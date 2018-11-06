«Мегафон» потребовал с HPE десятки миллионов долларов в оплату своих катастрофических аварий

Многомиллионный иск «Мегафона»

«Мегафон» в конце октября 2018 г. обратился с иском в суд Северного округа американского штата Калифорния и требует у HPE компенсировать в семикратном размере причиненный ему ущерб. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исковый документ. Только свои прямые убытки оператор оценивает в $28 млн, которые были заплачены HPE за ИТ-систему.

Согласно тексту иска, «Мегафон» связывают с российским подразделением HPE контрактные отношения с 2013 г. С этого момента HPE начал внедрять в сети оператора новую систему UDR (User Data Repository) — хранилище с технической информацией об абонентах и доступных каждому из них услугах.

«Мегафон» утверждает в иске, что в результате низкой производительности и сбоев в UDR у него возникли аварии в сети в ноябре 2016 г., а также апреле, мае и июне 2017 г.

«Мегафон» подал огромный иск к HPE

«“Мегафон” не только потерял свои первоначальные инвестиции в эту ИТ-систему, но и столкнулся с перспективой неизвестных дополнительных расходов на ее замену, которые оцениваются еще как минимум в $28 млн, претензиями абонентов, партнеров из числа виртуальных мобильных операторов, и, возможно, акционеров», — говорится в иске.

Заявления сторон

В «Мегафоне» подтвердил Reuters подачу иска и сообщили, что оператор готов заключить мировое соглашение с HPE на любой стадии процесса в случае удовлетворения всех его требований.

В HPE в ответ на запрос Reuters сообщили, что политика компании не позволяет ей комментировать текущие судебные разбирательства.

Некоторые подробности

В иске также отмечается, что Мегафон запланировал обновить UDR в 2011 г., чтобы объединить восемь региональных сетей в единую федеральную сеть, по которой абонент смог бы перемещаться с единой SIM-картой.

Среди претендентов на контракт были многие крупные бренды, но выбор был сделан в пользу HPE, так как в ходе презентаций, переписки и телефонных переговоров компания подчеркивала, что «Мегафон» получит преимущества от обширного опыта HPE в реализации подобных проектов по всему миру и станет обладателем стабильной системы с уровнем отказоустойчивости в 99,999%.

В иске говорится, что неполадки в системе начались в первый год ее работы. В «Мегафоне» утверждают, что требовали от HPE план решения проблем с производительностью UDR, начиная с августа 2013 г.

В дальнейшем HPE предоставляла «Мегафону» дополнительное оборудование, обновляла ПО и устанавливала на него патчи, но так и не смогла добиться повышения производительности UDR и устранить неполадки с синхронизацией между узлами оператора.

В марте 2018 г. оператор потребовал от HPE компенсацию полученного урона, но через несколько месяцев получил отказ, после чего обратился в суд, говорится в иске.

Авария у «Мегафона»

Напомним, в середине 2017 г. CNews писал о самом крупном из описанных в иске сбоев. В частности, 19 мая 2017 г. редакция отмечала проблемы со связью «Мегафона», о чем свидетельствовали многочисленные жалобы в социальных сетях, а также данные сотрудников редакции CNews, у которых не работали номера оператора. Перебои со связью были зафиксированы в разных районах Москвы, а также в других городах, включая Самару, Саратов, Нижний Новгород, Казань и Рязань.

Проблемы, в первую очередь, касались голосовой связи: абоненты не могли осуществлять и принимать вызовы, также существовали проблемы с регистрацией в сотовой сети. Некоторые пользователи жаловались и на проблемы в работе мобильного интернета.