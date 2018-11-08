Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом

Бывшие заместители экс-министра связи Николая Никифорова выходят на новые места работы. Сергей Калугин возглавит организацию «Город.РФ», которую создает ВЭБ для развития умных городах. А Алексей Козырев может заняться беспилотным транспортом.

Сергей Калугин возглавит «Город.РФ»

Бывший заместитель министра связи Сергей Калугин возглавит новую организацию - «Город.РФ». Данная структура станет институтом развития, который создает ВЭБ для продвижения умных городов.

О предстоящем назначении Калугина CNews сообщили два источника на рынке. Сам Калугин переадресовал вопросы в пресс-службу ВЭБ. К моменту публикации пресс-служба банка не смогла ответить на вопросы CNews.

Сергей Калугин имеет большой опыт работы на телекоммуникационном рынке. До 2012 г. он возглавлял холдинг «Национальные телекоммуникации», объединявший крупнейших операторов кабельного телевидения. В 2011 г. холдинг был продан «Ростелекому».

В 2013 г. Калугин сам возглавил «Ростелеком». В 2017 г. Калугин покинул свой пост и стал заместителем министра связи Николая Никифорова.

Бывший замглавы Минкомсвязи Сергей Калугин возглавит организацию «Город.РФ»

Летом 2018 г. после ухода Николая Никифорова с министерского поста Сергей Калугин также покинул министерство. Агентство «Интерфакс» уже сообщало, что Калугин может выйти на работу в структуры ВЭБ, но в какие именно, не уточнялось.

Алексей Козырев займется беспилотным транспортом

По данным Telegram-канала «Все о блокчейн и цифровой экономике», работу нашел и другой бывший заместитель Никифорова - Алексей Козырев. Он станет одним из руководителей компании Arrival, которая займется производством беспилотных автомобилей.

Бывший замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев

будет заниматься беспилотными автомобилями в профильной компании Arrival

Козырев отказался прокомментировать CNews ситуацию. Алексей Козырев проработал в Минкомсвязи с 2012 г. по 2018 г., в том числе в 2013 г. он стал заместителем министра, курировавшим электронное правительство.

Дмитрий Алхазов занимается обязательной маркировкой товаров

Летом стало известно о трудоустройстве еще одного бывшего заместителя Никифорова: Дмитрия Алхазова. В августе 2018 г. он стал исполнительным директором компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), которая занимается созданием в России единой системы маркировки товаров «Честный знак».

ЦРПТ - совместное предприятие холдинга USM Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании «Элвис-Плюс» Александра Галицкого. USM принадлежит 50% акций ЦРПТ, остальным партнерам - по 25%.

Дмитрий Алхазов с 2007 г. по 2013 г. работал в компании МТС. В 2013 г. он стал заместителем министра связи, курирующим вопросы телекоммуникаций.