«Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России

Суперкомпьютерная компания «Т-платформы» почти на полгода задержала проект по наращиванию производительности мощнейшего публичного вычислителя России — кластера «Ломоносов 2» из МГУ. За это ей придется по решению суда расстаться с 45 млн руб.

Многомиллионное взыскание с «Т-платформ»

Как выяснил CNews, отечественная компания «Т-платформы» затянула проект апгрейда суперкомпьютера Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) — «Ломоносов 2». За это ей придется выплатить МГУ неустойку в размере 45,7 млн руб. и штраф в 298,5 тыс. руб.

Суммы финансовых компенсаций были определены решением Арбитражного суда Москвы, в который МГУ обратился с иском в середине июня 2018 г. Как следует из документов разбирательства, просрочка исполнения договора между университетом и «Т-платформами» составила 174 дня.

В своем иске МГУ требовал взыскать с проштрафившегося подрядчика пени в размере 90,8 млн руб. и штрафа почти в 3 млн руб. Однако суд счел возможным удовлетворить эти требования лишь частично.

На момент выхода материала в МГУ не смогли прокомментировать CNews завершившееся разбирательство. В «Т-платформах», отвечая на вопрос CNews, намерена ли компания оспаривать решение служителей Фемиды, указали, что «по решению суда никаких разногласий по проекту суперкомпьютера между МГУ и компанией не существует».

Расширение «Ломоносова 2» задержалось на полгода

Также в организации заверяют, что сейчас МГУ использует мощности суперкомпьютера в полном объеме, и технических проблем с эксплуатацией системы нет. Задержку проекта в компании объяснили тем, что в основе «Ломоносова 2» используются платы со сложной топологией, предполагающей работу двух ускорителей на одном процессоре. «Эти платы — уникальны в своем роде, были разработаны и созданы специально под проект, что сказалось на сроках производства», — говорят в «Т-платформах».

«Ломоносов 2» сейчас является самым мощным суперкомпьютером России — по крайней мере из числа публичных незасекреченных кластеров. В действующем списке Топ 500 мощнейших вычислительных систем планеты данный компьютер занимает 72 место с показателем пиковой производительности на уровне 4,95 ПФЛОПС и производительности на стандартном тесте Linpack в 2,48 ПФЛОПС.

Что и за сколько необходимо было сделать «Т-платформам»

Напомним, проект очередного наращивания производительности главного суперкомпьютера МГУ — кластера «Ломоносов 2» стартовал в конце 2016 г. Начальная цена контракта на тендере университета составила без малого 600 млн руб. По итогам торгов лот ушел «Т-платформам» за 597 млн.

«Т-платформы» неизменно становятся подрядчиками МГУ по суперкомпьютерным проектам, зачастую выступая единственным претендентом на тематические контракты. На рассматриваемом аукционе конкуренцию компании попытался составить «Техносерв», однако безуспешно.

В техзадании тендера речь шла о поставке не менее 160 центральных процессоров вычислительных узлов с производительностью не менее 7,6 ТФЛОПС каждый. Подрядчику нужно было поставить оборудование в два этапа, первый из которых был ограничен 30 апреля 2017 г., а второй — 30 ноября 2017 г.

Из судебных документов следует, что просрочка у «Т-платформ» возникла в отношении второго этапа работ. Они были сданы в середине марта 2018 г.

История апгрейдов «Ломоносова 2»

Кластер МГУ, получивший название «Ломоносов 2», был создан «Т-платформами» в виде прототипа в середине 2014 г. Его анонс состоялся в Германии на одной из двух крупнейших в мире суперкомпьютерных выставок. Тогда же было объявлено, что он вошел в Топ 500 мощнейших вычислительных систем планеты. Кластер расположился на 129 строчке рейтинга с показателями пиковой производительности на уровне 423,4 ТФЛОПС и максимальной производительности на стандартном тесте Linpack порядка 319,8 ТФЛОПС.

Как показывает анализ сайта госзакупок, в конце августа 2014 г. МГУ запустил тендер на поставку оборудования для полноценного масштабирования кластера. Претендентом на контракт выступили только «Т-платформы», поэтому договор был заключен с компанией без понижения стартовой цены — за 800 млн руб.

В результате осуществленных работ в новом рейтинге Топ 500, вышедшем в ноябре 2014 г., «Ломоносов 2» сумел подняться на 22-е место с показателями пиковой производительности на уровне 2,58 ПФЛОПС и производительности по Linpack порядка 1,85 ПФЛОПС.

Следующий тендер на апгрейд вычислителя МГУ запустил в октябре 2015 г. Его единственным участником снова оказались «Т-платформы», которые получили контракт без понижения цены на 395 млн руб. В результате дооснащения пиковая производительность кластера к июню 2016 г. выросла до 2,96 ПФЛОПС, а производительность по Linpack — до 2,1 ПФЛОПС. При этом в ближайшем на тот момент Топ 500 вычислитель занял лишь 41 строчку.