Венчурный рынок России рванул вверх впервые за 5 лет

Российский венчурный рынок пошел в рост по количеству сделок и объему инвестиций после нескольких лет стагнации. К такому выводу на основе данных за 2017 и 2018 гг. пришли эксперты компаний PwC и РВК.

Рост венчурной индустрии

Рынок венчурных следок в России вырос на 48% до $247,3 млн по результатам 2017 г. В 2016 он достиг отметки $165,7 млн. Анализ рынка провели компании PwC и «Российской венчурной компании» (РВК). Полученные данные опубликованы в ежегодном обзоре «MoneyTree: Россия». В нем приведены показатели за 2017 г. и предварительные результаты за первую половину 2018 г. До этого последний раз аналитики констатировали рост в отношении российского рынка в 2013 г.

Рост в денежном эквиваленте связан, в первую очередь, с увеличением количества совершенных сделок – 205 в 2017 г. против 194 годом ранее. По предварительным данным, в первой половине 2018 г. было проведено 97 сделок на $93,4 млн.

Средний размер сделки

Средний размер сделки на венчурном рынке показал рост с $1,1 млн в 2016 г. до $1,5 млн в 2017 г. Показатели за первое полугодие 2018 г. не менее позитивные: $1,3 млн. Наиболее активное увлечение среднего размера сделки отмечено в сегменте сделок на посевной стадии — коэффициент роста 2,2, что в денежном выражении составило $530 тыс. против прошлогодних $240 тыс.

ИТ-сектор венчурных сделок

Сфера информационных технологий из года в год привлекает максимальное число инвесторов. ИТ-сектор, как и год назад, находится на первом месте как по количеству совершенных сделок (75% от общего числа), так и по суммам (75% от общего объема инвестированных средств).

PwC и РВК констатировали рост венчурной индустрии России

Средний размер сделки в ИТ-сфере вырос на 49% до $830 тыс., чего нельзя сказать о сделках на ранней стадии и стадии расширения – их средний размер за год сократился с $830 тыс. до $820 тыс. (ранняя стадия) и с $2,81 млн до $2,77 млн (стадия расширения).

Первое полугодие 2018 г., по подсчетам PwC и РВК, показало увеличение размера сделки с $530 тыс. до $890 тыс. и 61-процентный рост инвестиций на стадии стартапа – с $830 тыс. до $1,33 млн. Но без отката назад не обошлось: зафиксировано 29-процентное уменьшение размера сделки на стадии расширения – с $2,77 млн до $1,96 млн.

В 2017 г. отмечено двукратное уменьшение числа выхода инвесторов – 15 сделок против 30 в 2016 г. Общая стоимость выходов в 2017 г. сократилась на треть – со $120 млн до $79,9 млн. В то же время за первую половину 2018 г. число выходов составило шесть, но их сумма достигла $68,5 млн.

Положительная динамика и планы на будущее

Генеральный директор РВК Алексей Повалко отмечает, что венчурный рынок впервые за несколько лет показал уверенный рост как по количеству сделок, так и по размеру. До этого он пребывал в многолетней стагнации, связанной с нестабильной экономической ситуацией в стране. «Это важный сигнал о постепенной смене настроений инвесторов и адаптации рынка к новым условиям», — добавляет он. Теперь исследователи задаются вопросом, станет ли рост устойчивым в последующие годы, или это всего лишь временно улучшение ситуации перед новой стагнацией или вовсе спада.

В настоящее время РВК совместно с Министерством экономики работает над новой стратегией развития венчурного рынка. По словам Алексея Повалко, она должна будет выявить и устранить самые серьезные ограничители роста, а также привлечь на рынок и инвесторов, и корпоративных стратегов, создав комфортную правовую среду для инвестиций.

Руководитель практики по сопровождению сделок PwC Россия Олег Малышев тоже отметил активный рост рынка, особенно в текущем году. «Согласно данным за первое полугодие 2018 г., общий объем венчурной экосистемы составил $200 млн, а объем сделок выхода достиг $69 млн, что сопоставимо с данными за весь 2017 г.», — сказал Малышев. Достигнутые результаты, в его понимании, свидетельствуют о долгожданном восстановлении спроса на венчурные компании на поздних стадиях.

Олег Малышев также хорошо отозвался о высокой вовлеченности российских венчурных фондов в мировую венчурную систему. Объем сделок российских фондов с зарубежными проектами за 2017 г. достиг отметки в $696 млн, и это почти втрое больше по сравнению с инвестициями в российские проекты за аналогичный период времени.