 

Квантовые вычисления и умные пространства могут изменить рынок СХД

Безопасность Big Data storage
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, Текст: Александр Столяров / Фото: ru.depositphotos.com

Квантовые вычисления и умные пространства, где люди и технологические системы взаимодействуют между собой, могут серьезно повлиять на рынок систем хранения данных (СХД). Эти две технологии вошли в десятку самых значительных трендов 2019 г., по версии исследовательского агентства Gartner.


Десятка Gartner

Исследовательское агентство Gartner включило в список ключевых трендов на 2019 г. умные пространства, квантовые вычисления, автономные вещи – роботы, дроны и беспилотные автомобили. Также Gartner заявило о большом влиянии в следующем году технологии дополненной аналитики, позволяющей работать с большими данными.

Другие значимые технологии, по версии Gartner, это цифровые двойники, средства виртуальной и дополненной реальности, блокчейн, а также цифровая этика и приватность персональных данных. По мнению экспертов, большинство обозначенных трендов окажут непосредственное влияние на развитие рынка систем хранения данных.

Умный дом под управлением хакеров

Умное пространство объединит людей, процессы, сервисы и вещи. Это позволит автоматизировать и сделать более интерактивным выполнение многих задач. Новая технология ускорит работу заводов и фабрик. Кроме того, она поможет создать «умный дом», «цифровые места» и даже «умные города», подключив всю инфраструктуру к одной сети.

Вице-президент Gartner Дэвид Кирли (David Cearley) считает, что умные пространства, где используются различные технологии, становятся частью повседневной жизни. В новой гибридной среде начинают жить рабочие, покупатели и другие граждане.

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Квантовые вычисления заняли 10 место в числе самых значимых технологий 2019 г. Эксперты Gartner уверены, что к 2023–2025 гг. компании начнут активно внедрять квантовые технологии.

Распространение умных пространств потребует изменения подхода к системам хранения данных. В умной среде устройства периодически обмениваются данными по cети – либо напрямую от устройства к устройству, либо через облачные серверы. Эти уязвимости откроют дорогу хакерам, которые смогут не только завладеть чужой информацией, но и попробуют получить контроль над связанными в одну сеть гаджетами. И тогда умный дом легко может превратиться в сумасшедший.

Квантовые уязвимости

Квантовые вычисления заняли 10 место в числе самых значимых технологий 2019 г. Особенность квантовых компьютеров в том, что они оперируют не битами, а кубитами. Это позволяет решать задачи, которые для традиционных компьютеров слишком сложны. При этом скорость вычислений растет в разы.

Эксперты Gartner уверены, что к 2023–2025 гг. компании начнут активно внедрять квантовые технологии. Пока квантовые вычисления находятся в зачаточном состоянии. Однако когда программисты их хорошо освоят, можно будет начать их использовать в самых разных сферах. Например, в финансовой, фармацевтической, военной, а также в страховании. Квантовые вычисления способны помочь смоделировать взаимодействие молекул или даже разработать лекарства против рака.

Возникает закономерный вопрос: где и как хранить эти гигантские массивы данных. Очевидно, что они должны оставаться доступными для квантовых компьютеров, чтобы не обрушить текущие вычисления. При этом данные должны быть защищены от хакеров.

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