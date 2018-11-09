Windows 10 «Профессиональные» по всему миру сами собой превращаются в «Домашние»

Обладатели лицензий на Microsoft Windows 10 Pro получали сообщение о том, что их система не активирована и что у них есть лицензия лишь на базовую «домашнюю» редакцию.<

Где ваша лицензия?

Странная ошибка в сервисе активации Microsoft Windows приводит к понижению уровня лицензий - происходит сброс c редакции Pro на базовую «Домашнюю»; кроме того, пользователи начинают получать сообщения, что их операционная система не активирована.

Windows 10 для ПК распространяется в трёх основных редакциях: «Домашней», Pro и «Корпоративной». Первая редакция предназначается для индивидуальных пользователей, вторая и третья - ориентированы на бизнес и снабжены некоторыми дополнительными функциями управления корпоративными ресурсами. Естественно, они стоят дороже, чем «Домашняя» версия.

Вследствие внезапного «бага» пользователи Windows 10 Pro стали массово получать сообщение о том, что их операционная система не активирована. Попытка повторить активацию приводит к появлению сообщения о том, что произвести активацию невозможно из-за отсутствия действующей цифровой лицензии или ключа продукта. Пользователям затем предлагается запустить процедуру устранения неполадок, после которой выводится сообщение: «Мы нашли цифровую лицензию Windows 10 «Домашняя» на данном устройстве, работающем под управлением Windows 10 Pro». После этого следует предложение либо установить «домашнюю» версию Windows 10, либо купить «подлинную копию» Pro.

Пострадавших много, ущерба нет

Судя по сообщениям на Reddit и форумам Microsoft, разработчики компании были поставлены в известность о баге 8 ноября 2018 г.

Позднее появились официальные сообщения о том, что в системе активации Windows случился сбой, затронувший «ограниченное количество пользователей». Судя по всему, пострадавших довольно много, - инциденты отмечены в Японии, Корее, в США и других странах.

Системное сообщение о невозможности идентифицировать систему как Windows 10 Pro

«Неактивированные» версии Windows работают практически без ограничений в функциональности, но пользователям регулярно выводятся сообщения о необходимости купить лицензию и использовать «подлинное программное обеспечение».

Представители Microsoft заявили, что сбой никак не сказывается на обязательствах пользователей, владеющих лицензиями на редакцию Pro, и они могут спокойно использовать Windows 10 как обычно.

«К счастью, это сугубо «косметический» сбой, не несущий угрозы для пользовательских данных, - говорит Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services, - комичный со стороны, раздражающий тех, кто с ним столкнулся непосредственно, но в целом безопасный для рабочих процессов. У Microsoft случались куда более серьёзные сбои, когда обновления Windows выводили компьютеры из строя. В данном случае ничего подобного, к счастью, не происходит».

Microsoft заявила, что проблема для пользователей полностью исчезнет в течение суток.