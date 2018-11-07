Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк
Владимир Авербах, бывший директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи, назначен на пост управляющего директора в Управление развития компетенций по исследованию данных Сбербанка. Со своего поста в Минкомсвязи Авербах ушел в сентябре этого года.
Новая работа Владимира Авербаха
Как стало известно CNews, на позицию управляющего директора в Управление развития компетенций по исследованию данных Сбербанка был назначен Владимир Авербах. По просьбе CNews в Сбербанке подтвердили эту информацию, однако проигнорировали вопросы, что будет входить в обязанности Авербаха на новом посту, кто раньше работал в этой должности, почему ушел и куда. Описания управления, в котором теперь работает Владимир Авербах, на сайте Сбербанка нет.
Курировать Авербаха в новой должности будет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. На сайте Сбербанка указано, что он осуществляет руководство и координацию деятельности Управления развития компетенций по исследованию данных и еще нескольких подразделений банка.
Судя по информации из открытых источников, предшественником Авербаха на посту директора управления был Андрей Черток, на странице которого в Facebook местом работы по-прежнему указан Сбербанк, а в качестве должности заявлено «управляющий директор», однако без уточнения подразделения. К моменту публикации данного материала Черток не ответил на вопросы CNews о причинах своего ухода с должности в Сбербанке и не подтвердил сам факт ухода. В августе 2018 г. он все еще занимал должность директора управления в Сбербанке и выступал в этом качестве на радиостанции «Эхо Москвы».
Работа в Минкомсвязи
С декабря 2013 г. по сентябрь 2018 г. Владимир Авербах трудился на посту директора департамента развития электронного правительства в Минкомсвязи. До него эту должность занимал Алексей Козырев, ставший в октябре 2013 г. заместителем министра связи. На смену Авербаху в департаменте пришел экс-руководитель главного управления информатизации и связи Севастополя Алексей Горобцов.
До этого с 2010 г. Авербах был гендиректором основанной им же консалтинговой компании Averbakh Consulting. Предприятие специализируется на работе с банковским сектором, а именно — на проектах по безопасности интернет-банкинга и т.п.
Судя по доходам Авербаха за 2012 г., опубликованным Минкомсвязи, бизнес был некрупным. За указанный год основатель консалтинговой компании заработал 6,88 млн руб., что соответствует ежемесячному доходу в 573 тыс. руб. Впрочем, это позволило новому директору департамента войти замыкающим в десятку чиновников Минкомсвязи с наивысшими доходами.
Трудовая биография
Владимир Авербах родился в 1972 г. В 1996 г. он c отличием окончил Воронежский государственный университет со степенью магистра физики по направлению «Физика современных радиоэлектронных технологий (компьютерная электроника)». В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию в Воронежском научно-исследовательском институте связи (ВНИИС) и получил степень кандидата технических наук.
С октября 1996 г. по июль 2003 г. работал в отделе системного анализа ВНИИС в должности научного сотрудника. С июля 2003 г. по февраль 2005 г. возглавлял лабораторию специальной радиоэлектроники НПФ «Гейзер». С февраля 2005 г. по июль 2007 г. был руководителем группы по внедрению систем операционной поддержки в отделе профессиональных услуг Lucent Technologies (Alcatel-Lucent).
С июля 2007 г. по октябрь 2010 г. Владимир Авербах работал управляющим консультантом Capgemini Consulting и руководил проектами по внедрению бизнес-процессов и ИТ в банках.