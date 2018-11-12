Оттепель: Российский провайдер избежал наказания за то, что его клиенты ходили по «пиратским» библиотекам

Иск официально отклонен

Суд по интеллектуальным правам официально отказал в иске издательства «Эксмо» к провайдеру «Теле.ру». Издательство требовало с провайдера деньги за то, что он предоставляет доступ к ряду онлайн-библиотек. Во взыскании компенсации с «Теле.ру» издательству судом отказано, но требование внести онлайн-библиотеки в список запрещенных сайтов ответчиком удовлетворено.

Суть дела

Издательство «Эксмо» обратилось в суд по интеллектуальным правам с требованием взыскать с «Теле.ру» сумму в размере 240 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение ее интеллектуальных прав. В заявлении также оговаривалось требование прекратить нарушение прав истца со стороны ответчика путем создания технических условий для ограничения доступа к сетевым ресурсам maxima-library.org, loveread.ec, flibusta.is.

По мнению представителей издательства, провайдер «Теле.ру», обеспечивая своим пользователям неограниченный доступ к «пиратским» онлайн-библиотекам, нарушает текущее российское законодательство.

Нарушений в работе «Теле.ру» не выявлено

Онлайн-библиотеки maximalibrary.org, flibusta.is, loveread.ec находятся в едином реестре запрещенных сайтов со второй половины 2016 г. В первом полугодии 2017 г. издательство «Эксмо» направило провайдеру «Теле.ру» уведомление о принятии мер по ограничению доступа к этим ресурсам в соответствии с положениями закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Провайдер сообщил издательству об успешном выполнении требования.

В деле «Эксмо» против провайдера «Теле.ру»

из-за доступа к «пиратским» библиотекам суд встал на сторону провайдера

Дата подачи иска «Эксмо» против «Теле.ру» не уточняется. Он был отклонен 27 марта 2018 г. Арбитражным судом Москвы. Судом установлено, что для анализа и фильтрации сетевого трафика ответчик использует рекомендуемое программное обеспечение Carbon Reduktor. Проверку также осуществило ФГУП «ГРЧЦ», позже сообщившее в постановлении об отсутствии нарушений со стороны «Теле.ру».

Роскомнадзор в качестве контролирующего органа в своем отзыве о работе «Теле.Ру» тоже указал на отсутствие сведений о привлечении провайдера к административной ответственности, предусмотренной статьей 13.34 КоАП России.

Предоставленные сведения стали достаточным основанием для вывода судов о невиновности ответчика. «Теле.ру» принял все предусмотренные текущим законодательством России меры для ограничения доступа к интернет-ресурсам, заблокированным на территории страны на постоянной основе. Итог закономерен: в удовлетворении иска «Эксмо» к «Теле.ру» было отказано.

Поисковые системы ответят за ссылки на пиратские сайты

В правительстве России одни только блокировки сайтов с пиратским контентом считают недостаточными ввиду наличия широкого спектра способов по обходу запретов. Чаще всего адреса торрентов, электронных библиотек и других ресурсов, распространяющих украденную интеллектуальную собственность, ищутся в поисковых системах.

Для борьбы с этим разрабатываются поправки к антипиратскому закону, к работе над которыми приступила новая группа при комитетах по информационной политике и культуре. Подготовленные поправки обяжут действующие на территории России поисковые системы удалять из выдачи все ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателей и без суда. Это уже вторая попытка по внесению в антипиратский закон такого рода поправок: первую попытку в сентябре 2017 г. сделало Министерство культуры России. «Яндекс» выступил с резкой критикой на инициативу Минкульта.

Однако, в ноябре 2018 г. Роскомнадзору удалось добиться заключения компромисса между правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями. «Яндекс», «Рамблер» Mail.ru Group обязались удалять из поисковой выдачи ссылки на ресурсы, незаконно распространяющие аудио-визуальные произведения.