Google снизит в России цены на свое облачное хранилище

Google усовершенствовал для России тарифный план пользования своим облачным диском One. В частности за 2 ТБ памяти можно будет платить столько же, сколько раньше за 1 ТБ.

Единый тарифный план для всей планеты

Google пересмотрел ценовую политику в отношении своего облачного сервиса One. Результатом стал новый единый тарифный план для всех странах мира, — более выгодный для потребителей. Неактуальные опции были ликвидированы, а вместо них добавлены более интересные потенциальным пользователям функции.

Разница в стоимости

Существующий до сих пор тарифный план Google One для России предлагает три варианта помесячной оплаты: 139 руб. за 100 ГБ дискового пространства, 699 руб. за 1 ТБ и 6990 руб. за 10 ТБ. Промежуточных вариантов между 100 ГБ и 1 ТБ не предусмотрено, и разброс цен ощутимо велик. Тариф на 10 ТБ при этом нацелен на корпоративных клиентов, отдавших предпочтение облаку, а не сетевому хранилищу NAS.

После внедрения единых тарифов цены значительно изменятся, плюс появится скидка при оплате за год вперед. Так, 100 ГБ пространства обойдутся в 139 руб. в месяц или 1390 руб. в год, а новый тариф для 200 ГБ оценивается в 219 руб. в месяц или 2190 руб. в год.

Тарифы на 1 ТБ и 10 ТБ Google упразднил, добавив версию для 2 ТБ по цене 699 руб. в месяц или 6990 руб. в год. В отношении тарифа за 699 руб. можно отметить, что раньше за эти же деньги предлагался вдвое меньший объем пространства. Также существует возможность объединения в подписку до пяти членов семьи и ее оплаты по единому общему счету.

Тарифные планы Google One Объем пространства Было Стало 15 ГБ бесплатно бесплатно 100 ГБ 139 руб./мес. 139 руб./мес., 1390 руб./год 200 ГБ 219 руб./мес., 2190 руб./год 1 ТБ 699 руб./мес. недоступен 2 ТБ 699 руб./мес., 6990 руб./год 10 ТБ 6999 руб./мес. недоступен

Источник: Google

Добавим, что, как и раньше, можно задействовать Google One на полностью бесплатной основе: всем пользователям сервиса Google безвозмездно предоставляет диск объемом 15 ГБ.

Доступ к новому плану и перевод со старых тарифов

По состоянию на 1 ноября 2018 г. перейти на новый единый тариф Google One пока нельзя – он закрыт как для старых, так и для новых пользователей. Полный доступ к нему появится до конца 2018 г., а обладатели платных подписок будут автоматически переведены на него в течение следующих нескольких месяцев. Точные сроки перехода не сообщаются, равно как и то, куда будут переведены подписчики тарифного плана на 10 ТБ.

Что такое Google One

One – это новое название облачного хранилища Google, ранее известного как Disk («Диск» в России). Переименование было осуществлено 15 мая 2018 г.

Новое имя лучше отражает суть сервиса – он позволяет хранить не только файлы из памяти компьютера, но также фотографии из Google Photo и документы из Google Docs. Словом, это единое облако для всех сервисов Google, и потому для него и сделали единый тарифный план.

Презентация сервиса One прошла в апреле 2012 г., и на тот момент существовали его версии под Microsoft Windows, Google Android и Apple macOS в виде полноценных приложений, а также полноценная веб-версия. Приложение под iOS вышло в июле того же года.

Сервис очень быстро стал популярным: за два года его аудитория ежемесячно активных пользователей достигла 240 млн. В 2018 г. Googleотметил шестилетие проекта и сообщил об увеличении аудитории до более чем 1 млрд человек. Согласно статистике, по состоянию на май 2017 г. на жестких дисках One в общей сложности хранилось уже более 2 трлн файлов самого разного назначения.

Фактически сейчас Google One — самый популярный облачный сервис по хранению файлов в мире. Во многом это стало возможным благодаря широкому распространению ОС Android: приложение One входит в состав любой ее версии, вне зависимости от стоимости смартфона или планшета. Исключение составляют лишь несколько стран мира, в которых доступ к сервисам Google официально закрыт.