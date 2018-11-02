Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018

8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станет информатизация торговли.

Неизменное место встречи ИТ-профессионалов

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Как прошел CNews Forum 2017

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Главные вопросы к обсуждению на секции «Розница»

Как развивается рынок ИКТ в ритейле?

Какое влияние на него оказало вступление в силу 54-ФЗ?

Какие задачи решают с помощью ИКТ крупные торговые сети?

К каким инвестициям в ИТ готовы средние и малые ритейлеры?

Как развивается российский рынок интернет-торговли?

Какие законодательные изменения необходимы российскому интернет-ритейлу?

Продвинутая аналитика и большие данные – дань моде или реальное средство повышения эффективности торгового предприятия?

Каковы перспективы мировых технологических трендов – роботов, беспилотников, искусственного интеллекта, блокчейна – в России?

Актуально ли импортозамещение для российского ритейла?

Какие наиболее значимые ИКТ-проекты были реализованы в российском ритейле?

Каковы перспективы российского рынка ИКТ в ритейле на ближайшие годы?

Какие еще вопросы ИТ в информатизации розницы будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.

В секции «Розница» на CNews Forum 2018 выступят признанные эксперты в этой сфере.

ИТ-директор, член совета директоров, P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский

Тема доклада Евгения Ягнятинского: «Продвинутая аналитика и большие данные – дань моде или реальное средство повышения эффективности торгового предприятия».





Директор по ИТ, ГК «Черкизово» Владислав Беляев

Доклад Владислава Беляева носит название «Индустрия 4.0, опыт Группы Черкизово».





Директор по информационным технологиям, «О’КЕЙ» Тариэл Бокучава

Выступление Тариэла Бокучавы будет посвящено цифровой трансформации ритейла и опыту в ней компании «О`КЕЙ».

Кто еще подтвердил участие в форуме

В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 также ожидаются выступления других топовых представителей российского ИТ-отрасли, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ в МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Глеб Лигачев, директор по ИТ в СО ЕЭС; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанке; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинг»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Роман Шмаков, вице-президент подразделения IT Division, Schneider Electric; Илья Фридман, директор по развитию бизнеса, «Синимекс»; Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК «Программный Продукт»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Игорь Гулянский, заместитель генерального директора, руководитель направления AR, «Инлайн груп»; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ в Х5 Retail Group; Тариэл Бокучава, директор по ИТ в «О’кей»; Всеволод Кузьмич, директор по ИТ в «Ленте»; Сергей Размахаев, директор по продажам Unify в России и странах СНГ; Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям, Росбанк; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Владислав Беляев, директор по ИТ в ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции ИТ Московского кредитного банка; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Дмитрий Плахов, руководитель разработки АО «Сбербанк-Технологии».