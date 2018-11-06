Intel выпускает 48-ядерные процессоры рекордной производительности

В 2019 г. Intel обещает начать производство 48-ядерных серверных чипов Cascade Lake. Согласно представленным тестам производительности, Cascade Lake обходят не только процессоры Intel, но также лучшие образцы чипов AMD.

Новые мультиядерные решения для HPC

Компания Intel объявила о расширении своего процессорного портфолио семейством новых чипов с рабочим названием Cascade Lake AP (Advanced Performance) в конфигурации до 48 вычислительных ядер.



В Intel намерены запустить в этой серии новый класс многоядерных высокопроизводительных процессоров серии Intel Xeon Scalable, ориентированных на мощную нагрузку в высокопроизводительных системах (high-performance computing, HPC), приложениях с искусственным интеллектом, а также для решений класса «инфраструктура как сервис (infrastructure-as-a-service, IaaS).

Представители компания объявили о том, что процессоры семейства Cascade Lake ожидаются будут поддерживать до 12 каналов памяти DDR4 на процессорный сокет. Это значительно больше чем у доступных сейчас для заказа флагманских 28-ядерных процессоров Xeon Platinum 8180 (поколение Skylake-SP) с 6-канальной памятью DDR4.

Архитектурные особенности Cascade Lake

Представители компания объявили о том, что процессоры семейства Cascade Lake ожидаются в мультичиповой корпусировке MCP (Multi-Chip Package), объединяющей до 48 вычислительных ядер на чип с помощью внутренней шины UPI (Ultra Path Interconnect), с поддержкой до 12 каналов памяти DDR4 на процессорный сокет. Это значительно больше чем у доступных сейчас для заказа 28-ядерных процессоров Xeon Platinum 8180 (поколение Skylake-SP) с 6-канальной памятью DDR4.

Тесты производительности Cascade Lake

В конфигурации для сервера с двумя процессорными сокетами (2P) система будет поддерживать до 96 вычислительных ядер и до 24 каналов памяти DDR4.

В презентации Intel не была озвучена информация о том, будут ли новые процессоры Cascade Lake поддерживать технологию Hyper-Threading, но если такая опция будет реализована, каждый процессор будет обрабатывать до 96 вычислительных потоков.

По данным тестов, проведенных в Intel, процессоры Cascade Lake в тесте Linpack оказываются быстрее в 1,21 раза чипов Intel Xeon Scalable 8180 и в 3,4 раза обгоняют чипы AMD EPYC 7601. В тесте Stream Triad чипы Cascade Lake в 1,83 раза быстрее Intel Scalable 8180 и в 1,3 раза AMD EPYC 7601. В тесте AI/Deep Learning Inference чипы Cascade Lake обработка изображений происходит в 17 раз быстрее чем с чипом Intel Xeon Platinum.

В паре с Intel Optane DC

В дополнение к новой процессорной архитектуре Cascade Lake, в Intel также предлагают новую иерархию размещения памяти и накопителей для тяжелых вычислительных задач. Предполагается, что «постоянная» память Intel Optane DC размещается в иерархии ниже DRAM, после нее идут Intel Optane SSD, далее 3D NAND SSD, и только после них винчестеры и ленточные накопители.

Иерархия памяти и накопителей для требовательных задач

Предполагается, что при такой организации архитектуре «постоянная» память Intel Optane DC DIMM работает вместе с процессорами Xeon в двух специальных режимах. Один из них – App Direct, где приложения, оптимизированные для работы с этим типом памяти, в полной мере могут использовать преимущества «постоянной» памяти в сочетании с ее большой емкостью.

«Постоянная» память Intel Optane DC DIMM

Второй режим – Memory Mode, позволяет использовать Intel Optane DC DIMM в качестве обычной DRAM. В то же время, приложение может размещать наиболее критичные данные в Intel Optane DC DIMM, и они сохранятся даже после отключения системы.

Два режима работы Intel Optane DC DIMM

Таким образом, затраты времени на перезагрузку большой базы данных можно свести с нескольких часов до нескольких секунд, утверждают в компании.



Сроки появления новых процессоров

По словам представителей Intel, новые процессоры семейства Cascade Lake AP будут доступны для заказа в первом полугодии 2019 года.