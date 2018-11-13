«Мегафон» построил в реале специальный офис, чтобы лучше продавать услуги в онлайне

Корпоративные клиенты «Мегафона» теперь смогут попробовать подписать документы в один клик с помощью телефона, настроить умную рассылку и увидеть собственными глазами многие другие продукты компании в работе, посетив центр бизнес-возможностей, специально созданный телеком-оператором для тестирования решений.

Открытие центра бизнес-возможностей

«Мегафон» объявил об открытии первым среди отечественных операторов связи так называемого центра бизнес-возможностей. Он расположен в головном офисе компании в Москве. Корпоративные клиенты, предварительно уведомив прикрепленного аккаунт-менеджера о запланированном визите в центр, смогут протестировать последние разработки: от решений по работе с документооборотом до специализированной служебной связи.

Представители бизнеса смогут увидеть, как работают решения в разных интерфейсах для руководителя или подчиненного, лично задать вопросы специалистам и разработчикам, а также «примерить» предложения на конкретные бизнес-задачи. Помимо готовых продуктов, уже доступных любому клиенту, «Мегафон» обещает продемонстрировать новинки, которые в данный момент находятся на стадии внутреннего тестирования. Так, посетители смогут увидеть «конструктор договоров», который сейчас используется для автоматизации работы с документами в юридическом департаменте компании.

В «Мегафоне» уверены, что клиенты многих регионов также захотят увидеть своими глазами, как работают решения компании, поэтому в перспективе планируют масштабировать этот опыт и на филиалы.



Зона офисных решений

Пространство центра поделено на тематические зоны для демонстрации того, как можно решать различные бизнес-задачи и держать все процессы под контролем независимо от местонахождения.

В первой зоне представлены решения для офиса. Услуга «виртуальная АТС» призвана объединить фиксированную и мобильную телефонию в инфраструктуру, с помощью которой можно настроить прием звонков на единый многоканальный номер, выгружать аналитику по работе с клиентами и записывать разговоры сотрудников компании с клиентами.



Кроме того, здесь «Мегафон» продемонстрирует работу «Мегафон.таргет» – решения для проведения умных адресных рассылок с использованием технологии больших данных. С помощью услуги индивидуальные предприниматели и небольшие компании могут привлечь внимание клиентов к открывшемуся бизнесу или запущенному продукту. Например, владелец небольшого шиномонтажа сможет сформировать SMS-рассылку и отправить ее только мужчинам в возрасте 35-44 лет, проживающим поблизости.

«Мегафон» продемонстрирует корпоративным клиентам возможности своих продуктов в новом центре бизнес-возможностей

Для оптимизации передвижений сотрудников и автопарка корпоративные клиенты смогут протестировать решения «контроль кадров» и «контроль автопарка».

Зона «бизнес-мобильности»

Вторая зона стилизована под зал ожидания в аэропорту. Здесь клиент сможет подписать юридически значимые документы с мобильного устройства, представив, что находится другом конце света – это реально с «мобильной электронной подписью», запущенной в апреле 2018 г. Подпись передается по зашифрованному SMS-каналу, что предохраняет ее от подделывания. В части безопасности партнером проекта выступает компания «Крипто про», специализирующаяся на защите данных с помощью шифрования.

Также здесь корпоративные клиенты смогут протестировать технологию Mobile сonnect, которая использует номер мобильного телефона для аутентификации и идентификации абонента и открывает доступ к онлайн-сервисам в несколько кликов. Решение, вероятно, подойдет клиентам из сферы электронной коммерции и ритейла. Предполагается, что процедура регистрации побудит пользователей сайта совершать большее количество покупок и операций, что в перспективе приведет к увеличению конверсии продаж. Кроме того, внедрение решения позволит поддерживать актуальность данных клиентов компании и снизит риски мошенничества при проведении операций, в которых требуется подтверждение личности.

Обеспечить защищенность данных, защититься от вирусов и зараженных файлов, предотвратить перехват данных по сети и атаки через Wi-Fi призвано помочь решение «антивзлом».

Зона «коробочных» решений

В третьей зоне – импровизированном кафе – располагаются «коробочные» решения. Здесь можно увидеть мобильные базовые станции для усиления сигнала – фемтосоты.

Корпоративные клиенты из сферы ритейла смогут самостоятельно подключить и настроить онлайн-кассы для расчетов с покупателями.

Компании с повышенными требованиями к безопасности могут обратить свое внимание на решение для интеллектуального видеонаблюдения, которое позволяет проводить мониторинг ситуации на важных объектах производства и принимать оперативные меры при незаконном проникновении.