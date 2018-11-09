Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку: лучше предшественника, но в два раза дешевле

Samsung анонсировал W2019 — смартфон-раскладушку с двумя экранами. Цена ожидается на уровне $1,5 тыс., что в два раза дешевле предыдущей модели W2018, которая стоила больше $3 тыс. Окончательную цену производителю еще предстоит назвать.

Samsung W2019

Samsung представил в Китае смартфон-раскладушку W2019, оснащенный двумя экранами. Его предшественником был W2018, появившийся в декабре 2017 г. По сравнению с предыдущей моделью, W2019 оснащен более производительным процессором. В список отличий также входит двойная основная камера и сканер отпечатка пальца, расположенный сбоку.

Как ожидается, продаваться W2019 будет только на территории Китая, причем исключительно через оператора связи China Unicom. Samsung пока не подтвердил окончательную цену, но предполагается, что смартфон будет стоить дороже 10 тыс. юаней (около $1,44 тыс.), пишет ресурс Gizmochina. Еще недавно профильные СМИ ожидали цену устройства на уровне $2,5-3,5 тыс. Как поясняет ресурс SamsungCentral, эти прогнозы были связаны с ценой W2018, которая составляет 21999 или 24999 юаней ($3178 или $3610) в зависимости от комплектации.

Gizmochina пишет, что пользователям W2019 будут доступны бесплатные сопутствующие услуги, которые Samsung оказывает покупателям устройств премиальной серии W. В набор услуг входит бесплатное устранение сбоев в работе ПО, дезинфекция аппарата и эксклюзивное обслуживание на горячей линии.

Технические характеристики

W2019 получил два экрана, выполненных по технологии S-AMOLED — внешний и внутренний. Диагональ обоих дисплеев составляет 4,2 дюйма. Внешний экран получил разрешение 1920 x 1080, что дает возможность воспроизводить видео по стандарту Full HD. Внутренний экран также поддерживает этот стандарт.

Samsung W2019 представлен в розово-золотистом и платиновом цветовом решении

Габариты модели составляют 132,9 мм x 63,4 мм x 17,3 мм при весе 257 г. Задняя панель смартфона защищена покрытием Corning Gorilla Glass. Предусмотрено два цвета корпуса: розово-золотистый и платиновый. Сканер отпечатка пальца находится сбоку.

От предшественника Samsung W2019 отличает двойная основная камера

В отличие от предшественника W2018, который был выполнен на базе процессора Snapdragon 835, новая раскладушка получила в качестве аппаратной основы Snapdragon 845. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ, объем постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Память можно расширить с помощью карты microSD. Емкость аккумулятора составляет 3070 мАч.

Samsung W2019 выполнен в раскладном форм-факторе

Основная камера представлена двумя модулями на 12 МП каждый, расположенными горизонтально. Диафрагма главного модуля составляет f/1,5–f/2,4, вспомогательного — f/2,4. В камере присутствует система оптической стабилизации и двукратный оптический зум. Возможна съемка видео 4К с кадровой частотой 60 к/с и двухтональной LED-вспышкой, а также видео Full HD слоу-моушен c частотой 960 к/с.

Сканер отпечатка пальца в Samsung W2019 находится сбоку

Новинка работает под управлением Android 8.1 Oreo OS наряду с интерфейсом Samsung Experience UI. Смартфон поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, NFC и Bluetooth 4.2. Стандартного аудиоразъема на 3,5 мм нет, но есть специальная кнопка для вызова голосового помощника Bixby AI.