SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд

SAP договорилась о приобретении разработчика ПО для управления клиентским опытом Qualtrics за $8 млрд. О сделке объявили за несколько дней до IPO, которое Qualtrics намеревался провести при оценке в $5-6 млрд. Это самая крупная покупка SAP с 2014 г.

SAP покупает Qualtrics

Немецкая SAP объявила о покупке американского стартапа Qualtrics, который специализируется на разработке ПО для управления клиентским опытом. Стоимость сделки составит $8 млрд, сумма будет выплачена за счет наличных средств. Сделку планируется закрыть в первой половине 2019 г.

После закрытия сделки Qualtrics войдет в состав облачной бизнес-группы SAP, при этом штат и бренд стартапа сохранятся в прежнем виде, а основатель бизнеса Райан Смит (Ryan Smith) останется на посту гендиректора. Qualtrics также сохранит обе свои штаб-квартиры — в Прово, штат Юта, и в Сиэтле, штат Вашингтон.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и акционерами Qualtrics. SAP пишет, что уже зарезервировала финансирование в размере 7 млрд евро, чтобы покрыть приобретение и сопутствующие расходы. Для SAP это самая крупная покупка со времени приобретения компании по управлению поездками и расходами Concur за $8,3 млрд в 2014 г.

Зачем это SAP

Созданная Qualtrics платформа по управлению клиентским опытом позволяет собирать в реальном времени отзывы о потребителях, сотрудниках, продуктах и брендах, пишет SAP в сообщении. Клиентами Qualtrics являются около 9 тыс. организаций по всему миру, включая компании Coca-Cola, BMW и Disney, а также Военно-воздушные силы США. SAP намеревается предложить сервисы Qualtrics 413 тыс. своих клиентов.

SAP покупает стартап по управлению клиентским опытом

Reuters пишет, что сделка является частью экспансии SAP в сферу управления клиентским опытом, которую проводит гендиректор Билл Макдермотт (Bill McDermott). В настоящий момент немецкая компания специализируется на управлении финансами, логистикой и человеческими ресурсами. Сам Макдермотт, характеризуя значение сделки для SAP, сравнивает покупку Qualtrics с приобретением соцсети Instagram компанией Facebook.

Сделка также должна помочь SAP перейти на облачную модель предоставления продуктов, отмечает Financial Times. По итогам 2018 г. SAP ожидает выручку на уровне 25 млрд евро при годовом росте на 7,5-8,5%.

Несостоявшееся IPO

Объявление о покупке прозвучало за несколько дней до первичного публичного предложения акций (IPO) Qualtrics, запланированного на 15 ноября. Основанный 16 лет назад стартап намеревался провести IPO, исходя из оценки всего бизнеса в $5-6 млрд и выше, как сообщил Reuters гендиректор Qualtrics Райан Смит. Financial Times называет сумму в $4,5 млрд.

Вместе со своим братом и отцом Смит владеет более 45% акций компании. Во время инвестиционного раунда, который прошел в апреле 2017 г., Qualtrics оценивался в $2,5 млрд. В ходе IPO компания намеревалась привлечь около $200 млн, но Смит сообщал в интервью, что спрос на бирже превышает количество акций, запланированных к выпуску. В разное время инвесторы вроде Accel, Sequoia Capital и Insight Venture Partners инвестировали в Qualtrics порядка $400 млн.

По словам Смита, Qualtrics намеревался со временем дорасти до стоимости порядка $20-30 млрд, как нынешний лидер рынка управления клиентским опытом Salesforce. Однако гендиректор уточняет, что компания решилась на IPO в отсутствие какого-либо давления со стороны инвесторов, то есть реальных причин для этого шага не было. Поэтому Смиту, по его словам, больше нравится вариант вхождения в состав SAP. «У нас ушло бы десять лет на то, что мы собираемся сделать завтра», — отметил он в интервью Forbes.

По итогам 2018 г. компания ожидает выручки в размере $400 млн и прогнозирует дальнейшие темпы роста на уровне более 40%, без учета влияния сделки с SAP. В 2017 г. выручка стартапа составила чуть менее $290 млн при годовом росте 52%.

Примечательно, что в сентябре конкурент Qualtrics, компания SurveyMonkey, провела IPO при оценке $1,25 млрд, что существенно ниже ее стоимости в качестве частной структуры, пишет Financial Times.