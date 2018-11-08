«Ростелеком» и «Техносерв» пойманы на сговоре. Выписан штраф 70 миллионов

«Ростелеком» и «Техносерв» были признаны виновными Новгородским УФАС в картельном сговоре во время проведения конкурсной процедуры. Ведомство наложило на «Ростелеком» штраф в размере 60 млн руб., а на «Техносерв» — в размере 12 млн руб.

Сговор «Ростелекома» и «Техносерва»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф в размере 72 млн руб. на ПАО «Ростелеком» и ООО «Техносерв АС» за картельный сговор. Из этой суммы «Ростелеком» должен будет уплатить 60 млн руб., а «Техносерв» — 12 млн руб. Как сообщает ведомство на своем сайте, сговор имел место во время проведения конкурса на создание комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Компании были признаны виновными Новгородским УФАС, решение получило поддержку судов первой и апелляционной инстанции. На запрос CNews в «Ростелекоме» ответили, что в настоящий момент специалисты компании изучают материалы ФАС, после чего будет принято решение о дальнейших действиях, например, будет ли «Ростелеком» оспаривать это решение. Представители «Техносерва» ответили, что не комментируют данную ситуацию.

По словам начальника Управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, назначенные компаниям штрафы являются справедливыми за нарушение такого рода. «При этом, учитывая сумму полученного ответчиками дохода, мы рассчитываем на привлечение участников картеля к уголовной ответственности», — уточнил Тенишев. Чиновник отмечает, что в связи с высокой общественной опасностью картелей, штрафы за них вообще достаточно высоки.

ФАС против «Ростелекома»

ФАС и ранее признавала «Ростелеком» виновным в различных нарушениях. Например, в мае 2018 г. ведомство оштрафовало компанию на 150 тыс. руб. за то, что она не предоставила вовремя информацию о своих каналах связи на территории Магаданской и Сахалинской области, а также Камчатского края.

ФАС оштрафовала «Ростелеком» на 60 млн рублей

Эти данные понадобились ФАС для расследования — ведомство заподозрило «Ростелеком» в установлении монопольно высоких тарифов на интернет-связь на Камчатке. В ФАС утверждают, что с 2016 г. компания сумела снизить себестоимость услуг интернет-связи в этом регионе, повысив таким образом рентабельность, однако тарифы остались прежними.

При этом снижение себестоимости услуг было достаточно значительным: в первом квартал 2017 г. она упала на 62,3% для выделенного доступа к интернету по технологии xDSL и на 74,7% — для доступа по технологии Ethernet. ФАС полагает, что тарифы должны были снизиться соответственно.

Другие дела

В 2016 г. CNews писал, что «Ростелекому» по решению ФАС пришлось отменить результаты сверхажиотажного многомиллиардного тендера с 41 участником на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в отношении телекоммуникационных сетей в Москве и Московской области.

Отмена была произведена после того, как в декабре 2015 г. победителями неоднократно задержанного аукциона стали сразу 19 компаний. Проблемный тендер с начала сентября 2015 г. проводился в форме открытого аукциона с одним разыгрываемым лотом с начальной ценой в 3,4 млрд руб., но при этом заказчик собирался заключить по нему «не более» 20 договоров с предельной суммой в 170 млн руб. каждый.

В отношении проведения этого тендера ФАС получила две жалобы, поданные в обоих случаях компанией «Спецстрой». В первой из них заявитель посчитал, что заказчик неправомерно объединил в один лот проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а также работы на объектах, находящихся в разных административных округах. В ноябре 2015 г. ведомство признало правомерность первой части жалобы, и аукционные заявки были возвращены соискателям.

Во второй жалобе «Спецстрой» утверждал, что «Ростелеком» не устранил нарушения, выявленные в ходе первого разбирательства, сохранив неправомерное объединение в один лот проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. ФАС вновь признала жалобу правомерной, в связи с чем были отменены результаты тендера.