЕГРН временно отключен, проводятся технические работы с целью устранения угроз, вызванных атаками хакеров, сообщили в пресс-службе Росреестра. Информация о других последствиях проведенных атак не предоставляется, но, по словам представителей Росреестра, личные данные россиян находятся вне опасности.

Последствия для россиян

По официальным данным, запрос выписки из ЕГРН – это самый востребованный вид электронных услуг. К примеру, одна только Кадастровая палата по Москве, входящая в состав Росреестр, за период января по июнь 2018 г. предоставила 2,5 млн выписок именно в виде электронного документа. Это 91% от общего количества выданных выписок за указанный период времени.

В онлайн-сервисах Росреестра второй сбой за последние три месяца

Отключение востребованного в России сервиса Росреестра повлекло за собой рост расходов для населения. Сейчас для получения выписки из ЕГРН в электронном виде приходится оплачивать каждую выписку отдельно, и стоимость услуги находится в районе 250 руб. Онлайн-сервис же позволял оплачивать пакет выписок авансом, за счет чего итоговая стоимость одной выписки не достигала и 50 руб. Как итог, расходы тех, кто заказывает сведения из реестра, выросли более чем в 60 раз. Увеличение расходов и времени ожидания для получения одной выписки – это единственные последствия DDoS-атаки, с которыми столкнулись жители страны, если не брать в расчет агентства недвижимости. Их работа практически встала, поскольку без выписок из ЕГРН в стране не проводится ни одна сделка с недвижимостью.

Никогда такого не было, и вот опять

За 2018 г. это уже второй крупный сбой в работе Росреестра в масштабах всей страны. В конце августа 2018 г. в одном из центров обработки данных оператора связи «Ростелеком», обслуживающем хранение данных ЕГРН, произошел крупномасштабный сбой. Проблемы с доступом к базе ЕГРН возникли в 49 регионах России и продлились с 20 августа по 3 сентября 2018 г.

Главным последствием столь крупного сбоя стало зафиксированное Росреестром снижение числа сделок с жильем почти на 30% - к 31 августа, по информации РБК, в очереди насчитывалось уже более 180 000 заявлений на получение выписки, которые сервис не мог обработать.

Кто виноват?

Министр экономического развития России Максим Орешкин во время августовского сбоя в работе Росреестра написал письмо вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором пригрозил применением штрафных санкций в отношении Ростелекома. Росреестр подконтролен Минэкономразвития, а Максим Акимов курирует деятельность оператора связи. В итоге после устранения проблем санкции введены не были.

На кого ляжет ответственность за новый технический сбой в работе Росреестра, не сообщается.

История ЕГРН

Система Единого государственного реестра недвижимости введена в строй 1 января 2017 г. По состоянию на сегодняшний день к ней подключено 49 субъектов России, а остальные регионы подключатся до конца 2018 г.

Предшественницей ЕГРН считается система Единого государственного реестра прав, основной сервер которой находился в Якутске. Помимо этого, существовали и обособленные серверы в районных филиалах Росреестра. Система прекратила работу 31 декабря 2016 г.