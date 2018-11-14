Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали

С целью увеличения аудитории радиостанций в интернете, российские радиохолдинги договорились о создании единого плеера. Слушать его можно будет через сайты, приложения для iOS и Android или умные колонки. Участники проекта утверждают, что не стремятся извлечь дополнительную выгоду.

Единый интернет-плеер

Российские радиохолдинги намерены продвигать в интернете свои радиостанции с помощью единого плеера. Они уже договорились, что такая платформа будет создана, в настоящий момент продолжается обсуждение деталей, заявил директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами «Газпром-медиа радио» Юрий Анисимов. Предполагается, что плеер будет запущен в первой половине лета 2019 г.

У плеера будет версия для сайтов, а также приложения для iOS и Android. Кроме того, его можно будет слушать через умные колонки. Осуществлять вещание через плеер радиостанции смогут только в том случае, если у них есть эфирные частоты.

Группа по разработке плеера была сформирована на базе Российской академии радио. В состав группы вошли представители от «ГПМ радио», Европейской медиагруппы, Krutoy Media, «Мультимедиа холдинга» и «Выбери радио», сообщают «Ведомости».

Вопрос монетизации

По словам заместителя гендиректора Европейской медиагруппы Александра Полесицкого, плеер задуман с целью сделать прослушивание радио в интернете более удобным для пользователей, и извлечение дополнительного дохода в список целей не входит.

Российские радиохолдинги решили создать единый интернет-плеер

Другие участники проекта, опрошенные изданием, также утверждают, что монетизация не является приоритетом при создании платформы. Основной целью проекта они считают увеличение количества слушателей радиостанций в интернете, что сейчас является важной задачей для холдингов. Большая часть радиостанций уже ведет вещание в интернете через собственные сайты и приложения, но поступления от продажи рекламы на этих ресурсах невелики.

Другие инициативы в мире радио

Создание единого плеера — не единственная совместная инициатива, которую на данный момент развивают игроки рынка радиовещания. Российская академия радио проводит консультации, целью которых является подписание антипиратского меморандума с интернет-компаниями. Об этом рассказал на международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» президент Российской академии радио Юрий Костин, передает RNS.

Костин пояснил, что в данном случае индустрия радиовещания ориентируется на похожий меморандум, подписанный в начале ноября между интернет-компаниями и правообладателями телевизионного контента. Согласно меморандуму, уже началось создание реестра ссылок на пиратские ресурсы, где размещены незаконные копии ТВ-контента. Реестр будет вести Роскомнадзор, ссылки будут предоставлять правообладатели. Удостоверившись, что ссылка действительно ведет на пиратский ресурс, ведомство будет инициировать удаление этой ссылки из результатов поиска в течении шести часов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на той же конференции отметил, что радиостанции в целом менее активно борются с интернет-пиратством, чем представители телевизионного рынка. Правообладатели ТВ-контента обращаются в ведомство по подобным вопросам в 81 раз чаще, сообщил он.