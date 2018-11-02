«Отец интернета» призвал уничтожить Google и Facebook

Создатель всемирной паутины британский ученый Тимоти Бернерс Ли считает, что американские технологические корпорации «слишком могущественны» и с ними нужно как-то бороться. Один из способов борьбы – дробление техгигантов и сокращение их капитализации.

Google и Facebook придется разделить

Человечеству придется принять меры, направленные на разрушение устоявшегося порядка, при котором крупные технологические интернет-компании Кремниевой долины, такие как Google и Facebook, занимают монопольное положение на рынке. Наиболее радикальный вариант развития событий – разделение ИТ-гигантов на мелкие компании. Такое мнение высказал «отец интернета» Тимоти Бернерс Ли (Timothy Berners Lee), профессор Массачусетского технологического института, создатель языка разметки HTML и основатель W3C (органа стандартизации всемирной паутины), в интервью Reuters.



Альтернатива этому – стимулирование здоровой конкуренции между небольшими компаниями и огромными корпорациями, чему, по мнению ученого, поспособствует как ускорение инноваций в сфере технологий, так и изменение мировоззрения пользователей Сети.

Доминирование корпораций

Бернерс Ли выразил разочарование нынешним состоянием интернета, в котором персональные данные значительной доли жителей планеты находятся в руках корпораций, а социальные сети используются для распространения ненависти и лжи.

Тимоти Бернерс Ли на протяжении многих лет указывает на опасность, исходящую от техгигантов-монополистов

Тревожным звонком, по его мнению, является тот факт, что ИТ-гиганты сегодня сконцентрировали в себе колоссальные финансовые ресурсы, сопоставимые с бюджетами некоторых развитых стран. Так, суммарная капитализация Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft на сегодняшний день составляет порядка $3,7 трлн, что соответствует показателю ВВП Германии по итогам 2017 г.

Спасение интернета от гибели и стартап Inrupt

Накануне 29 дня рождения, в марте 2018 г., Тимоти Бернерс Ли выступил с открытым обращением к пользователям Сети, в котором поделился своими опасениями по поводу ее возможной гибели, если не будет предпринят комплекс определенных мер.

«Отец интернета» говорил о необходимости устранения цифрового неравенства в мире, которое угрожает «выключенной из глобальных процессов» части населения отсутствием возможности обучаться, достойно зарабатывать и пользоваться благами цивилизации.

Другой серьезной проблемой Бернерс Ли назвал превращение Сети в оружие массового воздействия на общественное мнение, причиной возникновения которой является сосредоточенность власти в руках небольшого числа крупных техкомпаний, давно позабывших о существовании такого понятия как конкуренция.

Ученый призвал всех здравомыслящих представителей общества объединиться под знаменем единой цели – построения интернета будущего – доступного и безопасного.

В начале октября 2018 г. Бернерс Ли объявил о запуске стартапа Inrupt, который, по задумке ученого и его коллег, должен вернуть пользователям возможность распоряжаться собственными данными.

В рамках проекта разрабатывается децентрализованная платформа Solid, предназначенная для хранения личной информации и обмена ею. Платформа позволит разработчикам веб-приложений и сайтов создавать продукты, не привязанные к конкретным сервисам хранения данных, а пользователям – самостоятельно решать, какими именно сведениями и с кем им делиться.