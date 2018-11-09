Сотрудники компаний не хотят устанавливать рабочие приложения на личные гаджеты

Служащие компаний не горят желанием инсталлировать на свои мобильные устройства приложения, предоставляемые работодателем, но одновременно с этим они все чаще устанавливают на своих рабочих местах программы, изначально ориентированные на использование в личных целях. Как указывается сразу в нескольких исследованиях, применение стратегии «принеси свое устройство» может привести к неожиданным последствиям.

Зыбкая грань

Все больше сотрудников компаний недовольны использованием на своих личных устройствах программного обеспечения, предоставляемого работодателями. Как говорится в отчете, опубликованном CCS Insight, 74% работников крупных организаций возражают против принудительной установки ПО для рабочих целей на свои гаджеты. В рамках этого исследования эксперты опросили представителей предприятий, расположенных в США и Западной Европе, для определения их отношения к таким цифровым технологиям, как искусственный интеллект и «умные помощники», мобильность бизнеса и устройств, а также по вопросам кибербезопасности, конфиденциальности и доверия.

В частности, выяснилось, что большинство респондентов возмущены идеей использования рабочих приложений на своих персональных устройствах из-за опасения, что работодатели могут следить за ними. По этой же причине 54% сотрудников сказали, что им будет некомфортно, если компания усилит мониторинг безопасности устройств и приложений на рабочем месте. Однако вместе с тем две трети опрошенных заявили, что доверяют своим нанимателям в вопросах конфиденциальности и защиты персональных данных.

Одновременно с этим авторы исследования отмечают, что, возможно, самым большим разочарованием для организаций в последние годы стал рост использования так называемых «теневых технологий» (Shadow IT – приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании). Поскольку границы между работой и личной жизнью становятся все более прозрачными, сотрудники все чаще приносят потребительские или недорогие ИТ-решения на свои рабочие места.

Фото: depositphotos.com 91% ИТ-директоров заявили, что пользовательский опыт важен для привлечения и удержания новых талантов, не смотря на то, что 83% из них узнают о таком ИТ-опыте сотрудников через звонки в службу поддержки

Один из наиболее ярких примеров этой тенденции – рост числа общедоступных сторонних мобильных приложений, применяемых бизнесом. Согласно результатам опроса, WhatsApp в настоящее время является наиболее популярным приложением среди сотрудников компаний. О его использовании заявили 30% респондентов. Приложения под Microsoft Office 365 установлены у 29% опрошенных, G Suite от Google и Dropbox занимают третью позицию с 22% каждый. Amazon отметили 19%, а Skype и Facebook – 14% респондентов.

Как указывают эксперты CCS Insight, высокая популярность WhatsApp – показательная иллюстрация того, как инструмент, первоначально ориентированный на использование в личных целях, портирован сотрудниками на свои рабочие места для общения с коллегами, клиентами и поставщиками. Тем не менее, это приложение вызывает все большую озабоченность представителей ИТ-отделов, поскольку они не могут отслеживать, хранить, регулировать и защищать связь, контакты и данные в сети WhatsApp.

«Наш опрос уникален для отрасли и еще раз подчеркивает значительные технологические изменения, происходящие на низовом уровне внутри бизнеса, – говорит вице-президент CCS Insight Ник МакКуайр (Nick McQuire). – Все более широкое размытие границ между личными и бизнес-приложениями и системами, рост проблем в области защиты персональных данных, а также ожидания, связанные с крупными ИТ-брендами и новыми технологиями на рабочем месте – являются одними из самых важных изменений, которые мы исследовали в обзоре. Эти и другие тенденции, будут радикально формировать индустрию бизнес-технологий в ближайшие годы».

Кроме этого в отчете CCS Insight указывается, почти треть респондентов уже используют на своем рабочем месте цифровых помощников, таких как Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana и Apple Siri. Еще 51% рассматривают такую возможность.

Принеси свою проблему

Вместе с тем все больше компаний стремятся отойти от традиционной ИТ-среды на рабочем месте к более гибкой и мобильной стратегии организации рабочего пространства. 71% организаций уже внедрили или рассматривают возможность внедрения подхода «принеси свое устройство» (bring your own device – BYOD). Об этом говорится в совместном исследовании, опубликованном компаниями Capita и Citrix. Из тех предприятий, которые используют парадигму BYOD, 92% опрошенных считают, что это повысило производительность труда сотрудников, одновременно с этим 87% респондентов признали, что возросли и риски безопасности, 89% рассказали о росте нагрузки на ИТ-поддержку и 88% – о проблемах в управлении ИТ.

91% ИТ-директоров заявили, что пользовательский опыт важен для привлечения и удержания новых талантов, хотя в подавляющем большинстве организаций (83%) говорят, что они, как правило, узнают о таком ИТ-опыте сотрудников через звонки в службу поддержки.

И как указывается в отчете Cisco 2018 Security Capabilities Benchmark, в этом году более половины небольших предприятий подверглись кибератакам. 20% из них заявили об ущербе в размере от 1 до $2,5 млн, еще треть – что вторжения обошлись им не менее чем в $100 тыс. И, по мнению экспертов Cisco, пятью главными угрозами для компаний среднего и малого бизнеса стали: фишинговые атаки (79%), APT-угрозы и вымогательское ПО, (77%), DDoS-атаки (75%) и распространение BYOD (74%).