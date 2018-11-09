Власти обязали работодателей сдавать данные о пользователях корпоративных мобильников

При заключении договора с оператором связи российским юрлицам придется в течении 15 дней предоставлять ему список сотрудников, которые будут пользоваться телефонными номерами этого оператора. В списке должны быть указаны такие данные как ФИО, дата рождения и сведения о документе, удостоверяющем личность. Оператору придется проверять подлинность данных.

Постановление правительства

Российские юрлица и индивидуальные предприниматели при заключении договора с оператором подвижной радиотелефонной связи отныне обязаны предоставлять ему список лиц, которые будут этой связью пользоваться. Соответствующее постановление от 3 ноября 2018 г. №1310 было опубликовано сегодня на сайте Правительства. С юридической точки зрения оно представляет собой поправки к постановлению от 9 декабря 2014 г. №1342, в котором были утверждены правила оказания услуг телефонной связи.

Список лиц, которые будут пользоваться абонентскими номерами, выделенными юрлицу, должен быть предоставлен оператору в течение 15 дней после заключения договора. Согласно постановлению, перечень должен содержать такие данные о пользователях как ФИО, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность. Там должны быть указаны наименование, серия и номер этого документа, дата выдачи и сведения об органе, который его выдал.

Если какие-либо данные пользователя изменяются со временем, юрлицо должно сообщить об этом оператору в течение 60 дней. В случае добавления новых пользователей уже после заключения договора, сведения о них нужно подать в течение 15 дней.

Законодательные основания

С 1 июня 2018 г. в России действует федеральный закон №245-ФЗ, принятый в июле 2017 г., согласно которому в договоре об оказание услуг подвижной радиотелефонной связи между юрлицом и оператором должны присутствовать достоверные сведения об абоненте. Именно этот закон и обязывает юрлиц предоставлять оператору данные обо всех конечных пользователях телефонных номеров. В порядке выполнения этого закона Минкомсвязи и был разработан проект постановления №1310.

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Согласно закону, оператор обязан удостовериться в подлинности предоставленных сведений о пользователях. До этого идентификация конечных пользователей телефонных номеров, выделенных юрлицам, не проводилась. Подтвержденные данные о них должны быть занесены в базу данных оператора.

Если подлинность данных не подтверждается, оператор должен сообщить об этом юрлицу текстовым сообщением в течение трех дней. В свою очередь, юрлицо должно в течение 15 дней предоставить достоверные данные. Если этого не происходит, оператор должен приостановить оказание услуг связи. Предоставление услуг возобновляется в течение трех дней после подачи достоверных сведений.

Как подтверждается личность

Согласно постановлению №1310, оператор может подтвердить предоставленные ему данные о пользователях путем ознакомления с документом, удостоверяющим личность, или же с помощью федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Также предусмотрены варианты подтверждения личности с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, через единый портал государственных и муниципальных услуг или же посредством информационных систем госорганов в том случае, если оператор подключен к этим системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.