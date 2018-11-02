В России легализуют армию кибердоносчиков

Киберконтроль над Рунетом

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» разработали законопроект о создании на территории нашей страны так называемых «кибердружин». В них войдут частные лица, задачей которых станет поиск в российском сегменте интернета любой противоправной информации, в том числе экстремистского характера. Работать кибердружины будут совместно с госорганами. Об этом сообщили «РИА новости».

Авторами законопроекта выступили Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и ряд их коллег. Сегодня, 2 ноября 2018 г. документ должен быть рассмотрен в рамках координационного совета фракции. В случае поддержки после получения отзывов от профильных ведомств его внесут в Госдуму.

Киберограничения

Олег Быков уверен, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети. «Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность», — пояснил он «РИА новостям».

Депутаты хотят, чтобы интернет вычистили кибердружинники

«Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально», — добавляет Адальби Шхагошев.

Кибербезопасность

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что кибердружинники будут бороться исключительно с размещением в глобальной сети информации, запрещенной на территории России. К ней относится все, что может быть расценено в качестве пропаганды войны в любом ее проявлении, разжигании расовой, национальной или религиозной ненависти. Также виртуальные дружинники будут выявлять случаи публикации в сети информации, распространение которой влечет за собой административную и тем более уголовную ответственность в рамках российского законодательства.

Киберсотрудничество

После принятия законопроекта кибердружины будут считаться общественными организациями, то есть об их деятельности нужно будет уведомлять территориальные органы исполнительной власти. Все дружинники будут сотрудничать со следственными органами, прокуратурой и с органами государственной власти и местного самоуправления.

Кибердоносительство

Сотрудничество будет заключаться в передаче любых сведений о найденной в сети противоправной информации. К примеру, это может быть адрес личной страницы россиянина в социальной сети, его номер телефона и другие контактные данные или просто адрес веб-сайта.

В дружины будут приниматься граждане России в возрасте от 18 лет, вне зависимости от пола или места постоянного проживания. Участие в кибердружинах будет осуществляться на добровольной основе.

Киберответственность

В Уголовном кодексе России есть статья 282, подразумевающая строгую ответственность за размещение в интернете противоправной информации. Однако на сегодняшний день описание этой информации не в полной мере формализовано.

Подтверждением этого может служить история одного из жителей Орловской области, которого несколько раз судили за экстремизм за публикацию в интернете стихов в поддержку Украины, хотя страна официально не объявлена врагом России.

Киберплагиат

Идея депутатов «Единой России» не нова: кибердружины существуют в России достаточно давно. Власти Белгородской области на полтора года опередили чиновников Госдумы и в мае 2017 опубликовали официальное постановление «Об организации деятельности кибердружин Белгородской области», частью которого стал «Регламент деятельности кибердружин Белгородской области». Как отметил секретарь областного совета безопасности этого региона Олег Мантулин, в период с января по март 2017 г., еще до публикации постановления и регламента, кибердружинники области выявили 179 негативных материалов в Рунет и поспособствовали блокировке 99 ресурсов.

Кроме того, в России уже существует молодежное общественное движение «Кибердружина», организованное «Лигой безопасного интернета». Согласно официальной статистике, оно имеет 32 представительства в стране, охватывающие 20 тыс. человек.

Напомним, «Лига безопасного интернета» была создана в 2011 г. Константином Малофеевым, основателем инвестиционного фонда «Маршал капитал». «Лига» добилась принятия закона о реестре запрещенных сайтов, за наполнение которого сейчас отвечает «Роскомнадзор».

Кибервознаграждение

Новый документ, подготовленный депутатами, в явном виде не предусматривает возможность материального поощрения кибердружинников.

Однако в этой связи стоит отметить, что в середине октября 2018 г. власти Дагестана, предложили жителям региона ценные призы за доносы на публикации в интернете, связанные с пропагандой терроризма и экстремизма. Самым активным участникам акции обещаны смартфоны Apple iPhone SE (первое место), Xiaomi Redmi 5 (второе место) и Xiaomi Redmi 4A (третье место). Власти тогда заверили, что гарантируют анонимность своим информаторам.