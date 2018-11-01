Производители «неубиваемых» гаджетов вводят покупателей в заблуждение. Но они сами рады обманываться

Исследование Opinion Matters показало, что производители мобильной электроники все чаще используют прилагательное «защищенный» в описании своей продукции только ради привлечения внимания покупателей.

Производители компьютеров обманывают покупателей

Исследовательская компания Opinion Matters провела анализ рынка мобильных устройств – планшетных компьютеров, ноутбуков и смартфонов. Выяснилось, что значительная часть гаджетов, заявленных как «защищенные», к таковым не относится и боится вредных внешних факторов так же, как и их «незащищенные» конкуренты.

Результаты исследования Opinion Matters основаны на опросе более 250 компаний, владеющих парком «защищенной» техники.

Маркетинг в чистом виде

Исследователи отмечают, что компании, выпускающие лэптопы и планшеты со смартфонами, эксплуатируют желание потребителей владеть «неубиваемой» техникой, которая не выйдет из строя в результате падения с небольшой высоты или попадания в воду.

Как показала практика, данный маркетинговый ход работает: 88% покупателей «защищенных» устройств обращают внимание лишь на наличие в их описании известных терминов, таких как степень защиты IP от воды и пыли, стандарты качества ANSI и IEC, военные стандарты безопасности MIL-STD 810G и 461F и др. При этом менее половины респондентов знают, что именно, например, означает упомянутая степень защиты IP.

Защита от воды не спасает от соли

Чаще всего в характеристиках устройств указывается степень защиты от попадания внутрь корпуса воды (не влаги) и пыли – IP, и чем больше число после этой аббревиатуры, тем защита лучше.

Эксперты Opinion Matters: производители защищенных мобильных устройств обманывают потребителей

Данный стандарт полностью классифицирован. Сейчас многие производители маркируют свои гаджеты отметкой о максимально возможной на сегодня защите IP68, где 6 – степень защиты от пыли, а 8 – уровень защиты от воды. Однако на практике по-настоящему герметичной является только техника верхнего ценового сегмента — в более доступных моделях производителям приходится идти на компромиссы, экономя на материалах, чтобы удержать цену устройства на определенном уровне.

При этом даже наивысший класс защиты IPподразумевает возможность смартфона пережить лишь кратковременное пребывание в воде – как правило, в течение часа. И речь идет исключительно о пресной воде: морская, даже если не проникнет внутрь корпуса, после испарения оставит в разъемах и под кнопками отложения солей, что в итоге все же может потребовать ремонта.

Не все стандарты безопасности четко определены

В исследовании Opinion Matters говорится, что более 85% покупателей «защищенных» мобильных устройств не сомневаются в эффективности заявленных для техники классах надежности. В реальности все несколько иначе, и отдельного внимания заслуживает аббревиатура MIL-STD 810G, обозначающая, как уверены обыватели, военный класс защищенности устройств от ударов, падений и ряда других внешних воздействий.

Порядка 69% респондентов уверено, что соответствие техники этому стандарту гарантирует максимальный уровень защищенности, но на самом деле MIL-STD 810G – это не совсем стандарт. Это всего лишь обозначение набора рекомендаций к тестированию устройств на прочность, основанные на результатах серии лабораторных испытаний. Они разработаны Минобороны США и действительно охватывают широкий диапазон внешних факторов, на защищенность от которых и предлагается тестировать устройства.

Однако определенных четких указаний к тому, каким испытаниям можно подвергать ноутбук, а каким – смартфон, в описании MIL-STD 810G нет. И поэтому производитель может несколько раз включить, скажем, ноутбук на 10-градусном морозе и, убедившись в его работоспособности, нанести на его упаковку данную аббревиатуру и больше не проводить другие тесты.

Сам обманываться рад

Исследователи полагают, что потребители сами позволяют компаниям обманывать себя, слепо веря надписям на коробке. По данным Opinion Matters, подавляющее большинство покупателей, видя заветные аббревиатуры, не требует от продавца или производителя показать документы, подтверждающие подлинность заявлений о высокой степени защиты.

Внешность обманчива

Ряд производителей «защищенных» устройств обманывает покупателей не только не соответствующими действительности надписями, но и дизайном своей продукции. Подавляющее большинство «защищенных» и «усиленных» смартфонов и планшетов выглядят, что называется, сурово и брутально – широкие рамки экрана, прорезиненные элементы и другие внешние признаки надежности. Однако часто для этих моделей в продаже можно найти дополнительные защитные чехлы и даже усиленные стекла на дисплей, что косвенно также свидетельствует об обмане.

Решение есть

Отличить по-настоящему усиленное устройство от маркетингового самозванца можно по ряду факторов. В первую очередь по цене – она будет выше в связи с использованием более качественных и, следовательно, дорогих материалов. Во-вторых, по наличию полного набора подтверждающих документов, которые можно получить у ритейлера или запросить напрямую у производителя.

В-третьих – по отзывам пользователей. Усиленные устройства – это нишевый продукт, не предназначенный для мейнстримного сегмента рынка, и по комментариям целевой аудитории можно понять, в каком случае надписи IP68 и MIL-STD 810Gне являются уловкой производителя. Примечательно, что в данном случае вовсе не обязательно наличие логотипа известного бренда на коробке – качественные защищенные гаджеты может выпускать и небольшая малоизвестная компания.