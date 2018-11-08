Подмосковным школам разрешили покупать компьютеры на деньги, сэкономленные на налогах

Подмосковный парламент принял закон, по которому школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в Московской области смогут закупать на средства от налоговых льгот компьютеры и комплектующие к ним, а также оргтехнику. Раньше эти деньги можно было тратить только на повышение качества услуг и квалификации сотрудников.

Новый закон

Школы Московской области получили право приобретать компьютеры и оргтехнику на средства, полученные от налоговых льгот. Данное право закреплено в законе, который вчера был принят в подмосковном парламенте, сообщает ТАСС. Документ утвердили после рассмотрения во втором и окончательном третьем чтении. О принятии парламентом этого решения сообщил по итогам голосования председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно закону, приобретать компьютеры на средства от налоговых льгот смогут также детские сады и учреждения дополнительного образования. Кроме того, помимо компьютеров и оргтехники, новые нормы позволяют закупать на эти деньги мебель, учебные пособия и игрушки.

До этого образовательные учреждения могли тратить средства от налоговых льгот только на улучшение качества услуг или повышение квалификации сотрудников. С принятием нового закона этот список расширился — в него были добавлены компьютеры, комплектующие к ним, организационная техника, мебель, средства обучения, учебники, учебные пособия, игры и игрушки, как следует из материалов авторов закона.

Налоговые льготы для школ

Напомним, что в России некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность, не платят налог на прибыль с тех средств, которые получают на свое содержание и осуществление уставной деятельности, а также с пожертвований, включая имущественные. В некоторых случаях образовательные учреждения могут вообще платить налог на прибыль по ставке 0%, но для этого доход от образовательной деятельности должен составлять не менее 90% всех доходов.

Школы Московской области смогут закупать компьютеры на средства от налоговых льгот

Кроме того, они не платят налог на добавленную стоимость при продаже товаров и услуг, относящихся к сфере благотворительности, образования, здравоохранения и научной деятельности, а также к культурной и спортивной сфере. То есть, например, НДС не платится при проведении занятий в кружках и секциях, а также в группах продленного дня. Также НДС не облагаются членские взносы, пожертвования и другие подобные средства.

Московские школы

Что касается школ Москвы, то в 2018 г. должна завершиться вторая волна их оснащения ИКТ-оборудованием, которая стартовала в сентябре 2016 г. В рамках инициативы город поставит в школы 38,9 тыс. ноутбуков, 1,8 тыс. серверов, 59 тыс. точек Wi-Fi и 20,3 тыс. интерактивных видеопанелей. В начале января 2017 г. в Департаменте информационных технологий (ДИТ) говорили о том, что в ближайшие годы на закупку компьютерного оборудования для школ Москва потратит порядка 16,5 млрд руб.

Предыдущий этап информатизации столичных школ был реализован в 2010-2013 гг. По данным Правительства Москвы, тогда в учебные заведения было поставлено свыше 56,5 тыс. ноутбуков, 1,1 тыс. компьютерных классов для средней школы, 3,4 тыс. мобильных компьютерных классов для начальной школы, 10,5 тыс. интерактивных досок. Также во всех школах был обеспечен высокоскоростной доступ в интернет и внедрена первая версия единого городского электронного журнала и дневника.