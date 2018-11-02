Мировые продажи смартфонов показали беспрецедентное падение

По данным IDC, продажи смартфонов во всем мире за третий квартал 2018 г. снизились на 6%. В следующем году, согласно прогнозу, должен произойти перелом: вся надежда на 5G.

Падение ускорилось

Согласно предварительным данным исследовательской компании IDC, производители поставили за третий квартал 2018 г. 355,2 млн смартфонов, что соответствует 6-процентному падению продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

По данным аналитиков, снижение продаж смартфонов в глобальном масштабе продолжается четвертый квартал подряд, вызывая «дополнительные вопросы о будущем рынка».

В марте 2018 г. в IDC отметили мировое падение продаж смартфонов по итогам всего 2017 г. на 0,5% по отношению к продажам предыдущего года – до 1,46 млрд штук. Тогда аналитики компании говорили, что это первый случай падения продаж смартфонов с момента их появление на рынке в 2007 г. Снижение глобальных продаж смартфонов сразу на 6% на протяжении трех месяцев и вовсе является беспрецедентным для рынка случаем.

По мнению аналитиков IDC, глобальный рынок смартфонов еще имеет шансы вернуться к росту в 2019 г., однако на нынешнем этапе слишком сложно говорить о том, как будет выглядеть этот рост и от чего будет зависеть.

Причины и следствия

На фоне снижения глобальных продаж смартфонов, продолжающегося весь последний год, аналитики IDC указывают на два фактора, примечательных именно для последнего квартала. Прежде всего, Samsung – поставщик смартфонов с крупнейшей долей рынка, составившей по итогам третьего квартала 2018 г. 20,3%, потерял сразу 13,4% рыночной доли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика квартальных продаж смартфонов пятерки мировых лидеров

Второй немаловажный фактор – это внутренний рынок Китая, крупнейший в мире по использованию смартфонов. На этом рынке, традиционно потребляющем до трети всех мировых смартфонов, по данным IDC, наблюдается последовательное снижение продаж на протяжении шести кварталов подряд.

Падение продаж смартфонов Samsung на 13,4% вылилось в квартальные показатели его продаж на уровне 72,2 млн штук. Лидеру рынка приходится испытывать постоянно нарастающее давление со всех сторон, особенно со стороны Huawei, значительно улучшившей свои показатели за последние два квартала.

Продажи смартфонов и доля рынка пятерки мировых лидеров

Аналитики IDC также отмечают, что сильные позиции Samsung на традиционных для компании рынках Индии и Индонезии в последнее время значительно пошатнулись из-за нарастающего прессинга ведущих китайских брендов – таких как Xiaomi, OPPO и Vivo.

Внутренний рынок Китая, сокращающийся со второго квартала 2017 г., продемонстрировал впечатляющее падение на 11% за первое полугодие 2018 г., при этом тенденция к сокращению рынка продолжилась и в третьем квартале 2018 г.

В целом, аналитики IDC прогнозируют замедление темпов снижения китайских продаж на фоне общего глобального оздоровления рынка в 2019 г.

«Внутренний рынок Китая продолжает стагнировать на фоне общего снижения расходов на смартфоны, — отметил Райан Рейт (Ryan Reith), вице-президент по программным решениям IDC Worldwide Mobile Device Trackers. — Высокий уровень проникновения в сочетании с некоторыми экономическими затруднениями привел к замедлению крупнейшего мирового рынка смартфонов. Несмотря на это, мы ожидаем восстановление рынка в 2019 году, и не только в Китае, но и за его пределами, прежде всего, в краткосрочной перспективе — за счет мощного цикла обновления во всех ценовых сегментах, связанного с будущим переходом пользователей на технологии 5G».

По словам Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), управляющего исследователя трекера IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, несмотря на показатели Huawei, позволившие ей обогнать Apple в третьем квартале, следующий квартал позволит Apple отыграть позиции рыночного лидера благодаря трем новым iPhone 2018 г.

По его словам, вне зависимости от того, кто именно выбьется в лидеры в квартал традиционных праздничных распродаж, пользователям доступен широкий выбор новых флагманских устройств, включая три новых iPhone, Huawei Mate 20, Google Pixel 3, LG V40, Samsung galaxy Note 9 и OnePlus 6T, благодаря которым вполне можно ожидать увеличения средней цены продаваемых смартфонов и, в целом, лучших квартальных показателей рынка.

Догоняющие и отстающие

Несмотря на квартальное снижение продаж смартфонов Samsung, компания все еще занимает первую строчку в списке лидеров сегмента. По мнению аналитиков IDC, запуск флагмана Galaxy Note 9 был достаточно успешным, однако основная угроза для рыночной доли Samsung связана со среднеценовым и бюджетным сегментами.

Ряд анонсов, позволивших компании расширить портфолио решений с новыми функциями и возможностями, потенциально может сгладить ситуацию. С большой вероятностью свою роль сыграют новые модели Samsung в семействе A Series, которые до сих пор весьма популярны во множестве стран.

Huawei удерживает за собой вторую строчку рейтинга второй квартал подряд. Несмотря на небольшое снижение с предыдущей доли рынка в 15,9%, позиции компании выглядят вполне уверенно с поставками 52,0 млн смартфонов и долей рынка 14,6% за последний квартал.

По мнению аналитиков IDC, компания имеет отличные шансы на лидерство благодаря обновлению смартфонов серий P и Mate, а также благодаря популярности суббренда Honor, набирающего популярность во многих странах.

Обновление линейки iPhone уже помогло Apple нарастить квартальные продажи на 0,5% до 46,9 млрд смартфонов с 46,7 млн годом ранее. По мнению аналитиков IDC, смартфоны iPhone XS и XS Max смогут закрепить прошлогодний успех iPhone X. Благодаря снижению цен на старые модели, такие как iPhone 6S, 7 и 8, компания составила сбалансированное портфолио предложений, которое обязательно даст отдачу в сезон праздничных продаж.

Рыночная доля Xiaomi вновь увеличилась до новой для компании отметки в 9,7%. Xiaomi продолжает свою экспансию на традиционных для нее рынках, например, в Индии и Индонезии, при этом быстро осваивается на европейском рынке, например, в Испании. Особенно быстро растут продажи смартфонов Redmi 5A, Redmi 5 Plus и Redmi Note 5, при этом новинки Redmi 6/A/Pro, по мнению аналитиков, также могут рассчитывать на успех.

Китайская OPPO по аналогии с Samsung продемонстрировала некоторое снижение объема квартальных продаж – правда, в меньшем масштабе. Несмотря на это, OPPO продолжат занимать пятую позицию в рейтинге лидеров рынка с объемом квартальных поставок в 29,9 млн смартфонов, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

OPPO делает ставку на новые флагманские модели, включая Find X и R17, которые позволят компании увеличить средний чек продажи в следующем квартале.